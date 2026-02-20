TG EAPCET 2026 : టీజీ ఈఏపీసెట్ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - 'మాక్ టెస్టులు' ప్రారంభం, ఇదిగో ప్రాసెస్
టీజీ ఈఏపీసెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. మాక్ టెస్ట్ ఆప్షన్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. eapcet.tgche.ac.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ఉచితంగా ఈ పరీక్షలను రాసుకోవచ్చు.
రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే టీజీ ఈఏపీసెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా 2026 -2027 విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఆలస్య రుసుం లేకుండా ఏప్రిల్ 4వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్ తో అయితే… మే 2 వరకు అవకాశం కల్పించారు.
టీజీ ఈఏపీసెట్ - 2026కి సంబంధించి అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. తాజాగా మాక్ టెస్టులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులతో పాటు ఫార్మసీ - అగ్రికల్చర్ అభ్యర్థుల కోసం వేర్వురుగా వీటిని వెబ్ సైట్ లో ఉంచారు. వీటిని అధికారిక వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ఉచితంగా రాసుకోవచ్చు.
TG EAPCET 2026 మాక్ టెస్టులు - ఇలా రాయండి
- అభ్యర్థులు ముందుగా https://eapcet.tgche.ac.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని మాక్ టెస్ట్ ( Mock Test) లింక్ క్లిక్ చేయాలి.
- ఇక్కడ ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్, అగ్రికల్చర్ - ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తాయి.
- మీరు ఏ పరీక్షకు అర్హులవుతారో ఆ స్ట్రీమ్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సైన్ ఇన్ కావాలి.
- ఇక్కడ ప్రశ్నాపత్రం ఓపెన్ అవుతుంది. 160 ప్రశ్నలుంటాయి.
- 160 ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వడానికి 180 నిమిషాల సమయం ఇస్తారు.
- ప్రశ్న పత్రంలో కేవలం ఆబ్జెక్టివ్ తరహా ప్రశ్నలు మాత్రమే ఉంటాయి.
- ఈ పరీక్షలను ఉచితంగా ఎన్ని సార్లు అయినా రాసుకునే వీలుంటుంది.
టీజీ EAPCET -2026 పరీక్షల నిర్వహణ తేదీలు చూస్తే.. మే 4, మే 5న అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ప్రవేశ పరీక్షలు ఉంటాయి. మే 9 నుంచి మే 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు. పరీక్షలు పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటించి… అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. అనంతరం ర్యాంకులను వెల్లడించారు. ఈసారి కూడా జేఎన్టీయూనే ఎంట్రెన్స్ బాధ్యతలను చూడనుంది.
టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 - ముఖ్య తేదీలు
- ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ - టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026
- దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 4 ఏప్రిల్ 2026.
- రూ. 250 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 10-04-2026
- రూ. 500 ఫైన్ తో చివరి తేదీ - 15-04-2026
- రూ. 2,500 ఆలస్య రుసుంతో చివరి తేదీ - 20-04-2026
- రూ. 5,000 ఆలస్య రుసుంతో చివరి తేదీ - 24-04-2026
- రూ. 10,000 ఆలస్య రుసుంతో చివరి తేదీ - : 02-05-2026)
- టీజీ ఈఏపీసెట్ -2026 (బైపీసీ స్ట్రీమ్) పరీక్ష తేదీలు - మే 4, మే 5న అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ప్రవేశ పరీక్షలు ఉంటాయి.
- టీజీ ఈఏపీసెట్ - 2026(ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్) పరీక్ష తేదీలు - మే 9 నుంచి మే 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు.
- అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://eapcet.tgche.ac.in/