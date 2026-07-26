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    Basara temple : జూలై 27 నుంచి 29 వరకు బాసరలో వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలు

    Basara temple : బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ ఆలయంలో జూలై 27 నుంచి 29 వరకు మూడు రోజుల పాటు వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ వార్షిక ఉత్సవానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు అధికారులు.

    Published on: Jul 26, 2026, 18:39:52 IST
    By Anand Sai, Basara
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    దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో ముక్కోటి ఏకాదశి, వసంత పంచమి వేడుకల తరహాలోనే వ్యాస పౌర్ణమి మహోత్సవాలు అత్యంత ఘనంగా జరగనున్నాయి. జూలై 27 నుండి 29 వరకు మూడు రోజుల పాటు వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలు కొనసాగుతాయని ఆలయ అధికారులు అధికారికంగా వెల్లడించారు. వేద, ఆధ్యాత్మిక దృక్పథంలో ఎంతో విశిష్టమైన ఈ వార్షిక వేడుకలకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఆలయ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

    బాసర ఆలయం
    బాసర ఆలయం

    బాసర క్షేత్రానికి ఒక ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ప్రాశస్త్యం ఉంది. కురుక్షేత్ర యుగ ముగింపు తర్వాత ప్రశాంతత కోసం వేద వ్యాస మహర్షి తన శిష్యులతో కలసి గోదావరి తీరంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో తపస్సు ఆచరించిన ప్రదేశమే ఈ బాసరగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ దేవాలయ ప్రాంగణంలో వ్యాస మహర్షికి అంకితం చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన గుహాలయ ఆలయం ఉంది. అక్కడ ప్రతిష్టించిన వ్యాస భగవానుడి విగ్రహానికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. ఈ మూడు రోజుల ఉత్సవాల కాలంలో వేలాది మంది భక్తులు గుహను దర్శించుకుని వేద వ్యాసుడికి, జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారికి ప్రత్యేక అర్చనలు, అభిషేకాలు సమర్పిస్తారు.

    ఈ ఉత్సవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు, వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈఓ) అంజనీదేవి, స్థానాచార్యులు ప్రవీణ్ పాఠక్, ఉప ప్రధానాచార్యులు శ్రీపాద్ దీక్షిత్ ల పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. పూజా కార్యక్రమాలు, వైదిక క్రతువులు నిబంధనల ప్రకారం పూర్తిస్థాయిలో నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.

    భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని క్యూలైన్ల నిర్వహణ, మంచినీటి సదుపాయం, ప్రసాదాల విక్రయ కేంద్రాల సంఖ్య పెంపు, నిరంతర అన్నదానం, వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. పవిత్ర గోదావరి నదీ తీరంలో భక్తుల స్నానాల కోసం ఘాట్ల వద్ద ముందస్తు భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పిల్లలకు అక్షరాభ్యాస పూజలు నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక పండళ్లను సిద్ధం చేశారు. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా పోలీసు శాఖ భారీ భద్రతను కూడా ఏర్పాటు చేస్తోంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Telangana/Basara Temple : జూలై 27 నుంచి 29 వరకు బాసరలో వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలు
    Home/Telangana/Basara Temple : జూలై 27 నుంచి 29 వరకు బాసరలో వ్యాస పౌర్ణమి ఉత్సవాలు
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