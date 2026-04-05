మూడు నెలల్లో 9,183 మంది గుండె జబ్బుల రోగులను కాపాడిన 108 సేవలు
Cardiac Patients : ఏపీలో 108 ఎమర్జెన్సీ సేవలతో చాలా మంది ప్రాణాలు నిలబడుతున్నాయి. గత మూడు నెలలుగా గుండె జబ్బులకు సంబంధించి 9183 మందిని కాపాడాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 108 అత్యవసర సేవా విభాగాలు క్లిష్టమైన కేసులకు వేగంగా స్పందించి ప్రాణాలను కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గత మూడు నెలల్లో 9,183 మంది గుండె జబ్బుల రోగులను 108 సర్వీసెస్ రక్షించింది. 108 అంబులెన్స్ నెట్వర్క్ అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం వేగంగా పనిచేస్తోంది. శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణతో కూడిన ఈ సేవ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సకాలంలో ఆసుపత్రికి ముందు సంరక్షణను అందిస్తోంది.
గుండెపోటు వచ్చిన తర్వాత మొదటి గంటను 'గోల్డెన్ అవర్' అని పిలుస్తారు. ప్రాణరక్షణకు ఇది చాలా కీలకమని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో 108 అంబులెన్స్ బృందాలు రోగుల వద్దకు చేరుకుని, ఆసుపత్రులకు తరలించే మార్గమధ్యంలో ఆక్సిజన్ సపోర్ట్, సీపీఆర్, రక్తపోటును స్థిరీకరించడం, ప్రాథమిక ప్రాణరక్షణ వంటి తక్షణ చికిత్సను అందిస్తాయి.
ప్రధానంగా వ్యక్తులను తీసుకెళ్లడంపైనే దృష్టి సారించే ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ల లాగా కాకుండా.. 108 సర్వీసులు పూర్తిస్థాయి సదుపాయాలతో కూడిన మొబైల్ అత్యవసర యూనిట్లుగా పనిచేస్తాయి. ఆసుపత్రులకు చేరే ముందు రియల్ టైమ్ వైద్య మార్గదర్శకత్వం, బాధితుడికి అండగా ఉంటాయి 108 అంబులెన్సులు.
ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అత్యవసర ప్రసవ కేసులను నిర్వహించడంలో ఈ సేవలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. అవసరమైనప్పుడు శిక్షణ పొందిన అత్యవసర వైద్య సాంకేతిక నిపుణులు అంబులెన్స్లలోనే సురక్షితమైన ప్రసవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
వాహనంలోని కెమెరాల ద్వారా రోగిని ప్రత్యక్షంగా అంచనా వేయడం.. వైద్యులతో నిరంతర సమన్వయం వంటి 24/7 వైద్య పర్యవేక్షణతో, 108 సేవలు సకాలంలో, సమాచారంతో కూడిన వైద్య నిర్ణయాలను తీసుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయి. గత మూడు నెలలుగా ఈ సేవ గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో వేలాది అత్యవసర కాల్స్కు స్పందించింది. చాలా మంది ప్రాణాలు కాపాడింది.
ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా అధికంగా చెమట పట్టడం వంటి గుండెపోటు లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే 108కు డయల్ చేయాలని 108 సర్వీసెస్ అధికారులు ప్రజలను కోరారు. సకాలంలో స్పందించడం ప్రాణాలను కాపాడుతుందని తెలిపారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.