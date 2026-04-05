    మూడు నెలల్లో 9,183 మంది గుండె జబ్బుల రోగులను కాపాడిన 108 సేవలు

    Cardiac Patients : ఏపీలో 108 ఎమర్జెన్సీ సేవలతో చాలా మంది ప్రాణాలు నిలబడుతున్నాయి. గత మూడు నెలలుగా గుండె జబ్బులకు సంబంధించి 9183 మందిని కాపాడాయి.

    Published on: Apr 05, 2026 4:12 PM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 108 అత్యవసర సేవా విభాగాలు క్లిష్టమైన కేసులకు వేగంగా స్పందించి ప్రాణాలను కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గత మూడు నెలల్లో 9,183 మంది గుండె జబ్బుల రోగులను 108 సర్వీసెస్ రక్షించింది. 108 అంబులెన్స్ నెట్‌వర్క్ అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం వేగంగా పనిచేస్తోంది. శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణతో కూడిన ఈ సేవ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సకాలంలో ఆసుపత్రికి ముందు సంరక్షణను అందిస్తోంది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    గుండెపోటు వచ్చిన తర్వాత మొదటి గంటను 'గోల్డెన్ అవర్' అని పిలుస్తారు. ప్రాణరక్షణకు ఇది చాలా కీలకమని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో 108 అంబులెన్స్ బృందాలు రోగుల వద్దకు చేరుకుని, ఆసుపత్రులకు తరలించే మార్గమధ్యంలో ఆక్సిజన్ సపోర్ట్, సీపీఆర్, రక్తపోటును స్థిరీకరించడం, ప్రాథమిక ప్రాణరక్షణ వంటి తక్షణ చికిత్సను అందిస్తాయి.

    ప్రధానంగా వ్యక్తులను తీసుకెళ్లడంపైనే దృష్టి సారించే ప్రైవేట్ అంబులెన్స్‌ల లాగా కాకుండా.. 108 సర్వీసులు పూర్తిస్థాయి సదుపాయాలతో కూడిన మొబైల్ అత్యవసర యూనిట్లుగా పనిచేస్తాయి. ఆసుపత్రులకు చేరే ముందు రియల్ టైమ్ వైద్య మార్గదర్శకత్వం, బాధితుడికి అండగా ఉంటాయి 108 అంబులెన్సులు.

    ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అత్యవసర ప్రసవ కేసులను నిర్వహించడంలో ఈ సేవలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. అవసరమైనప్పుడు శిక్షణ పొందిన అత్యవసర వైద్య సాంకేతిక నిపుణులు అంబులెన్స్‌లలోనే సురక్షితమైన ప్రసవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.

    వాహనంలోని కెమెరాల ద్వారా రోగిని ప్రత్యక్షంగా అంచనా వేయడం.. వైద్యులతో నిరంతర సమన్వయం వంటి 24/7 వైద్య పర్యవేక్షణతో, 108 సేవలు సకాలంలో, సమాచారంతో కూడిన వైద్య నిర్ణయాలను తీసుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయి. గత మూడు నెలలుగా ఈ సేవ గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో వేలాది అత్యవసర కాల్స్‌కు స్పందించింది. చాలా మంది ప్రాణాలు కాపాడింది.

    ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా అధికంగా చెమట పట్టడం వంటి గుండెపోటు లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే 108కు డయల్ చేయాలని 108 సర్వీసెస్ అధికారులు ప్రజలను కోరారు. సకాలంలో స్పందించడం ప్రాణాలను కాపాడుతుందని తెలిపారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/మూడు నెలల్లో 9,183 మంది గుండె జబ్బుల రోగులను కాపాడిన 108 సేవలు
