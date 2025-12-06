రామేశ్వరంలో రోడ్డు ప్రమాదం.. ఏపీకి చెందిన నలుగురు అయ్యప్ప భక్తులు మృతి
తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఏపీకి చెందిన నలుగురు అయ్యప్ప భక్తులు కారును రోడ్డు పక్కన ఆపి నిద్రిస్తుండగా లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు.
తమిళనాడులో ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రామేశ్వరంలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన నలుగురు అయ్యప్ప భక్తులు మృతి చెందారు. రోడ్డు పక్కన కారు ఆపి నిద్రిస్తుండగా లారీ వచ్చి ఢీ కొట్టింది.
రోడ్డు పక్కన కారు ఆగి ఉందని, లారీ ఢీకొన్న సమయంలో అందులో ఉన్న వారందరూ నిద్రలో ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొకరికి గాయాలయ్యాయి. చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
బాధితులు శబరిమల యాత్ర ముగించుకుని తిరిగి వస్తున్నారు. మృతుల్లో ముగ్గురు విజయనగరం జిల్లా దత్తిరాజేరు మండలం కొరాపు కొత్తవలస గ్రామానికి చెందినవారు కాగా, నాలుగో వ్యక్తి గజపతినగరం మండలం మరుపల్లి గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. మృతి పట్ల దిగ్ర్భాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై అధికారులను వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతదేహాలు వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
తెలుగు భక్తుడిపై దాడి
శబరిమల యాత్రలో భాగంగా తమిళనాడులోని పళని సుబ్రమణ్య స్వామి దర్శనానికి వెళ్లిన తెలుగు భక్తుడిపై దాడి జరిగిన విషయం తెలిసిందే. నీటి సీసా ధర అధికంగా ఉందని అడిగినందుకు స్థానిక వ్యాపారి తెలుగు భక్తుడిపై దాడి చేశాడు. పెంచిన ధరను ప్రశ్నించడంతో దుకాణ యజమాని గాజు సీసాతో భక్తుడి తలను పగులగొట్టాడు.
ఘర్షణ చెలరేగినప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన భక్తులు స్థానిక దుకాణం వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడారు. కాసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దాడి తర్వాత శబరిమలలో యాత్రికులకు జవాబుదారీతనం, సురక్షితమైన పరిస్థితులను కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ తెలుగు భక్తులు దుకాణం ముందు గట్టిగా నిరసన తెలిపారు. యాత్రికుల పట్ల గౌరవం ఉండేలా, స్థానిక వ్యాపారాల నుండి ఇటువంటి దూకుడు ప్రవర్తనను నిరోధించడానికి అధికారులు జోక్యం చేసుకోవాలన్నారు. ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. అయితే తెలుగు భక్తులను అడ్డుకుని.. స్థానిక వ్యాపారులకే మద్దతు ఇచ్చారని ఆరోపణలు వచ్చాయి.