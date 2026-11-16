Sabarimala Special Trains : అయ్యప్ప భక్తులకు శుభవార్త... చర్లపల్లి - కొల్లాం మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు! ఏపీలో ఆగే స్టేషన్లు
Sabarimala Special Trains : శబరిమల యాత్రికుల రద్దీ దృష్ట్యా చర్లపల్లి - కొల్లం మధ్య నవంబర్ 20 నుంచి డిసెంబర్ 27 వరకు 12 ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులను దక్షిణ రైల్వే ప్రకటించింది. ఈ రైళ్లు ఏపీలోని పలు స్టేషన్లలో కూడా ఆగుతాయి.
Sabarimala Special Trains : శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్లే తెలుగు రాష్ట్రాల భక్తులకు దక్షిణ రైల్వే అలర్ట్ అందించింది. ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకునేందుకు, మరీ ముఖ్యంగా అయ్యప్ప భక్తుల సౌకర్యార్థం చర్లపల్లి - కొల్లం - చర్లపల్లి మధ్య ప్రత్యేక వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను (రైలు నంబర్లు 07180 / 07181) నడపాలని నిర్ణయించింది. నవంబర్ 20 నుంచి డిసెంబర్ 27, 2026 వరకు మొత్తం 12 సర్వీసులు (ఇరువైపులా ఆరేసి ట్రిప్పులు) ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
రైళ్ల షెడ్యూల్…
- చర్లపల్లి - కొల్లాం ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ (07180) : ఈ రైలు నవంబర్ 20, 27 మరియు డిసెంబర్ 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో (ప్రతి శుక్రవారం) రాత్రి 11:45 గంటలకు చర్లపల్లి స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ప్రయాణం కొనసాగించి ఆదివారం ఉదయం 7:55 గంటలకు కొల్లాం జంక్షన్కు చేరుకుంటుంది.
- కొల్లాం - చర్లపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ (07181): తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు నవంబర్ 22, 29, డిసెంబర్ 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో (ప్రతి ఆదివారం) ఉదయం 10:40 గంటలకు కొల్లాం నుంచి బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు అంటే సోమవారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు తిరిగి చర్లపల్లికి చేరుకుంటుంది.
తెలంగాణ, ఏపీలో ముఖ్యమైన హాల్ట్ స్టేషన్లు....
ఈ ప్రత్యేక రైలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లోని మొత్తం 30 స్టేషన్లలో ఆగుతూ ప్రయాణిస్తుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన స్టాపుల విషయానికొస్తే.. చర్లపల్లి తర్వాత నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఆగుతుంది.
ఆ తర్వాత తమిళనాడులోని పెరంబూరు, అరక్కోణం, కాట్పాడి, జోలార్పేట, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, పొదనూర్ మీదుగా కేరళలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కేరళలో పాలక్కాడ్, త్రిశూర్, ఆలువా, ఎర్నాకుళం టౌన్, కొట్టాయం, చంగనస్సేరి, తిరువళ్ల, చెంగన్నూర్ (శబరిమల సమీప స్టేషన్), మావెలిక్కర, కాయంకుళం, కరుణాగపల్లి, శాస్తంకోట స్టేషన్లలో ఆగుతూ కొల్లం చేరుకుంటుంది.
ప్రయాణికుల అవసరాలకు తగినట్లుగా ఈ రైలులో అన్ని రకాల బోగీలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో 3 ఏసీ టూ టైర్ (2AC) కోచ్లు, 5 ఏసీ త్రీ టైర్ (3AC) కోచ్లు, 10 స్లీపర్ క్లాస్ కోచ్లు, 4 జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లతో పాటు 2 లగేజీ కమ్ బ్రేక్ వ్యాన్లు ఉంటాయి. కార్తీక, మార్గశిర మాసాల్లో శబరిమల వెళ్లే భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని..... ముందుగానే ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) వెబ్సైట్ లేదా రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More