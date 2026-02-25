Edit Profile
    AP SSC Hall Ticket 2026 : ఏపీ టెన్త్ హాల్ టికెట్లు ఎప్పుడు..? ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి..?

    Andhra SSC Exam Hall Ticket 2026 : ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధమవుతున్నాయి.మార్చి 16 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి. ఏప్రిల్ 1వ తేదీతో అన్ని పరీక్షలు పూర్తవుతాయి. మార్చి ఫస్ట్ వీక్ లో హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. 

    Published on: Feb 25, 2026 12:26 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధమవుతోంది. మార్చి 16న ప్రారంభమై… ఏప్రిల్‌ ఒకటితో ముగుస్తాయి. అయితే హాల్ టికెట్ల ఎప్పుడు వస్తాయని విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..

    ఏపీ టెన్త్ పరీక్షలు
    ఏపీ టెన్త్ పరీక్షలు

    ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షలు - హాల్ టికెట్లు ఎప్పుడు…?

    ఏపీ పదో తరగతి హాల్ టికెట్లు మార్చి మొదటి వారంలో విడుదల కానున్నాయి. వీటిని అధికారిక వెబ్ సైట్ తో పాటు మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మార్చి 20వ తేదీన జరగబోయే ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్… మార్చి 21వ తేదీకి మారింది. మిగతా పరీక్షల పాత షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయి. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.

    ఏపీ టెన్త్ పరీక్షలు - హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ఎలా..?

    • విద్యార్థులు https://www.bse.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • హోం పేజీలోని AP SSC Hall Ticket 2026 లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    • మీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    • డౌన్లోడ్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై నొక్కి హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.

    మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ ఎలా..?

    • ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా ఏపీ టెన్త్ హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
    • ముందుగా 9552300009 వాట్సప్‌ నంబర్‌కు Hi అని మెసేజ్‌ సెండ్ చేయాలి.
    • ‘ఎడ్యుకేషన్‌ సర్వీసెస్‌’ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి.
    • ఏపీ టెన్త్ హాల్ టికెట్ ఆప్షన్ పై నొక్కాలి.
    • ఇక్కడ మీ వివరాలను నమోదు చేసి హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.

    ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షలు - షెడ్యూల్…

    • మార్చి 16, 2026 – ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌
    • మార్చి 18, 2026 – సెకండ్‌ లాంగ్వేజ్‌
    • మార్చి 21, 2026 - ఇంగ్లీష్‌
    • మార్చి 23, 2026 – గణితం(మ్యాథ్స్)
    • మార్చి 25, 2026 – ఫిజిక్స్
    • మార్చి 28, 2026 – బయాలజీ
    • మార్చి 30 , 2026 – సోషల్‌ స్టడీస్‌
    • మార్చి 31, 2026 – ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ (పేపర్‌ 2)
    • ఏప్రిల్‌ 1, 2026 – ఒకేషనల్‌ కోర్సు.

    ఏపీ టెన్త్ పరీక్షలు పూర్తి అయిన తర్వాత…. పేపర్ వాల్యూయేషన్ ప్రారంభిస్తారు. మార్కుల ఎంట్రీతో పాటు సాంకేతిక అంశాల పరిశీలన తర్వాత…. ఫలితాల విడుదలకు తేదీని ప్రకటిస్తారు. ఈ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్ సైట్ తో పాటు మనమిత్ర వాట్సాప్ లో పొందొచ్చు.

