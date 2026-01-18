Edit Profile
    ఇందుగలడు అందుగలడు అన్నట్టుగా అన్నీ తానై చూసుకున్నాడు.. హీరోపై నటుడు రావు రమేష్ ప్రశంసలు

    నటుడిగా రావు రమేష్ మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. వరుస పెట్టి సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న ఆయన తాజాగా నటించిన తెలుగు మూవీ అనగనగా ఒక రాజు. నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన అనగనగా ఒక రాజు థ్యాంక్యూ మీట్‌లో రావు రమేష్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

    Published on: Jan 18, 2026 12:49 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    నటుడిగా తెలుగులో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు రావు రమేష్. ఎన్నో సినిమాల్లో డిఫరెంట్ రోల్స్ చేస్తూ తెలుగు ఆడియెన్స్‌ను అలరిస్తున్నారు. అలాంటి రావు రమేష్ తాజాగా నటించిన లేటెస్ట్ తెలుగు కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా అనగనగా ఒక రాజు.

    డైరెక్టర్‌గా పరిచయం

    నవీన్ పోలిశెట్టి, బ్యూటిపుల్ మీనాక్షి చౌదరి హీరో హీరోయిన్లుగా జంటగా నటించిన సినిమానే అనగనగా ఒక రాజు. మారి డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అయిన ఈ సినిమాకు సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు.

    హీరోపై ప్రశంసలు

    సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న విడుదలైన అనగనగా ఒక రాజు సినిమా మంచి టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రీసెంట్‌గా అనగనగా ఒక రాజు థ్యాంక్యూ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటుడు రావు రమేష్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. హీరోపై ప్రశంసలు కురిపించారు.

    ఆనందనాన్ని పంచిన

    ప్రముఖ నటుడు రావు రమేష్ మాట్లాడుతూ.. "అనగనగా ఒక రాజు సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసి, ఈ సంక్రాంతికి మాకు ఆనందాన్ని పంచిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. దర్శకుడిగా మొదటి విజయాన్ని అందుకున్న మారి గారికి శుభాకాంక్షలు" అని అన్నారు.

    తన భుజాలపై మోశాడు

    "నవీన్ డెడికేషన్ కి హ్యాట్సాఫ్. ఇందుగలడు అందుగలడు అన్నట్టుగా అన్నీ తానై చూసుకొని, ఈ సినిమాని తన భుజాలపై మోశాడు. ఎన్నో భారీ విజయాలను అందించిన సితార సంస్థ నిర్మించిన ఈ సినిమాలో భాగం కావడం సంతోషంగా ఉంది" అని నటుడు రావు రమేష్ తెలిపారు.

    అద్భుతమైన స్పందన

    హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి మాట్లాడుతూ.. "మా సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసిన ప్రేక్షకులకు కృతఙ్ఞతలు. ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. అందరూ మమ్మల్ని ప్రశంసిస్తున్నారు" అని చెప్పుకొచ్చారు.

    ప్రతి ఒక్కరి కృషి వల్లే

    "టీమ్‌లోని ప్రతి ఒక్కరి కృషి వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది. ఈ సినిమాలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ శుభాకాంక్షలు. నాకు ఈ సినిమా ప్రత్యేకమైనది. నన్ను ఇందులో భాగం చేసిన నాగవంశీ గారికి, నవీన్ గారికి కృతఙ్ఞతలు" అని మీనాక్షి చౌదరి పేర్కొన్నారు.

    ఆ కష్టమే విజయానికి కారణం

    రచయిత్రి, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ చిన్మయి మాట్లాడుతూ.. "మా కష్టాన్ని గుర్తించి, మాకు ఇంతటి విజయాన్ని అందించిన తెలుగు ప్రేక్షకులకు మనస్ఫూర్తిగా కృతఙ్ఞతలు. కష్టపడితేనే విజయం వస్తుంది. కష్టపడకుండా విజయం రాదు. అదే ఈ చిత్ర కథ ద్వారా చెప్పాము. ఈ సినిమా కోసం మేమందరం ఎంతో కష్టపడ్డాను. ఆ కష్టమే ఇంతటి విజయానికి కారణమైంది" అని అన్నారు.

