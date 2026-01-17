నవ్వుకుందామని వస్తే కంటతడి పెట్టించారని అంటున్నారు.. హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి కామెంట్స్
సంక్రాంతి 2026కి థియేటర్లలో ఏకంగా ఐదు సినిమాలు విడుదల అయ్యాయి. వాటిలో ఒకటే అనగనగా ఒక రాజు. నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి జోడీ కట్టిన ఈ సినిమా జనవరి 14న విడుదలై మంచి పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించగా.. హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు.
ఈ సంక్రాంతిని నవ్వుల పండుగలా మార్చడానికి 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రంతో థియేటర్లలో అడుగుపెట్టారు స్టార్ ఎంటర్టైనర్ నవీన్ పొలిశెట్టి. మూడు వరుస ఘన విజయాలతో ప్రేక్షకుల హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నవీన్ పొలిశెట్టి హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని.. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో రూపొందించారు.
నవీన్కు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య అనగనగా ఒక రాజు సినిమాను నిర్మించారు. నూతన దర్శకుడు మారి డైరెక్టర్గా పరిచయం అయిన అనగనగా ఒక రాజు సినిమాలో నవీన్ పోలిశెట్టికి జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా చేసింది.
సంక్రాంతి కానుకగా
మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందించిన అనగనగా ఒక రాజు సినిమా భారీ అంచనాలతో సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే, మొదటి ఆట నుంచే అద్భుతమైన స్పందనను సొంతం చేసుకుంది ఈ సినిమా.
అసలు సిసలైన పండుగ
కడుపుబ్బా నవ్వించడమే కాకుండా, చివరిలో భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో హృదయాలను హత్తుకొని.. అసలు సిసలైన పండగ సినిమాలా ఉందని 'అనగనగా ఒక రాజు' చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అనగనగా ఒక రాజు సక్సెస్ మీట్
మొదటి షో నుంచే 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాకి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతుండటంతో.. మూవీ సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. అనగనగా ఒక రాజు సక్సెస్ మీట్లో హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు.
ఓవర్సీస్ ప్రీమియర్ షోల నుంచి
హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. "ముందుగా అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఓవర్సీస్లో ప్రీమియర్ షోల నుంచే అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. థియేటర్లో ప్రతి ఒక్కరూ సినిమాని ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటూ ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ స్థాయి స్పందన రావడం సంతోషంగా ఉంది" అని అన్నాడు.
ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమా చూశాం
"ఇంకా ఈ సినిమా చూడనివారు టికెట్ బుక్ చేసుకొని వెళ్లండి. కచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. జనవరి 14న ఉదయం హైదరాబాద్లోని శ్రీరాములు థియేటర్లో ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమా చూశాము. ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్ అనే తేడా లేకుండా సినిమా అంతా నవ్వుతూనే ఉన్నారు ప్రేక్షకులు. అదే సమయంలో క్లైమాక్స్ లో ఎమోషన్ కూడా బాగా వర్కౌట్ అయిందని అంటున్నారు" అని నవీన్ పోలిశెట్టి తెలిపాడు.
చివరిలో కంటతడి
"హాయిగా నవ్వుకుందామని వస్తే, చివరిలో కంటతడి పెట్టించారు అంటూ ఎందరో ప్రశంసిస్తున్నారు. మొదటి షో నుంచే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ని ఇచ్చిన ప్రేక్షకులకు పేరు పేరునా కృతఙ్ఞతలు. మాకు మద్దతుగా నిలిచిన మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు" అని నవీన్ పోలిశెట్టి చెప్పాడు.