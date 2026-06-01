CM Vijay: నా కడుపులో బిడ్డను కోల్పోడానికి సీఎం విజయ్నే కారణం- నటి జూలి సంచలన ఆరోపణలు- 15 లక్షల కిడ్నీ స్కామ్ మోపారంటూ!
Actress Julie Allegations On CM Vijay Over Miscarriage: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్పై నటి జూలి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తాను కడుపులో బిడ్డను కోల్పోడానికి దళపతి విజయ్నే కారణమంటూ కామెంట్ చేశారు. అంతేకాకుండా తనపై 15 లక్షల కిడ్నీ స్కామ్ మోపారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో ఈ కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
Actress Julie Allegations On CM Vijay Over Miscarriage: తమిళనాడులో ప్రసిద్ధ జల్లికట్టు ఉద్యమం (2017) ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చి, ఆ తర్వాత 'బిగ్ బాస్' తమిళ షోతో దక్షిణాది ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన నటి, మాజీ నర్స్ జూలి (మేరీ జూలియానా) తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో తనపై జరుగుతున్న అసభ్యకరమైన ట్రోలింగ్ కారణంగా తన గర్భంలో పెరుగుతున్న తొలి బిడ్డను కోల్పోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఈ దారుణానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులే కారణమంటూ ఆమె చెన్నై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
మానసిక క్షోభే నా బిడ్డను బలితీసుకుంది
ఈ ఏడాది జనవరిలో మహ్మద్ ఇక్రీమ్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న జూలి, ఇటీవల గర్భం దాల్చారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో కొందరు కావాలనే తనను టార్గెట్ చేస్తూ అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెట్టారని, దాంతో తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురై గర్భస్రావం (Miscarriage) అయిందని మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.
"సోషల్ మీడియాలో నాపైన, నా భర్తపైన దారుణమైన అపవాదులు సృష్టించారు. ఒక మహిళ టీవీకే పార్టీ విధానాలపై మాట్లాడితే చాలు.. విచక్షణ లేకుండా ఆమె క్యారెక్టర్ను నాశనం చేస్తారా? వాళ్లు పక్కాగా కథ, స్క్రీన్ప్లే, డైరెక్షన్ రాసుకుని నాపై దుష్ప్రచారం చేశారు. ఆ వేదన భరించలేకే నా కడుపులోని బిడ్డ చనిపోయింది" అని జూలి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. తనపై రూ. 15 లక్షల కిడ్నీ స్కామ్ ఆరోపణలు కూడా మోపారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
సీఎం విజయ్పై జూలి నేరుగా ధ్వజం
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టిస్తూ ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి, మే నెలలో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన దళపతి విజయ్ను జూలి ఈ వివాదంలోకి లాగారు. విజయ్ అన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా సీఎం అయ్యారని జనాలు అంటున్నారని, తన పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవారిపై ఇలాంటి డిజిటల్ దాడులు చేయించడం మానేసి, ఆయన ప్రజల కోసం పనులు చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలని హితవు పలికారు.
"నా బిడ్డను కోల్పోవడానికి కారణం విజయ్ అన్నయే. అయితే ప్రత్యక్షంగా తన ప్రమేయం లేకపోయినా పరోక్షంగా నా గర్భస్రావానికి విజయ్ అన్నయే బాధ్యుడు. తన అభిమానులను, కార్యకర్తలను వెనక్కి తగ్గమని ఆయన ఒక్క మాట చెప్పి ఉంటే ఈరోజు నా బిడ్డ బతికే ఉండేది" అని జూలి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గత మార్చిలోనే తాను ఈ ట్రోలింగ్పై అప్పటి ప్రభుత్వ హయాంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా, అధికారులు దానిని సివిల్ డిఫమేషన్ కింద కొట్టేసి సీరియస్గా తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారినా తనకు న్యాయం జరగడం లేదని ఆవేదన చెందారు.
జూలి వ్యాఖ్యలపై నటి అంబిక ఫైర్
ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ఉద్దేశించి జూలి చేసిన వ్యాఖ్యలు కోలీవుడ్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. జూలి పట్ల సానుభూతి వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని బాధ్యుడిని చేయడం సరికాదంటూ దక్షిణాది సీనియర్ నటి అంబిక సోషల్ మీడియా ద్వారా తీవ్రంగా స్పందించారు.
"జూలికి గర్భస్రావం జరగడం నిజంగా బాధాకరం. కానీ, ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏమాత్రం సమర్థనీయం కావు, నైతికత లేనివి. నీ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సమస్యకు మన ముఖ్యమంత్రి ఎలా కారణమవుతారో చెప్పాలి? అత్యున్నత పదవిలో ఉన్న సీఎం లేదా పీఎం వయసు ఎంత అన్నది ముఖ్యం కాదు.. ఆ స్థానానికి ఇచ్చే గౌరవం చాలా ముఖ్యం. జూలి చాలా అసభ్యకరమైన భాష వాడుతూ అగౌరవంగా మాట్లాడారు" అని అంబిక మండిపడ్డారు.
జూలికి విజయ్ అంటే పడదని టాక్
మరోవైపు విజయ్ అభిమానులు కూడా సోషల్ మీడియాలో జూలిని నిలదీస్తూ.. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సమస్యలను రాజకీయాలకు ముడిపెట్టడం సరికాదని హితవు పలుకుతున్నారు. అయితే, జల్లికట్టు వివాదంతో వైరల్ అయిన నటి జూలీకి దళపతి విజయ్ అంటే పడదని సమాచారం.
అందుకే ఇటీవలీ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ విజయ్కి వ్యతిరేకంగా, విమర్శిస్తూ ప్రచారం చేసింది జూలీ. విజయ్కి వ్యతిరేకంగా చెన్నై మెరీనా బీచ్లో ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా నిరసన తెలిపి వివాదంలో కూడా చిక్కుకుంది నటి జూలి. ఇలా విమర్శలు గుప్పించిన క్రమంలో తనపై ట్రోలింగ్ మొదలుపెట్టారు దళపతి అభిమానులు, టీవీకే కార్యకర్తలు.
తీవ్ర దుమారం
ఆ ట్రోలింగ్లో తనను, తన భర్తను అనరాని మాటలు అన్నారని, దానివల్ల నరకయాతన అనుభవించానని, దానివల్ల కడుపులో బిడ్డను కోల్పోయానని, దానికి కారణం పరోక్షంగా హీరో, దళపతి విజయ్ అని ఇప్పుడు నటి జూలి చేసిన కామెంట్స్ తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి.
