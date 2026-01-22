OTT Series: స్టార్ హీరో కొడుకు ఓటీటీ సిరీస్పై సీనియర్ నటి షాకింగ్ రివ్యూ- ఇంకాస్తా బెటర్గా తీయాల్సింది అంటూ!
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి ఓటీటీ సిరీస్ ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్. గతేడాది ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చిన ఈ సిరీస్పై సీనియర్ నటి ఫరీదా జలాల్ షాకింగ్ రివ్యూ ఇచ్చారు. ఆర్యన్ ఖాన్ డెబ్యూట్ను మెచ్చుకుంటూనే ఆ సిరీస్ ఏమనిపించిందో చెప్పారు.
బాలీవుడ్ బాద్షా, స్టార్ హీరో షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ నటుడిగా కాకుండా మెగాఫోన్ పట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన విషయం తెలిసిందే. గతేడాది సెప్టెంబర్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ ‘ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్’ (The Ba***ds of Bollywood).
'వెల్కమ్ హోమ్' అంటూనే సున్నిత విమర్శలు
తాజాగా ఈ ఓటీటీ సిరీస్పై సీనియర్ నటి ఫరీదా జలాల్ షాకింగ్ రివ్యూ ఇచ్చారు. షారుక్ ఖాన్తో ‘దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే’, ‘కుచ్ కుచ్ హోతా హై’ వంటి క్లాసిక్ సినిమాల్లో నటించి, ఆయనతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉన్న ఫరీదా జలాల్.. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆర్యన్ ఖాన్ డెబ్యూట్పై మాట్లాడారు. "సినిమా పరిశ్రమలోకి ఆర్యన్కు స్వాగతం. అతను ఇక్కడి వాడే, ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తాడు?" అంటూ ఆత్మీయంగా స్పందించారు ఫరీదా జలాల్.
అయితే, ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ ఓటీటీ సిరీస్ ఎలా ఉందన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ.. "నేను సిరీస్ చూశాను. బాగుంది. కానీ, అతను ఇంకా మెరుగ్గా (బెటర్గా) తీసి ఉండొచ్చని నాకు అనిపించింది. ఓవరాల్గా ఇదొక మంచి ప్రయత్నం" అని ఫరీదా జలాల్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
ఆర్యన్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డు
షారూఖ్లో ఉన్న టాలెంట్ ఆర్యన్ ఖాన్లో కూడా పుష్కలంగా ఉందని, తన తర్వాతి ప్రాజెక్టులతో ఆ విషయాన్ని నిరూపించుకుంటాడని ఆశిస్తున్నట్లు సీనియర్ నటి ఫరీదా జలాల్ పేర్కొన్నారు. కాగా, బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలోని అధికార దాహం, బయటి వ్యక్తులు ఇక్కడ నిలదొక్కుకోవడానికి పడే కష్టాల నేపథ్యంలో ‘సెటైరికల్ కామెడీ’గా ఈ ఓటీటీ సిరీస్ రూపొందింది.
ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్లో లక్ష్య, రాఘవ్ జుయల్, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సిరీస్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా 2025లో ఐఎమ్డీబీలో 'మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ సిరీస్'గా కూడా ఇది నిలిచింది. నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు భాషలో కూడా ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
బిజీగా ఉన్న ఫరీదా జలాల్
గతేడాది డిసెంబర్లో ‘ది గ్రేట్ శంసుద్దీన్ ఫ్యామిలీ’ ఓటీటీ వెబ్ ఫిల్మ్తో అలరించిన ఫరీదా జలాల్ త్వరలో వెండితెరపై కనిపించనున్నారు. విశాల్ భరద్వాజ్ దర్శకత్వంలో షాహిద్ కపూర్ హీరోగా నటించిన ‘ఓ రోమియో’ (O Romeo) చిత్రంలో ఫరీదా కీలక పాత్ర పోషించారు.
ఓ రోమియో సినిమాలో షాహిద్ కపూర్తో పాటు తృప్తి దిమ్రి, దిశా పటానీ, నానా పటేకర్, తమన్నా భాటియా, విక్రాంత్ మాస్సే వంటి స్టార్స్ నటించారు. ఓ రోమియో మూవీ ఫిబ్రవరి 13న వాలంటైన్స్ డే సందర్భంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.