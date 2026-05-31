తల్లి కాబోతున్న అనుష్క, వందేళ్లు వేచి చూశానంటూ పోస్ట్- రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రగ్యా జైస్వాల్, అనన్య, భూమి శుభాకాంక్షలు!
Anushka Ranjan Pregnant Rakul Preet Pragya Jaiswal Wishes: లవ్ బర్డ్స్ అనుష్క రంజన్, ఆదిత్య సీల్ తల్లిదండ్రులు కానున్నారు. వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ఐదేళ్ల తర్వాత ఈ కపుల్ మొదటి బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో రకుల్ నుంచి ప్రగ్యా వరకు తెలుగు సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Anushka Ranjan Pregnant Rakul Preet Pragya Jaiswal Wishes: బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనుష్క రంజన్, నటుడు ఆదిత్య సీల్ దంపతులు త్వరలోనే తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. తమ ఐదేళ్ల వైవాహిక జీవితంలోకి సరికొత్త అతిథిని ఆహ్వానించడానికి ఈ స్టార్ జంట సిద్ధమైంది. ఈ విషయాన్ని వారు అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్ పిక్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
బ్లాక్ డ్రెస్లో మెరిసిన జంట.. ‘బాప్’ టీషర్ట్తో ఆదిత్య!
దీంతో సినిమా పరిశ్రమకు చెందిన స్నేహితులు, సహచరులు, అభిమానులు ఈ కాబోయే అమ్మానాన్నలకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఆదిత్య సీల్, అనుష్క రంజన్ తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేసిన ఫోటోలలో ఇద్దరూ నలుపు రంగు దుస్తులలో ఎంతో అందంగా మెరిసిపోయారు.
వందేళ్లు వేచి చూశాను
అనుష్క తన బేబీ బంప్ను చూపిస్తూ నల్లటి బాడీకాన్ డ్రెస్లో కనిపించగా, ఆదిత్య క్యాజువల్ బ్లాక్ టీషర్ట్ ధరించాడు. ఆ టీషర్ట్పై హిందీలో ‘బాప్’ (తండ్రి) అని రాసి ఉండటం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఒక ఫోటోలో అనుష్క బేబీ బంప్ను ఆదిత్య ప్రేమగా పట్టుకుని ఇద్దరూ నవ్వుతూ కనిపించిన దృశ్యం అభిమానుల మనసు దోచుకుంటోంది.
"నీ కోసం నేను వందేళ్లు వేచి చూశాను, నీ కోసం మరో మిలియన్ ఏళ్లయినా ఎదురుచూస్తాను. నీ దాన్ని అయ్యే భాగ్యం నా జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు తెస్తుందో నేనస్సలు ఊహించలేదు" అని ఈ ఫోటోలకు వారు ఎమోషనల్ క్యాప్షన్ పెట్టారు అనుష్క, ఆదిత్య దంపతులు.
తెలుగు సెలబ్రిటీల శుభాకాంక్షలు..
ఈ గుడ్ న్యూస్ వినగానే సినీ సెలబ్రిటీలు ఈ జంటకు విషెస్ చెప్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా తెలిసిన నటీమణులు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రగ్యా జైస్వాల్తో పాటు అనన్య పాండే, మౌనీ రాయ్, భూమి పెడ్నేకర్ వంటి తారలు స్పందించారు.
"ఓ మై గాడ్, మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది" అని టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్ కామెంట్ చేయగా, పుల్కిత్ సామ్రాట్, నీల్ నితిన్ ముఖేష్ కూడా తమ ప్రేమనంతా కురిపించారు. ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వార్తను ఆలస్యంగా చెప్పడంపై అనుష్క స్పందిస్తూ, సెప్టెంబర్ నెలలో తమ బిడ్డ ఈ లోకంలోకి రాబోతున్నట్లు వెల్లడించింది.
అనుష్క ఎమోషనల్ కామెంట్స్
"ఈ విషయాన్ని అందరితో పంచుకోవడానికి మాకు కొంత సమయం కావాలని అనుకున్నాం. అందుకే కాస్త ఆలస్యమైంది. నిజం చెప్పాలంటే నా పెళ్లి వార్తను ప్రకటించడం కంటే ఈ గుడ్ న్యూస్ చెప్పేటప్పుడే ఎక్కువ టెన్షన్ పడ్డాను. కానీ, ఇప్పుడు మా స్నేహితులు, అభిమానుల నుంచి వస్తున్న స్పందన చూశాక మనసంతా ప్రశాంతంగా ఉంది" అని అనుష్క తన ఆనందాన్ని పంచుకుంది.
పారిస్లో ప్రపోజల్.. ముంబైలో గ్రాండ్ వెడ్డింగ్
ఆదిత్య, అనుష్కల ప్రేమకథ 2017లో మొదలైంది. ఒక ఈవెంట్లో కలుసుకున్న వీరు కొద్ది రోజుల్లోనే డేటింగ్ ప్రారంభించారు. మూడేళ్ల పాటు కలిసి ఉన్నాక, అనుష్క పుట్టినరోజున పారిస్ ట్రిప్లో ఆమెకు ఆదిత్య పెళ్లి ప్రపోజల్ పెట్టాడు. ఆ తర్వాత 2021 నవంబర్లో ముంబైలో వీరి వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
పెళ్లి ఫొటోలు వైరల్
అలియా భట్, వాణీ కపూర్ వంటి స్టార్ హీరోయిన్లు హాజరైన ఆదిత్య, అనుష్క పెళ్లి ఫోటోలు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాను ఊపేశాయి. అప్పటి నుంచి ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ వస్తున్న ఈ జంట, ఇప్పుడు తమ జీవితంలోకి రాబోతున్న కొత్త ప్రాణం కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తోంది.
