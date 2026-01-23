Edit Profile
    దేశ భక్తిని రగిలించేలా పవర్‌ఫుల్‌గా భగ భగ సాంగ్ రిలీజ్- రెహమాన్ రాసిన లిరిక్స్‌తో చైనా పీస్ కొత్త పాట

    తెలుగులో యూనిక్ స్పై డ్రామాగా వస్తున్న సినిమా చైనా పీస్. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్‌లు హీరోలుగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా చైనా పీస్ సినిమా నుంచి దేశ భక్తిని రగిలించేలా భగ భగ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Jan 23, 2026 9:50 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన లేటేస్ట్ తెలుగు యూనిక్ స్పై డ్రామా 'చైనా పీస్'. ఈ సినిమాకు అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కిన చైనా పీస్ సినిమాలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    యూనిక్ కాన్సెప్ట్

    ఇప్పటికే చైనా పీస్ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ మంచి బజ్‌ని క్రియేట్ చేసింది. యూనిక్ కాన్సెప్ట్, ప్రెజెంటేషన్‌, యాక్షన్‌, థ్రిల్, హ్యుమర్ ఎలిమెంట్స్‌తో విడుదలైన చైనా పీస్ టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది. ఇప్పుడు తాజాగా మరో ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో చైనా పీస్ మేకర్స్ వచ్చారు.

    కాల భైరవ పవర్ ఫుల్ వోకల్స్

    తాజాగా మేకర్స్ చైనా పీస్ సినిమా నుంచి భగ భగ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. కంపోజర్ కార్తిక్ దేశభక్తి రగిలించేలా ఈ పాటని స్వపరిచారు. కాల భైరవ పవర్ ఫుల్ వోకల్స్ సాంగ్‌ని నెక్ట్స్ లెవల్‌కి తీసుకువెళ్లింది. తన పదాలని ఆయుధాలుగా మార్చి రెహమాన్ రాసిన లిరిక్స్ అందరినీ హత్తుకుంటున్నాయి.

    చైనా పీస్ సాంకేతిక వర్గం

    ఇదిలా ఉంటే, చైనా పీస్ చిత్రానికి సురేష్ రగుతు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్‌గా పని చేయగా.. మార్తాండ్ కె. వెంకటేష్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన విశ్వనాథ రెడ్డినే కథ కూడా అందించారు. చైనా పీస్ సినిమాకు కార్తీక్ రోడ్రిగ్జ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

    చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా నిహాల్

    ఇక చైనా పీస్ సినిమాను ఫిబ్రవరి చివర్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేలా థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇదిలా ఉంటే, చైనా పీస్‌లో హీరోగా చేస్తున్న నిహాల్ కోధాటి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. రామ్ పోతినేని జగడం, అడివి శేష్ ఎవరు, సిద్ధార్థ్ బావ సినిమాల్లో బాల నటుడిగా మంచి మార్కులు సంపాదించాడు.

    అనుపమ పరమేశ్వరన్‌తో

    ఆ తర్వాత పంచతంత్ర కథలు సినిమాలో నటించాడు నిహాల్ కోధాటి. అనంతరం బ్యూటిఫుల్ హీరోయన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ లేడి ఒరియెంటెడ్ సినిమా బటర్‌ఫ్లైలో హీరోగా చేశాడు నిహల కోధాటి. 2022లో నేరుగా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చిన బటర్‌ఫ్లై పర్వాలేదనిపించుకుంది.

    2025లో టుక్ టుక్

    అనంతరం 2023 సంవత్సరం ది స్టోరీ ఆఫ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్, శంతాల, గతేడాది 2025లో టుక్ టుక్ వంటి సినిమాలు చేశాడు నిహాల్ కోధాటి. ఇప్పుడు హీరోగా చైనా పీస్ సినిమాతో తన సినీ కెరీర్‌ను పరీక్షించుకోనున్నాడు నిహల్ కోధాటి.

