Chiranjeevi: 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్ బీస్ట్ మోడ్.. సినిమా కోసం చిరంజీవి కష్టం చూశారా? జిమ్లో వర్కవుట్ వీడియో వైరల్!
Chiranjeevi: దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో వస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ‘మెగా 158’ కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి జిమ్లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన షేర్ చేసిన ఇంటెన్స్ వర్కవుట్ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
Chiranjeevi: టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అంకితభావంతో మరోసారి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. తన తదుపరి భారీ యాక్షన్ చిత్రం ‘మెగా 158’ ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమవుతున్న వేళ, ఆయన ఒక పవర్ఫుల్ జిమ్ వర్కౌట్ వీడియోను పంచుకున్నారు. దర్శకుడు బాబీ కొల్లి తెరకెక్కించనున్న ఈ చిత్రం మే 21న ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ తరుణంలో చిరంజీవి 'ఎక్స్' ద్వారా విడుదల చేసిన ఈ 52 సెకన్ల వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది.
చిరు వర్కౌట్లు
ఈ వైరల్ క్లిప్లో చిరంజీవి అత్యంత కఠినమైన వ్యాయామాలు చేస్తూ కనిపించారు. రోప్ డ్రిల్స్, బైసెప్స్ వర్కౌట్స్, హెవీ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ వంటి వ్యాయామాలను ఆయన ఎంతో అలవోకగా చేశారు. నేటి తరం యువ హీరోలకు సైతం గట్టి పోటీనిచ్చేలా చిరంజీవి చూపించిన ఎనర్జీ అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. 70 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన ఇంతలా కష్టపడటం అందరిలోనూ స్ఫూర్తి కలిగిస్తోంది.
సర్జరీలు
ఇటీవల మోకాలి, భుజం శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకున్నప్పటికీ, కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలోనే చిరంజీవి మళ్లీ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించి జిమ్లో ఈ రేంజ్లో చెమటోడ్చడం విశేషం. పూర్తి ఫోకస్, పట్టుదలతో తదుపరి సినిమా సవాలుకు ఆయన సిద్ధమయ్యారని ఈ వీడియో స్పష్టం చేస్తోంది.
మెగాస్టార్ ట్వీట్
ఈ స్ఫూర్తిదాయక వీడియోను పంచుకుంటూ, "ప్రతి రోజు అనేది మన పరిమితులను దాటి ముందుకు సాగడానికి లభించే ఒక సరికొత్త అవకాశం. నా ప్రియమైన దర్శకుడు బాబీతో 'మెగా 158' కోసం మరో చిరస్మరణీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. మే 21న ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ సెర్మనీ జరగనుంది" అని చిరంజీవి రాసుకొచ్చారు.
బాబీ ఎమోషనల్ రెస్పాన్స్
చిరంజీవి అంకితభావాన్ని చూసి దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కూడా ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "ప్రియమైన అన్నయ్య, మీరు ఇంతటి తీవ్రతతో, ప్యాషన్తో శిక్షణ పొందడం చూసిన ప్రతిసారీ, మీరు ఎందుకు తరతరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారో నాకు అర్థమవుతుంది. మీలోని కసి, క్రమశిక్షణ, తపన అసమానమైనవి. ఇవి 'మెగా 158' కోసం మరిన్ని పెద్ద కలలు కనడానికి, మరింత కష్టపడి పనిచేయడానికి నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. మీతో కలిసి మరోసారి ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించేందుకు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాను" అని బాబీ స్పందించారు.
సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ హంగామా
మెగాస్టార్ బీస్ట్ మోడ్ చూసిన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. "ఈ వయసులో ఆయన చూపిస్తున్న డెడికేషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్’’ అని ఒక అభిమాని ప్రశంసించగా.. "క్రమశిక్షణ, కష్టానికి మరో పేరే చిరంజీవి! ఎప్పటికీ మీరే మా ఇన్సిపిరేషన్" అని మరొకరు కొనియాడారు. "బాస్ జిమ్లో దుమ్మురేపుతున్నారు" అంటూ మెగా ఫ్యాన్స్ ఈ వీడియోను ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?
చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'వాల్తేరు వీరయ్య' (2023) బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట సాగించింది. దీంతో వీరి తాజా చిత్రంపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ టాలీవుడ్లో మొదటిసారిగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో చిరంజీవి ఒక శక్తివంతమైన మాఫియా డాన్ తరహా పాత్రలో కనిపించనున్నారని ఫిలిం నగర్ సమాచారం. ఈ చిత్రానికి ఎస్.ఎస్. థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
- 'మెగా 158' చిత్ర దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి బాబీ కొల్లి (కె.ఎస్. రవీంద్ర) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. చిరంజీవితో ఆయనకు ఇది రెండో సినిమా.
2. 'మెగా 158' పూజా కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు జరగనున్నాయి?
ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ సెర్మనీని (పూజా కార్యక్రమాలు) మే 21న ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు.
3. ఈ చిత్రాన్ని ఏ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మిస్తోంది?
టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్న ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను నిర్మిస్తోంది.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత.