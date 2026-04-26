Clayface Teaser: విలన్ పుట్టుకతో బాడీ హారర్ థ్రిల్లర్- శబ్ధాలతోనే భయపెడుతున్న క్లేఫేస్ టీజర్-శరీరం మట్టి ముద్దగా మారితే!
Clayface Teaser Released: డీసీ యూనివర్స్ (DCU) నుంచి వస్తున్న సరికొత్త బాడీ హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'క్లేఫేస్' టీజర్ విడుదలైంది. సూపర్ హీరో సినిమాలంటే కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాదు, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే హారర్ కూడా ఉంటుందని ఈ టీజర్ నిరూపిస్తోంది.
Clayface Teaser Released: టాలీవుడ్ మాస్ సినిమాల్లో విలన్ ఎంట్రీ ఇస్తే థియేటర్లు దద్దరిల్లడం మనకు తెలుసు. కానీ, హాలీవుడ్ దిగ్గజం జేమ్స్ గన్ నేతృత్వంలోని డీసీ యూనివర్స్ ఇప్పుడు విలన్ పుట్టుకను ఒక భీభత్సమైన హారర్ కథగా మలిచింది. సూపర్ హిట్ బ్యాట్మాన్ సిరీస్లో అత్యంత క్రూరమైన విలన్లలో ఒకడైన 'క్లేఫేస్' (Clayface) సోలో సినిమా టీజర్ బుధవారం (ఏప్రిల్ 22) విడుదలైంది.
బాడీ-హారర్ జోనర్లో విలన్ విశ్వరూపం
సూపర్ మ్యాన్, పీస్ మేకర్ వంటి చిత్రాలతో పోలిస్తే ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ జోనర్లో ఉండటం గమనార్హం. సాధారణంగా సూపర్ హీరో సినిమాల్లో గ్రాఫిక్స్ హంగామా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, క్లేఫేస్ టీజర్ చూస్తుంటే ఇది కేవలం గ్రాఫిక్స్ చిత్రం కాదు. ఒక పక్కా 'బాడీ-హారర్' మూవీ అని అర్థమవుతోంది.
ముఖం వికృతమైపోయిన ఒక నటుడు, తన రూపాన్ని కాపాడుకోవాలనే తాపత్రయంలో క్లే (మట్టి) మనిషిగా ఎలా రూపాంతరం చెందాడనేది ఇందులో చూపించారు. టామ్ రైస్ హారీస్ ఈ పాత్రలో జీవించేశాడు. ముఖం కరిగిపోతూ, శరీరం మట్టి ముద్దగా మారుతుంటే వచ్చే శబ్దాలు ప్రేక్షకులను షాక్కు గురిచేస్తున్నాయి.
మైక్ ఫ్లానగన్ కలం.. జేమ్స్ వాట్కిన్స్ మేకింగ్
క్లేఫేస్ సినిమాపై అంచనాలు పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం దీని వెనుక ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులు. హారర్ చిత్రాల స్పెషలిస్ట్ మైక్ ఫ్లానగన్ ఈ కథను అందించారు. 90ల నాటి పాపులర్ 'బ్యాట్మాన్: ది యానిమేటెడ్ సిరీస్' ఆధారంగా మ్యాట్ హగన్ పాత్రను ఆయన తీర్చిదిద్దారు.
'స్పీక్ నో ఈవిల్' ఫేమ్ జేమ్స్ వాట్కిన్స్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డైలాగులు ఏవీ లేకుండా, కేవలం భయానక శబ్దాలు, బ్యాక్ గ్రౌండ్లో వచ్చే ఒక వింతైన పాటతో సాగే ఈ క్లేఫేస్ టీజర్ 'పీక్ సినిమా' అంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
మార్వెల్ వర్సెస్ డీసీ: కొత్త యుద్ధం
డీసీ నుంచి ఇలాంటి రా అండ్ రస్టిక్ హారర్ సినిమా రావడం చూసి అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు. "ఇప్పుడు నీ వంతు మార్వెల్!" అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. గతంలో మార్వెల్ 'డాక్టర్ స్ట్రేంజ్'తో కొంచెం హారర్ టచ్ ఇచ్చినా, క్లేఫేస్ స్థాయిలో పూర్తిగా భయపెట్టే ప్రయత్నం చేయలేదు. డీసీ యూనివర్స్లో రాబోయే సూపర్ మేన్, బ్యాట్ మాన్ చిత్రాల మధ్యలో ఈ సినిమా ఒక డార్క్ మాస్టర్ పీస్ అయ్యేలా కనిపిస్తోంది.
అక్టోబర్ 23న క్లేఫేస్ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. నావోమి ఆకీ, ఎడ్డీ మార్సన్ వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్న ఈ సినిమా, రాబోయే రోజుల్లో డీసీ యూనివర్స్ దిశను మార్చే అవకాశం ఉంది.
