OTT Thriller: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న బ్లాక్ బస్టర్ సస్పెన్స్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూడో సీజన్.. అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ ఇదే
OTT Thriller: ఓటీటీలోకి బ్లాక్ బస్టర్ వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 3 వచ్చేస్తోంది. ఈ తెలుగు సస్పెన్స్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ రెండు సీజన్లు సూపర్ హిట్లుగా నిలిచాయి. ఇప్పుడు మూడో సీజన్ కు టైమ్ వచ్చిందంటూ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ అనౌన్స్ చేసింది.
ఇటీవల కాలంలో ఓటీటీని షేక్ చేసిన తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ల్లో ‘కానిస్టేబుల్ కనకం’ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. మిస్టరీ సస్పెన్స్ హారర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ సిరీస్ ఓటీటీని షేక్ చేసింది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో రిలీజ్ అయిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ఫస్ట్ రెండు సీజన్లు బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచాయి. ఇప్పుడు మూడో సీజన్ రాబోతుంది.
కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 3
సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 3 రాబోతుంది. ఈ కొత్త సీజన్ పై ఈటీవీ విన్ అప్ డేట్ ఇచ్చింది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ మూడో వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఒరిజినల్ సినిమాలు, సిరీస్ లను ప్రకటిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 3 గురించి కూడా క్రేజీ అప్ డేట్ ఇచ్చింది.
బిగ్గర్ కేస్
‘‘పెద్ద కేసు. పెద్ద రాక్షసుడు. పెద్ద విధి’’ అనే క్యాప్షన్ తో కానిస్టేబుల్ కనకం ఛాప్టర్ 3ని ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 28) అనౌన్స్ చేసింది. విన్ జాతరలో భాగంగా ఈ సీజన్ 3ని ప్రకటించింది. ఛాప్టర్ 3కి ఖాల్ ఘాట్ అని పేరు పెట్టింది. ఇప్పుడీ అప్ డేట్ ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది. కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 3 కోసం వెయిటింగ్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
కానిస్టేబుల్ కనకం సిరీస్ గురించి
ఊర్లో అమ్మాయిల మిస్సింగ్ తో మొదలై క్షుద్రపూజ, నరబలి, హత్య తదితర సంఘటనలతో సాగే కానిస్టేబుల్ కనకం సిరీస్ ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు మంచి థ్రిల్ అందిస్తోంది. ఇప్పటికే ఓటీటీలో రిలీజైన సీజన్ 1, 2 అదరగొట్టాయి. 2025 ఆగస్టు 14న కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 1 ఓటీటీలో రిలీజైంది.
ఇందులో లేడీ కానిస్టేబుల్ గా వర్ష బొల్లమ్మ నటించింది. కానిస్టేబుల్ కనక మహాలక్ష్మి అలియాస్ కనకంగా వర్ష కనిపించింది. అడవి గుట్టలోకి వెళ్లిన అమ్మాయిలు మిస్ అవుతుంటారు. ఇదే క్రమంలో కనకం ఫ్రెండ్ చంద్రిక (మేఘ లేఖ) కనిపించకుండా పోతుంది. ఆమెను వెతికే క్రమంలో ఊరి ప్రెసిడెంట్ (అవసరాల శ్రీనివాస్) చేసే క్షుద్ర పూజల గురించి కనకం బయటపెడుతుంది.
సీజన్ 2
అప్పటివరకూ కనిపించకుండా పోయిన అమ్మాయిలను క్షుద్రపూజ పేరిట ప్రెసిడెంట్ చంపేశాడని కనకం కనిపెడుతుంది. కానీ చంద్రిక జాడ మాత్రం తెలియదు. ఇక సీజన్ 2లో చంద్రికను వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన కనకానికి ఓ ట్విస్ట్ ఎదురవుతుంది. చంద్రిక, సహస్ర ట్విన్స్ అని తెలుస్తుంది.
చంద్రికగా వచ్చిన సహస్రను ఆయా చంపేసిందని, ఆ ఆయానే కనకం తల్లి అనే ట్విస్ట్ రివీల్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆయా, ప్రెసిడెంట్ కలిసి కనకంపై రివేంజ్ తీర్చుకోవాలని చూస్తారు. రాబోయే కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 3లో ఇదే చూపించబోతున్నారని టాక్.