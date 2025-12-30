Edit Profile
    నా నిర్మాతకు భారం కాకూడదనుకున్నా, శివాజీ వచ్చాకే సక్రమంగా కుదిరాయి.. దండోరా డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ కామెంట్స్

    డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి హిట్ టాక్‌తో దూసుకుపోతున్న సినిమా దండోరా. ఈ సినిమాలో శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి, నందు, రవికృష్ణ తదితరులు నటనతో మెప్పించారు. అయితే, సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు నిర్వహించిన దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో డైరెక్టర్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Dec 30, 2025 2:20 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    కలర్ ఫొటో, బెదురులంక 2012 సినిమాల బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ దండోరా. బిగ్ బాస్ శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి, నందు, రవికృష్ణ నటనతో మెప్పించిన దండోరా మూవీకి మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు.

    నా నిర్మాతకు భారం కాకూడదనుకున్నా, శివాజీ వచ్చాకే సక్రమంగా కుదిరాయి.. దండోరా డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ కామెంట్స్
    సామాజిక అసమానతలపై

    అయితే, డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో విడుదలైన దండోరా మంచి హిట్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. రూరల్ నెటివిటీతో సామాజిక అసమానతలపై ఆకట్టుకునే విధంగా దండోరా మలిచారంటూ ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. అయితే, సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు నిర్వహించిన దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    అనిల్ రావిపూడి నిరూపించారు

    దర్శకుడు మురళీకాంత్ మాట్లాడుతూ .. "మంచి సినిమాల్ని తీస్తే థియేటర్లకు జనాలు వస్తారని నిరూపిస్తున్న అనిల్ రావిపూడి గారికి థాంక్స్. ఈ రోజు ఆయన మా ఈవెంట్‌కు రావడం ఆనందంగా ఉంది. నేను ఇక్కడకు సినిమా తీయాలని వచ్చాను. మూవీ తీశాను. నా దృష్టిలో నేను విజయం సాధించేశాను" అని అన్నారు.

    సగం కథ వినగానే

    "బెన్నీ గారికి నేను చెప్పిన కథ నచ్చింది. నా ఐడియాలజీ నా నిర్మాతకు భారం కాకూడదని అనుకున్నాను. సగం కథ వినే శివాజీ గారు ఈ మూవీని ఒప్పుకున్నారు. ఆయన వచ్చాకే అన్నీ సక్రమంగా సమకూరుతూ వెళ్లాయి. ఈ చిత్రంలోకి చివరగా బిందు గారు వచ్చారు. నాకు సపోర్ట్ చేసిన నా ఆర్టిస్టులందరికీ థాంక్స్" అని మురళీకాంత్ తెలిపారు.

    చూసిన వారంత బాగుందన్నారు

    "ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన వెంకట్, సృజన, క్రాంతి, రేఖ, మార్క్, ఎడ్వర్డ్‌లకు థాంక్స్. ఇప్పటి వరకు మూవీని చూసిన వారంతా బాగుందని అన్నారు" అని దండోరా దర్శకుడు మురళీకాంత్ పేర్కొన్నారు.

    నిర్మాతలకు చాలా గట్స్ ఉండాలి

    నటుడు రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ .. "‘దండోరా’ నాకెంతో ప్రత్యేకమైన చిత్రం. ఇందులో నేను ఓ పాటలో డ్యాన్స్ చేశాను. నాకు ఇంత మంచి పాత్రను ఇచ్చిన మురళీ గారికి థాంక్స్. ఇలాంటి చిత్రాల్ని నిర్మించాలంటే నిర్మాతలకు చాలా గట్స్ ఉండాలి. బెన్నీ గారు ఇలాంటి చిత్రాలెన్నో నిర్మించాలని కోరుకుంటున్నాను. మార్క్ కె రాబిన్‌ సంగీతం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ‘దండోరా’ టీంతో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది" అని అన్నాడు.

    40 రోజుల్లోనే పూర్తి చేయడం

    డీఓపీ వెంకట్ ఆర్. శాకమూరి మాట్లాడుతూ .. "దండోరా అద్భుతమైన కథ. మురళీకాంత్ చాలా గొప్ప కథను రాసుకున్నారు. ఇలాంటి చిత్రాన్ని నిర్మించేందుకు ముందుకు బెన్నీ గారికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే. చాలా తక్కువ టైమ్ అంటే 40 రోజుల్లో ఈ మూవీని ఫినిష్ చేయడం అన్నది మా అందరికీ పెద్ద టాస్క్‌లా అనిపించింది. అందరి సహకారంతో షూటింగ్ చాలా సజావుగా సాగింది" అని అన్నారు.

