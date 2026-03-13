Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 మేనియా.. రిలీజ్ ముందే రూ.60 కోట్ల వేట.. పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' రికార్డుకు చెక్ పెడుతుందా?
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 సినిమా క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. ఈ మూవీ ప్రీమియర్ షో, అడ్వాన్స్ టికెట్స్ బుకింగ్స్ వేరే లెవల్ లో కొనసాగుతున్నాయి. ప్రీమియర్ షో టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.60 కోట్ల కలెక్షన్ ను ఈ మూవీ ఖాతాలో వేసుకోబోతోంది.
ధురంధర్ 2 మేనియా నెక్ట్స్ లెవల్. రిలీజ్ కంటే ముందే ధురంధర్ 2 రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తోంది. ప్రీమియర్ షోలు, అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ తోనే ఈ మూవీ కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించేలా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకూ అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ తో ధురంధర్ 2 రూ.60 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.
ధురంధర్ 2 జోరు
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ 2. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ధురంధర్ కు సీక్వెల్ గా ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధురంధర్ 2 రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్ షోలకు ఇండియాలో టికెట్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమైంది. మార్చి 13 ఉదయం వరకు ఇండియాలోనే ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్ షో కోసం ఏకంగా 4.7 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
ఓజీ రికార్డు
ఇండియాలో ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్ షోల కోసం ఆడియన్స్ ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ గా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే 4.7 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి అంటే మూవీకి ఉన్న క్రేజ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ టికెట్ల అమ్మకాల ద్వారా కేవలం ఇండియాలోనే రూ.24.4 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. గతేడాది పవన్ కల్యాణ్ మూవీ ఓజీ ప్రీమియర్స్ రికార్డు (రూ.25 కోట్లు)ను ధురంధర్ 2 అందుకునేలా కనిపిస్తోంది.
ఓవర్సీస్ లో
విదేశాల్లో ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్ షోలతో పాటు మిగతా రెగ్యులర్ షోలకు కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ య్యాయి. దీంతో అమెరికా, కెనడా లాంటి దేశాల్లో ఈ మూవీ డామినెన్స్ మూమూలుగా లేదు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే అమెరికా, కెనడాలో కలెక్షన్ రికార్డులను బద్దలు కొడుతోంది. నార్త్ అమెరికాలో ఫస్ట్ వీకెండ్ లోనే 3 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ ను చేరేందుకు ధురంధర్ 2 రంగం సిద్ధం చేసుకుంది.
రూ.60 కోట్లు
నార్త్ అమెరికాలో ప్రీమియర్స్ కోసం టికెట్ల సేల్స్ 1 మిలియన్ డాలర్లకు దగ్గరలో ఉంది. యూరప్, ఆసియా, ఓషియానియాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సేల్ 1 మిలియన్ డాలర్ల వైపు దూసుకెళ్తోంది. దీంతో ఇండియా, ఓవర్సీస్ కలుపుకొని ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా రూ.60 కోట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్ గ్రాస్ను అందుకుంది. ఈ సంఖ్య రాబోయే రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల మార్కును సులభంగా దాటుతుందని ట్రేడ్ అనలిస్ట్ లు చెబుతున్నారు.
ధురంధర్ గురించి
డిసెంబర్ 5, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైన ధురంధర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ సెన్సేషన్ గా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ధురంధర్ 2 రిలీజ్ కు ముందు ధురంధర్ మూవీని రీ రిలీజ్ చేశారు. మార్చి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 500 స్క్రీన్స్ లో ధురంధర్ రీ రిలీజ్ అయింది.