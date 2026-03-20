Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: కొడుకులకు తండ్రి శిక్ష- మనోజ్‌పై కోర్టుకు ముఖేష్- గడప దగ్గర బాలు మీనా సరసాలు!

    Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial March 20th Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు మార్చి 20 ఎపిసోడ్‌లో బాగా తాగి వచ్చి తల్లిదండ్రులను ఆంటీ, అంకుల్ అని పిలుస్తారు బాలు, మనోజ్, రవి. దాంతో వారికి శిక్ష వేస్తాడు సత్యం. ఇంటికి వచ్చిన ముఖేష్ మోసం చేసినందుకు మనోజ్‌ను 50 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తాడు.

    Mar 20, 2026, 08:47:31 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial Today Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్‌‌ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో బాలు, మనోజ్, రవి ముగ్గురు తాగి ఇంటి ముందు ఒక్కటిగా గోల చేస్తారు. బాలును మామ అంటాడు రవి. తల్లిని పట్టుకుని ఆంటీ అని, మనింట్లో ఎందుకు ఉంది అని రవి అంటాడు.

    గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ మార్చి 20 ఎపిసోడ్‌
    గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ మార్చి 20 ఎపిసోడ్‌

    ముగ్గురు బయటే పడుకోవాలి

    ముగ్గురు కొడుకులను తాగుబోతులను చేశావని మీనాను నిందిస్తుంది ప్రభావతి. ఈవిడ ఎవరు, వీళ్ల పెద్ద కొడుకు పెద్ద ఫ్రాడ్ అంట కదా అని మనోజ్ అంటాడు. అవును, అన్ని మింగేస్తాడని బాలు అంటాడు. ఈ ముగ్గురు ఇక్కడే పడుకోవాలి. అప్పుడే బుద్ధి వస్తుందని సత్యం అంటాడు. అయినా గోల చేస్తుంటారు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు.

    ఇలాగే వాగితే వీళ్లేవరో మాకు తెలియదని పోలీసులను పిలిచి అప్పగిస్తాను అని సత్యం వార్నింగ్ ఇస్తాడు. దాంతో ముగ్గురు సైలెంట్‌గా ఉంటారు. లోపలికి రానివ్వొచ్చుగా అని శ్రుతి అంటుంది. మీ మంచికోసమే చెబుతున్నా. ఇదే శిక్ష. తెల్లవారితే ఇదంతా మర్చిపోతారు అని సత్యం అంటాడు. బాలును ఉంచి మనోజ్, రవిని లోపలికి రమ్మనండని ప్రభావతి అంటుంది.

    వీడే చెడగొట్టి ఉంటాడని ప్రభావతి అంటుంది. రోహిణి చెప్పు అని మీనా అంటుంది. బాలు కంట్రోల్‌లోనే ఉన్నాడు. మనోజే బలవంతం చేశాడని నిజం చెబుతుంది రోహిణి. మనోజ్ ఒక్కడిని లోపలికి రమ్మనండని ప్రభావతి అంటే.. వాడి మీద జాలిపడితే నిన్ను కూడా బయటకు పంపిస్తా. నోర్మూసుకుని పదా అని సత్యం అంటాడు. తర్వాత ఆ ముగ్గురి మీద జాలి చూపిస్తే ఊరుకోను అని సత్యం ఆర్డర్ వేస్తాడు.

    దుప్పటి కింద చాప పైన

    దాంతో భర్తలను ఇంటి బయటే వదిలేసి భార్యలు లోపలికి వెళ్తారు. కనీసం చాప దుప్పటి అయినా ఇద్దామా అని మీనా అంటే సత్యం సరేనంటాడు. సత్యం తీసుకెళ్లి ఇస్తాడు. అంకుల్ ఏంట్రా ఇంత కోపంగా ఉన్నాడని బాలు అంటే.. ఆంటీ కొట్టిందేమో అని మనోజ్ అంటాడు. దాంతో సత్యం కర్మ అనుకుని వెళ్లిపోతాడు. దుప్పటి కింద పరుచుకుని చాపను ఒంటిపై కప్పుకుని పడుకుంటారు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు.

    మనోజ్ కోట్‌లో ఉన్న ఫోన్ కొట్టేద్దామని రోహిణి కిందకు వస్తే.. అక్కడ మీనా ఉండటంతో తిరిగి వెళ్లిపోతుంది. బాలుకు ఎక్కిళ్లు రావడంతో మీనాను పిలుస్తాడు. మీనా వాటర్ బాటిల్ ఇస్తుంది. తాను గడప దాటనని మీనా అంటే.. నేను మా నాన్న గీసిన గీత దాటనంటాడు బాలు. తనకు మందు దిగిందని, కోట్ విప్పి టీ షర్ట్ వేసుకుంటానని బాలు అంటాడు.

    మీతో మావయ్య మాట్లాడొద్దన్నాడని, తెల్లార్లు దోమలతో భజన చేయండని మీనా అంటుంది. ఇంట్లో మీనా.. బయట బాలు ఇద్దరు గడప దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడుకుంటారు. మనోజ్ మీద ప్రేమ చూపిస్తాడు బాలు. తర్వాత ఈరోజు రెడీ అయ్యావుగా కత్తిలా ఉన్నావంటాడు బాలు. తర్వాత ప్రాస చెబితే కవిత్వమా అని మీనా అంటుంది. కాదు మందిత్వం, మందు తాగినవాడు చెబితే మందిత్వం అని బాలు అంటాడు.

    రోహిణి ప్లాన్ ఫెయిల్

    రోహిణి ప్రతిసారి వచ్చి బాలు, మీనాలను చూసి వెళ్లిపోతుంది. విద్య కాల్ చేసి ఫోన్ కొట్టేశావా అని అడుగుతుంది. లేదు. వాళ్లు బయట పడుకున్నారని చెబుతుంది రోహిణి. బాలు తన సతీమణితో సరసాలు ఆడుతున్నాడని చెబుతుంది రోహిణి. తెల్లారేలోపు మనోజ్ నుంచి ఫోన్ కొట్టేయాలని అనుకుంటుంది రోహిణి. కానీ, రోహిణి ప్లాన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. తెల్లవారుతుంది. సత్యం వచ్చి తలుపు తెరవమంటాడు.

    ఎవరి భర్తను వారు లేపుతారు. మనం బయట ఉన్నామేంటీ అని మనోజ్ అడుగుతాడు. రాత్రి జరిగింది మనోజ్‌కు చెబుతారు బాలు, రవి. లోపలికి రమ్మని సత్యం అంటాడు. సత్యం, ప్రభావతిని నాన్న, అమ్మా అని పిలిస్తే మేము అంకుల్, ఆంటీ కదా అని చురకలు వేస్తారు. అంతగా ఎలా తాగారు అని మీనా, శ్రుతి అంటే.. మనోజ్ వైపు చూస్తూ వీడే ముంబై ముఖేష్ కోసం బలవంతం చేశాడని బాలు, రవి చెబుతారు.

    కోర్టుకు ముఖేష్

    తాగాం గానీ మంచే జరిగింది. డీల్ మనకే వచ్చిందని అగ్రిమెంట్ చూపిస్తాడు మనోజ్. తర్వాత రేయ్ ముఖేష్‌తో ఏం మాట్లాడావురా అని మనోజ్ అడుగుతాడు. చెప్పేశాం కదా అని బాలు అంటాడు. ఇంటికి ముఖేష్ వస్తాడు. రూ. 50 లక్షలు కట్టమంటాడు. అంత కట్టే పరిస్థితిలో లేడని బాలు అంటాడు. ఈ అగ్రిమెంట్‌తో నేను కోర్టుకు వెళ్లొచ్చు అని ముఖేష్ అంటాడు. అక్కడితో నేటి గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes