గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: పుట్టింటికి మౌనిక- రవి, సుమతి సరసాలు- ప్రభావతి నగల మోసం బయటపెట్టిన శ్రుతి తల్లి శోభ
గుండె నిండా గుడి గంటలు నవంబర్ 11 ఎపిసోడ్లో పుట్టింటికి మౌనిక వస్తుంది. సుశీలకు రోహిణి మేకప్ వేస్తుంది. రోహిణి తల్లిదండ్రుల గురించి గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతుంది సుశీల. పంతుల్లు వచ్చి పూజ చేస్తారు. శ్రుతి తల్లి ఇంటికి వస్తుంది. ఇంట్లో రవి, సుమతి సరసాలు ఆడుతారు. మీనా నగలు రోడ్ గోల్డ్ అని శోభన అంటుంది.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో పుట్టింటికి వెళ్లడానికి మౌనికకు అత్త పర్మిషన్ ఇస్తుంది. కారు వరకు వదిలిపెట్టిన అత్తతో మౌనిక ఎందుకు మాటిచ్చారంటుంది. సంజు రాత్రి వరకు రానన్నాడు. అప్పటిలోపు వచ్చేసేయ్ అని మౌనికకు చెబుతుంది అత్త. దాంతో రవి వాళ్లతో మౌనిక వెళ్తుంది.
కన్న కొడుకు ప్రేమ చూపించావా
మరోవైపు బాలును ఏమన్నావ్ అని ప్రభావతిని నిలదీస్తుంది సుశీల. నాకేం తెలుసు అని ప్రభావతి అంటుంది. ఏనాడైనా కన్న కొడుకు అనే ప్రేమ చూపించావా అని తిడుతుంది సుశీల. ఇంతలో రవి వాళ్లు వస్తారు. మౌనిక రావడంతో అంతా సంతోషిస్తారు. సుశీలను హగ్ చేసుకుంటుంది మౌనిక. మౌనికకు నానమ్మ పుట్టినరోజు గురించి చెప్పకపోవడం గురించి మాట్లాడుకుంటారు.
మౌనికకు కాల్ చేయమని ప్రభావతికి చెప్పినట్లు సత్యం చెబుతాడు. దీపావళికే రాలేదని చేయలేదంటుంది ప్రభావతి. ఇంతలో రోహిణి వచ్చి సుశీలకు మేకప్ వేస్తానంటుంది. సుశీల వద్దంటుంది. అందరు చెప్పడంతో సుశీల ఒప్పుకుంటుంది. మౌనికతో మీనా మాట్లాడుతుంది. సంజుకు తెలియదని, అత్త పంపించిందని చెబుతుంది మౌనిక. సుశీలకు రోహిణి మేకప్ చేస్తుంది.
రోహిణి తండ్రి గురించి మాట్లాడుతుంది సుశీల. అందరిని చూశాను కానీ మీ నాన్ననే చూడలేదంటుంది. తల్లి గురించి అడుగుతుంది. ఎప్పుడు చనిపోయిందని సుశీల అంటే 14 ఏళ్లప్పుడు అని రోహిణి చెబుతుంది. అయితే నీ దగ్గర ఫొటో ఉండే ఉంటుందిగా చూపించు అని సుశీల అంటుంది. ఈవిడేంటీ గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతుంది. మేకప్ వేద్దామని తీసుకొచ్చి అనవసరంగా బుక్కయ్యాను అని రోహిణి అనుకుంటుంది.
ఏడుపు కంట్రోల్ చేసుకోలేను
అమ్మ నాన్న ఫొటో లేదని, ఊరి నుంచి వచ్చేటప్పుడు కోపంతో వచ్చానని చెబుతుంది రోహిణి. అమ్మను చూస్తే ఏడుపు కంట్రోల్ చేసుకోలేను అందుకే తెచ్చుకోలేదంటుంది. కాసేపు మీరు నోరు మూసుకుంటారా అని రోహిణి అంటుంది. ఏంటీ నోరు మూసుకోవాల. ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానా. మీవాళ్ల గురించి ఎక్కువ అడుగుతున్నానా అని సుశీల అంటుంది.
కాదు, లిప్స్టిక్ వేయాలంటుంది రోహిణి. మలేషియా మావయ్య గురించి అడుగుతుంది సుశీల. అన్నింటిని కవర్ చేస్తుంది రోహిణి. సుశీలకు మేకప్ సూపర్గా ఉందని మౌనిక అంటుంది. పాత సినిమాల్లో హీరోయిన్లా ఉన్నావంటుంది మౌనిక. ముగ్గురు సెల్ఫీ తీసుకుంటారు. బామ్మను చూసి అంతా ఆశ్చర్యపోతారు. అంతా బాగున్నావని మెచ్చుకుంటారు.
ప్రపంచంలో నాకు తెలిసిన అందమైన దేవత మా అమ్మే అని సత్యం అంటాడు. మా అమ్మ అందంగా కనిపించలేదా అని మనోజ్ అడుగుతాడు. ఎవరైనా సరే మా అమ్మ తర్వాతే అని సత్యం అంటాడు. సుశీలను మోడ్రన్ వేసుకోమ్మని శ్రుతి అంటుంది. చుడీదార్, జీన్స్ ప్యాంట్ కొనుక్కురావాలా అని రవి అంటాడు. ఇంతలో పంతుల్లు వస్తారు. మంత్రాలతో పూజ చేస్తారు పంతుల్లు.
మీ నాన్న కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు
అమ్మ వారికి కట్టిన చీరను సుశీలకు ప్రదానం చేస్తారు పంతులు. తర్వాత సుశీల దగ్గర అంతా ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. అందరూ సెల్ఫీలు తీసుకుంటారు. సత్యంకు రంగా కాల్ చేస్తే వెళ్లిపోతాడు. మనోజ్, ప్రభావతి పక్కకు వెళ్లి మాట్లాడుకుంటారు. మనకు చెప్పకుండానే మీ నాన్న ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆయనకు పెద్ద బహుమతి వస్తే నాకు వచ్చినట్లేగా అని ప్రభావతి అంటుంది.
మీనా వంట చేస్తుంటే వెళ్లి రెడీ అవ్వమంటుంది సుశీల. ఆయనొచ్చాక అవుతానంటుంది మీనా. బాలు గురించి అడుగుతుంది సుశీల. తర్వాత సత్యం ఇంటికి శ్రుతి తల్లి శోభన వస్తుంది. సుశీలకు బర్త్ డే విషెస్ చెబుతుంది. రవితో మీనా చెల్లెలు సుమతి సరదాగా ఉంటుంది. ఇద్దరు బావమరదల్లా సరసాలు ఆడుతారు. అదంతా చూసి ప్రభావతి కోప్పడుతుంది.
బయటపడిన ప్రభావతి మోసం
ఏం మీనా మీ ఆయన ఇంకా నగలు చేయించలేదా. రోడ్ గోల్డ్ నగలే పెట్టుకున్నావని ప్రభావతి మోసం బయటపెడుతుంది శోభన. అవి బంగారు నగలే అని ప్రభావతి అంటే అసలు నగలకు నాకు తేడా తెలియదా అని శోభన అంటుంది. అక్కడితో నేటి గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
