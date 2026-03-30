అగస్త్యను కన్నకొడుకులా కాపాడుకున్న హార్దిక్ పాండ్యా గర్ల్ఫ్రెండ్- ఫొటోగ్రాఫర్లపై మహీకా శర్మ సీరియస్- అడ్డుగా నిలబడి!
Mahieka Sharma Protects Hardik Pandya Son Agastya: ఐపీఎల్ 2026లో ముంబై ఇండియన్స్ బోణీ కొట్టింది. 14 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ తొలి మ్యాచ్లోనే విజయం సాధించింది. మైదానంలో హార్దిక్ సేన అదరగొడితే, గ్యాలరీలో అతని గర్ల్ఫ్రెండ్ మహీకా శర్మ, హార్దిక్ కొడుకు అగస్త్యను కాపాడటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం ఆదివారం (మార్చి 29) ఒక హై-వోల్టేజ్ పోరుకు సాక్ష్యంగా నిలిచింది. హార్దిక్ పాండ్యా నేతృత్వంలోని ముంబై ఇండియన్స్, అజింక్యా రహానే సారథ్యంలోని కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ను 6 వికెట్ల తేడాతో మట్టికరిపించింది. ఈ విజయంతో ముంబై ఇండియన్స్ ఒక వింత రికార్డుకు స్వస్తి పలికింది.
అగస్త్యను కాపాడుతూ.. ఫోటోగ్రాఫర్లపై మహియికా అసహనం!
2012 ఏప్రిల్ 4 తర్వాత, అంటే దాదాపు 14 ఏళ్ల విరామం తర్వాత ఐపీఎల్ సీజన్లో తన మొదటి మ్యాచ్లోనే ముంబై విజయం సాధించడం విశేషం. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత మైదానంలో జరిగిన పోరాటం కంటే బయట జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
కెమెరా ఫ్లాష్ లైట్ల ధాటికి
హార్దిక్ పాండ్యా గర్ల్ఫ్రెండ్, మోడల్ మహీకా శర్మ.. హార్దిక్ కుమారుడు చిన్నారి అగస్త్యను వెంటబెట్టుకుని స్టేడియం నుంచి బయటకు వస్తుండగా ఫోటోగ్రాఫర్లు వారిని చుట్టుముట్టారు. కెమెరా ఫ్లాష్ లైట్ల ధాటికి అగస్త్య ఇబ్బంది పడటం చూసిన మహీకా ఒక్కసారిగా సీరియస్ అయ్యారు.
అగస్త్య చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని కారు వైపు తీసుకెళ్తున్న ఆమె, ఫోటోగ్రాఫర్లను ఉద్దేశించి.. "కొంచెం పక్కకు తప్పుకోండి, నేను అగస్త్యతో ఉన్నాను" (థోడా సైడ్ ప్లీజ్, అగస్త్య కే సాత్ హూ) అంటూ గట్టిగా చెప్పారు.
బాబు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు
మరో వీడియోలో కెమెరా లైట్లు ఆపాలని కోరుతూ.. "లైట్లు వేయకండి సార్, బాబు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఆర్ యు ఓకే?" అని అగస్త్యను ప్రేమగా అడుగుతూ కనిపించారు. ఒక తల్లిలా అగస్త్యను కెమెరా వెలుతురు తగలకుండా అడ్డుగా నిలబడటం అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకుంది.
హార్దిక్-మహీకా బంధం
హార్దిక్ పాండ్యా, 25 ఏళ్ల మోడల్ మహీకా శర్మ గత ఏడాది నుంచి డేటింగ్లో ఉన్నారు. 2025లో మహీకా పుట్టినరోజు సందర్భంగా హార్దిక్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా వీరి బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లతో పాటు ఐపీఎల్లోనూ మహీకా హార్దిక్ను ఉత్సాహపరుస్తూ స్టేడియంలో కనిపిస్తున్నారు. అంతకుముందు హార్దిక్ బ్రిటీష్ సింగర్ జాస్మిన్ వాలియాతో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
కో-పేరెంటింగ్ పద్ధతిలో అగస్త్య పెంపకం
హార్దిక్ పాండ్యా, అతని మాజీ భార్య, నటి నటాసా స్టాంకోవిచ్లకు జన్మించిన కుమారుడు అగస్త్య. 2020లో వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట 2024లో విడాకులు తీసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం విడిపోయినప్పటికీ, అగస్త్య భవిష్యత్తు కోసం వీరిద్దరూ ‘కో-పేరెంటింగ్’ (ఉమ్మడి పెంపకం) పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. అగస్త్య తన తండ్రి హార్దిక్ పాండ్యా వద్ద ఉన్నప్పుడు మహీకా కూడా అతనితో ఎంతో చనువుగా మెలుగుతూ బాధ్యతగా వ్యవహరించడం విశేషం.
