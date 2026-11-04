Illu Illalu Pillalu November 4 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు-విడాకులు వద్దు బా-బల్లక్కాయ్ కాళ్లపై పడ్డా కనికరించని చందు
Illu Illalu Pillalu Today November 4 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ టుడే నవంబర్ 4 ఎపిసోడ్ లో భాగ్యం రచ్చతో అందరి ముందు రామరాజు పరువు పోతుంది. విడాకులు ఇవ్వొద్దని వల్లి కాళ్లపై పడ్డా కూడా చందు కనికరించడు. వల్లి, భాగ్యం అంతు చూస్తానంటాడు. ఇంట్లో చందుపై రామరాజు ఫైర్ అవుతాడు.
Illu Illalu Pillalu Today November 4 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో.. వల్లికి విడాకుల నోటీసు పంపించానని చందు చెప్పడంతో రామరాజు సహా ఫ్యామిలీ మొత్తం షాక్ అవుతుంది. వల్లితో కలిసి జీవించలేనని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని చందు చెప్పాడు.
భాగ్యం రచ్చ
రామరాజుకు చెప్పకుండా కొడుకులు ఇల్లు కూడా దాటరు. అలాంటిది ఆయనకు తెలియకుండా విడాకుల నోటీసు పంపించారంటా. ఏం నాటకాలు ఆడుతున్నారు? గొప్పంటి సంబంధం రావడంతో నా కూతురిని వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నారని భాగ్యం రచ్చ చేస్తుంది.
వల్లి రిక్వెస్ట్
అప్పుడే వల్లి కళ్లు తిరిగి పడిపోతుంది. నీళ్లు తాగించి ఆమెను లేపుతారు. మా అమ్మ మాటలు పట్టించుకోవద్దు మామయ్య, అత్తయ్య. ఆమె మనిషే కాదని వల్లి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. మీ నాటకాలు ఆపుతారా? లేదంటే న్యూసెన్స్ కేసు పెడతానని చందు వార్నింగ్ ఇస్తాడు.
విడాకులు వద్దు బా
నాకు విడాకులు ఇవ్వాలనే ఆలోచన వద్దు బా. నీకు దూరంగానే ఉంటా కానీ నీ భార్యగా ఉండే అవకాశం మాత్రం అలాగే ఉంచు బా. దయచేసి నాకు విడాకులు ఇవ్వొద్దని చెప్పండి మామయ్య. కావాలంటే నేను మీ జోలికే రాను. చచ్చేంతవరకూ మీ ఇంటి కోడలిగా ఇంట్లో మూలన పడి ఉంటా. ఒప్పుకోండి ప్లీజ్ మామయ్య అని వల్లి వేడుకుంటుంది.
కేసు వేస్తే
వీళ్లను అడుక్కోవడం ఏంటీ? ఒక్క కేసు వేస్తే వీళ్లే మన దగ్గరకు వస్తారని వల్లి చేతిని భాగ్యం పట్టుకుంటుంది. కానీ తల్లిని బల్లక్కాయ్ తిడుతుంది. చందు దగ్గరకు వెళ్లి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి బా. మారానని నమ్మితేనే ఇంటికి తీసుకెళ్లండి. కావాలంటే పని మనిషిగా వస్తానని చందు కాళ్లను వల్లి పట్టుకుంటుంది. కానీ చందు తన్నేస్తాడు.
కోపంతో ఊగిపోయిన చందు
ఇక్కడ నువ్వు, మీ అమ్మ చేసిన దానికి మీ అంతు చూస్తా. మీకు ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో నాకు బాగా తెలుసు అని కోపంతో చందు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతాడు. ఈ పెద్ద మనిషి ముసుగులో ఉన్న చీడపురుగును నిలదీయండి అమ్మా. రామరాజును అడగండి. కొంగు పట్టుకొని అడుగుతున్నానని అక్కడున్న వాళ్లను భాగ్యం అడుగుతుంది.
రామరాజు గారు మీరు పెద్ద మనిషి. అనవసరంగా ఇంటి సమస్యను రోడ్డు మీదకు తేకండి. మీ కూతురికి వాళ్లత్త ఇలాగే చేస్తే మీరు తట్టుకోగలరా? ఆ తల్లి కూడా అంతేనమ్మా అని అక్కడున్న ఆడవాళ్లు అంటారు. మా అమ్మ మాటలు విని దేవుడి లాంటి మా అత్తయ్య, మామయ్యను ఏం అనకండని వల్లి చెప్తుంది.
వల్లి కన్నీళ్లు
అత్తయ్య, మామయ్యకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండని నర్మద, ప్రేమ కాళ్లపైనా వల్లి పడుతుంది. చందుకు అర్థమయ్యేలా ధీరజ్ ను చెప్పమని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. మీ అన్నయ్య విడాకులు ఇస్తే తాను బతకలేనని అంటుంది. మీ అన్నయ్య ప్రేమ కోసమే తప్పులు చేశాను. కొన్ని మాత్రం మా అమ్మ మాటలు విని చేశానని వల్లి ఏడుస్తుంది. వీళ్ల సంగతి తేలుస్తానని భాగ్యం వార్నింగ్ ఇస్తుంది.
వదిన నువ్వు ముందు ఇంటికి వెళ్లు. అంతా మంచే జరుగుతుందని ధీరజ్ చెప్పి అందరినీ అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తాడు. నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉంటే రామరాజు కుటుంబంతో ఆడుకునేదాన్ని అని వల్లిని భాగ్యం తిడుతుంది.
నా మాట విను అమ్మడు
ఉదయం ఇంటి దగ్గర కూర్చుని వల్లి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. బాధపడకు అమ్మడూ అని వల్లిని ఇడ్లీ బాబాయి ఓదార్చుతాడు. ఎలా మర్చిపోగలను నాన్న. బావ నా మీద కోపంతో ఉన్నాడు. నేను మారిపోయానని నమ్మడం లేదని వల్లి అంటుంది. నువ్వు మారితే నిన్ను అత్తారింటికి తీసుకెళ్తారన్నావ్ కదా. నీ అత్తారింటోళ్లు ఎక్కడా? నా మాట వింటే నిన్ను ఆ ఇంటికి కోడలిగా పంపిస్తానని భాగ్యం అంటుంది.
నీ మాటలు వినడం ఎంత పెద్ద తప్పో నాకు అర్థమైంది. బావను మామయ్య వాళ్లు ఒప్పిస్తారు. నాకు నమ్మకం ఉందని వల్లి అంటుంది. కానీ భాగ్యం మాత్రం వినదు. తన మాట వినమని పట్టుబడుతుంది. చివరకు నీ చావు నువ్వు చావు అని భాగ్యం వెళ్లిపోతుంది.
కుమిలిపోయిన రామరాజు
ఇటు రామరాజు ఇంట్లో పంచాయతీ పెడతారు. భాగ్యం మాటలను తలుచుకొని, తన కాలర్ పట్టుకున్న విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుని రామరాజు కుమిలిపోతుంటాడు. ఆ భాగ్యాన్ని వదలకూడదురా చిన్నోడా. మీ నాన్న అంటేనే భయపడే భాగ్యం.. అందరి ముందు కాలర్ పట్టుకుంటుందా? భాగ్యానికి బుద్ధి వచ్చేలా చేయాలి. నీకు చేతగాకపోతే నేను రంగంలోకి దిగుతానని వేదవతి అంటుంది.
రామరాజు ఫైర్
భాగ్యానికి ఆ అవకాశం ఇచ్చింది నీ పెద్ద కొడుకు. వాడు చేసిన పని వల్ల అందరి ముందు తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు నాన్నకు చెప్పాలనే ఆలోచనే రాలేదని రామరాజు కోప్పడతాడు. మీకు చెప్పినా, అమ్మకు చెప్పినా నన్ను కన్విన్స్ చేసి నా మనసు మార్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. అందుకే ఎవరికీ చెప్పలేదని చందు వివరణ ఇస్తాడు.
తగ్గని చందు
కానీ ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పకుండా విడాకుల నోటీసు పంపించడం తప్పేనని రామరాజు అంటాడు. ఆ నిర్ణయం గురించి అమ్మానాన్నకు చెప్పకపోవడం తప్పేనని ధీరజ్, నర్మద కూడా అంటారు. దీంతో చందు సీరియస్ అవుతాడు. ఇది నా జీవితంం, నా నిర్ణయం నేను తీసుకున్నానని చందు అంటాడు. వెంటనే సాగర్ చప్పట్లు కొడతాడు. సొంత నిర్ణయం తీసుకొని కరెక్ట్ రూట్ లోకి వస్తున్నావని అంటాడు.
నీలాగే వాడిని మార్చాలనుకుంటున్నావా? తల్లిదండ్రులకు నీలాగే ఎదురు తిరగాలని చెప్తున్నావా? అని సాగర్ పై రామరాజు మండిపడతాడు. ఏమైనా ఉంటే మీ పెద్ద కొడుక్కి చెప్పుకోండని సాగర్ అనడంతో నేటి ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More