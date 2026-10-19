Jayaho Ramanuja: రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి 25 ఏళ్ల సినిమా అనుబంధం దాకా- 11 పాత్రల్లో లయన్ సాయి వెంకట్-డిల్లీ సుల్తాన్గా సుమన్
Lion Sai Venkat Jayaho Ramanuja: శ్రీ రామానుజాచార్యుల దివ్య చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఆధ్యాత్మిక చిత్రం 'జయహో రామానుజ'. లయన్ సాయి వెంకట్ 11 విభిన్న పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రం సంస్కృతంతో కలిపి 6 భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. సీనియర్ హీరో సుమన్ డిల్లీ సుల్తాన్గా నటించడం విశేషం.
Lion Sai Venkat Jayaho Ramanuja: మహనీయుల జీవిత చరిత్రలను వెండితెరపైకి తీసుకురావడం కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే కాదు, భావితరాలకు మన సనాతన సంస్కృతిని, సమతా భావాన్ని అందించే ఒక గొప్ప బాధ్యత. ఈ క్రమంలోనే ఆధ్యాత్మిక వేత్త శ్రీ రామానుజాచార్యుల దివ్య చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని తెరకెక్కిన చిత్రం 'జయహో రామానుజ'.
రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి సినీ పరిశ్రమలో 25 ఏళ్ల వరకు
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా రాణిస్తూనే, గత 25 ఏళ్లుగా సినీ పరిశ్రమతో అనుబంధం ఉన్న లయన్ సాయి వెంకట్ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించి దర్శకత్వం వహించారు. అక్టోబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ చిత్రం సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
ఒకే సినిమాలో 11 భిన్నమైన పాత్రలు
జయహో రామానుజ చిత్రంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం లయన్ సాయి వెంకట్ ఏకంగా పదకొండు విభిన్నమైన పాత్రల్లో కనిపించడం. ఒకే నటుడు ఇన్ని పాత్రలు పోషించడం భారతీయ సినిమాలో అరుదైన సాహసమనే చెప్పాలి.
వేర్వేరు గెటప్లు, శరీర భాష
ప్రతి పాత్రకు వేర్వేరు గెటప్లు, శరీర భాష, సంభాషణ శైలిని కేటాయించి కథను రక్తికట్టించే ప్రయత్నం చేశారు. కేవలం నటుడిగానే కాక, కథానాయకుడిగా తన పరిధిని విస్తరించుకుంటూ ఈ భారీ ప్రయోగానికి పూనుకోవడం ఆయనకున్న నటనాతృష్ణకు నిదర్శనం.
ఢిల్లీ సుల్తాన్గా సీనియర్ నటుడు సుమన్
చారిత్రక కథాంశంతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటుడు సుమన్ కీలకమైన ఢిల్లీ సుల్తాన్ పాత్రను పోషించారు. తన సుదీర్ఘ నటనా ప్రస్థానంలో ఎన్నో పౌరాణిక, జానపద పాత్రలను పండించిన సుమన్, ఈ సినిమాలో శక్తివంతమైన పాలకుడిగా కనిపించనున్నారు.
గంభీరమైన స్వరం, రాచరికపు హావభావాలు
సీనియర్ హీరో సుమన్ గంభీరమైన స్వరం, రాచరికపు హావభావాలు ఈ పాత్రకు ప్రధాన బలంగా నిలవనున్నాయి. కథలో వచ్చే కీలక మలుపుల వద్ద సుమన్, సాయి వెంకట్ల మధ్య సాగే సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటాయి.
భారీ వ్యయంతో విజువల్ వండర్
చారిత్రక వాతావరణాన్ని, నాటి కాలాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించేందుకు చిత్రబృందం అత్యాధునిక గ్రాఫిక్స్ సాంకేతికతను ఉపయోగించింది. భారీ వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ జయహో రామానుజ చిత్రంలో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నాయి.
అమెరికా నటి హీరోయిన్గా
సుదర్శనం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై సాయిప్రసన్న, ప్రవళ్లిక ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అమెరికా నటి జో శర్మ కథానాయికగా నటించగా, ప్రవళ్లిక మరొక ముఖ్య పాత్రను పోషించారు. వాణిజ్య ప్రయోజనాల కంటే కూడా ఒక గొప్ప సందేశాన్ని పదిమందికి చేరవేయాలనే తపనతో లాభనష్టాల లెక్కలు పక్కనపెట్టి ప్రచార కార్యక్రమాలకు సైతం చిత్రబృందం భారీగా వెచ్చిస్తోంది.
ఆరు భాషల్లో సమతా సందేశం
సమాజంలో కులమతాలకు అతీతంగా సమతా భావాన్ని వ్యాప్తి చేసిన రామానుజాచార్యుల సందేశం విశ్వవ్యాప్తం కావాలనే ఉద్దేశంతో జయహో రామానుజ చిత్రాన్ని ఒకేసారి ఆరు భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More