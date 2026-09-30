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JioHotstar: జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇవాళ టాప్ 10 తెలుగు ఓటీటీ ట్రెండింగ్ సినిమాలు- కానీ, చూడాల్సినవి 5 మాత్రమే- ఎందుకంటే?

Today OTT Trending Movies On JioHotstar Telugu: జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇవాళ తెలుగులో టాప్ 10 సినిమాలు ఓటీటీ ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల్లో కచ్చితంగా చూడాల్సినవిగా ఐదు మాత్రమే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటీ, అవి ఎందుకు చూసేంత స్పెషల్ అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Published on: Sep 30, 2026, 05:34:55 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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Top 5 Must Watch OTT Trending Movies Today On JioHotstar Telugu: ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ జియో హాట్‌స్టార్ విభిన్న కంటెంట్‌తో ఆడియెన్స్‌ను అట్రాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటోంది. వివిధ భాషల్లో ఓటీటీ కంటెంట్ ఇస్తూ సినీ లవర్స్‌కు మంచి వినోదం పంచుతోంది.

జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇవాళ టాప్ 10 తెలుగు ఓటీటీ ట్రెండింగ్ సినిమాలు- కానీ, చూడాల్సినవి 5 మాత్రమే- ఎందుకంటే?
జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇవాళ టాప్ 10 తెలుగు ఓటీటీ ట్రెండింగ్ సినిమాలు- కానీ, చూడాల్సినవి 5 మాత్రమే- ఎందుకంటే?

టాప్ 1లో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10

అలాంటి ఈ ఓటీటీలో ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 29) తెలుగులో టాప్ 10 సినిమాలు ఓటీటీ ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. జియో‌హాట్‌స్టార్‌లో ఓటీటీ ట్రెండింగ్‌లో టాప్ 1 స్థానంలో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 షో ఉంటే, రెండో ప్లేసులో పార్ట్ టైమర్స్ వెబ్ సిరీస్ నిలిచింది.

అలాగే, టాప్ 3లో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, టాప్ 4లో ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం స్టార్ వార్స్, 5వ స్థానంలో హార్ట్ బీట్ 3, ఆరో ప్లేసులో హుంకార్, టాప్ 7లో కామాఖ్య, 8వ స్థానంలో ది కోర్ట్, తొమ్మిదో ప్లేసులో తుడక్కమ్, టాప్ 10లో బ్యాచ్‌మేట్స్ నిలిచాయి.

టాప్ 5 ఓటీటీ ట్రెండింగ్ సినిమాలు

అయితే, వీటిలో కచ్చితంగా చూడాల్సినవిగా 5 సినిమాలు మాత్రమే జియో‌హాట్‌స్టార్‌లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటీ, వాటిని ఎందుకు చూడాలో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తోపాటు ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్ వివరాలపై ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.

బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ (Brothers And Sisters) - కుటుంబ బంధాల సెంటిమెంట్ డ్రామా

కుటుంబ నేపథ్యంతో కూడిన డ్రామాలను ఇష్టపడే వారికి 'బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్' పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. సంప్రదాయబద్ధంగా సాగే ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం, వారి మధ్య ఉండే ప్రేమానురాగాలు, గుట్టుగా దాచుకున్న నిజాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.

కథ: టెక్స్‌టైల్ వ్యాపారం నడిపే తండ్రి, ఇల్లు సరిదిద్దే తల్లి, నలుగురు పిల్లలతో ఎంతో ఆనందంగా ఉండే ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం జీవితంలో ఊహించని వివాదాలు ఎదురవుతాయి. బయటకు ఎంతో ఆదర్శంగా కనిపించే ఈ కుటుంబంలో దాగి ఉన్న నిజాలు బయటపడినప్పుడు వారి బంధాలు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయో ఇందులో చూపించారు.

ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7.1/10

ప్రత్యేకతలు & ట్విస్టులు: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వచ్చే భావోద్వేగ సన్నివేశాలు, ఊహించని సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకుతాయి.

హుంకార్ (Hunkaar: The Roar) - వ్యవస్థపై ఒక మహిళ పోరాటం

సమాజంలో అధికార బలంతో అక్రమాలకు పాల్పడే వ్యవస్థను ప్రశ్నించే వినూత్న థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'హుంకార్'. అనీత్ పడ్డ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఓటీటీ సిరీస్ ప్రేక్షకులకు ఉత్కంఠభరితమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.

కథాంశం: ఒక సాధారణ యువతి తనపై జరిగిన అన్యాయానికి ఎదురు తిరిగి, శక్తివంతమైన వ్యవస్థపై ఒంటరిగా పోరాటం సాగిస్తుంది. కోర్టు గదులు, విచారణల మధ్య సాగే ఈ పోరాటంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి అనేది ప్రధానంగా చూపించారు.

ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7.5/10

ప్రత్యేకతలు & ట్విస్టులు: ప్రతి ఎపిసోడ్‌లో వచ్చే సస్పెన్స్ మలుపులు, ఉత్కంఠ రేకెత్తించే కోర్టు పోరాటాలు ప్రేక్షకులు చివరి వరకు స్క్రీన్‌కు కట్టిపడేలా చేస్తాయి.

కామాఖ్య (Karmakhya) - భయపెట్టే సూపర్‌నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్

హారర్, థ్రిల్లర్ జోనర్ ఇష్టపడే వారిని భయపెట్టడానికి వచ్చిన చిత్రం 'కామాఖ్య'. జబర్దస్త్ అభినయ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను భయంతో వణికిస్తుంది.

స్టోరీ: ప్రశాంతంగా సాగిపోతున్న ఒక యువతి జీవితంలోకి చిన్ననాటి రహస్యాలు, విచిత్రమైన శక్తులు ప్రవేశిస్తాయి. మంత్రతంత్రాలు, దుష్ట శక్తుల నడుమ చిక్కుకున్న ఆ యువతి తన ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుకుందో ఈ సినిమాలో ఆవిష్కరించారు.

ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7.3/10

ప్రత్యేకతలు & ట్విస్టులు: సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే నేపథ్య సంగీతం, ఊహించని కథా మలుపులు, సముద్రఖని నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

ది కోర్ట్ (The Court) - కోర్టు రూమ్ డ్రామా విజయం

లీగల్ డ్రామాలను ఆస్వాదించే వారి కోసం రూపుదిద్దుకున్న కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా చిత్రం 'ది కోర్ట్'. సమాజంలో నత్తి సమస్యతో ఇబ్బంది పడే ఒక ప్రతిభావంతురాలైన యువ న్యాయవాది కథ ఆధారంగా ఇది తెరకెక్కింది.

ప్లాట్: నత్తితో బాధపడే యాజిని అనే యంగ్ న్యాయవాది, న్యాయం కోసం ఏకంగా ప్రముఖ లాయర్ అయిన తన సొంత తండ్రికే ఎదురెళ్లి కోర్టులో వాదించాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ బంధాలు ఒకవైపు, న్యాయ పోరాటం మరొకవైపు ఉండగా ఆమె విజయం సాధించిందో లేదో ఇందులో చూడవచ్చు.

ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7.6/10

ప్రత్యేకతలు & ట్విస్టులు: కోర్టులో సాగే వాదోపవాదాలు, తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య భావోద్వేగ ఘర్షణలు, లీగల్ ట్విస్టులు ఆకట్టుకుంటాయి.

తుడక్కమ్ (Thudakkam) - యాక్షన్ రెస్క్యూ థ్రిల్లర్

యాక్షన్, మైండ్ గేమ్‌లు ఇష్టపడే వారిని మెప్పించే మలయాళ డబ్బింగ్ చిత్రం 'తుడక్కమ్'. సరికొత్త థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కూతురు విస్మయ మోహన్ లాల్ నటించడం విశేషం.

కథ: ఊహించని ప్రయాణంలో చిక్కుకున్న ఒక వ్యక్తి, ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవడానికి చేసే భయంకరమైన పోరాటం చిత్రంగా తుడక్కమ్‌ను తెరకెక్కించారు.

ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 6.0/10

ప్రత్యేకతలు & ట్విస్టులు: రేసీగా సాగే స్క్రీన్‌ప్లే, ఊహించని మలుపులు, చివరి నిమిషం వరకు కొనసాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక బలాలు.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/JioHotstar: జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇవాళ టాప్ 10 తెలుగు ఓటీటీ ట్రెండింగ్ సినిమాలు- కానీ, చూడాల్సినవి 5 మాత్రమే- ఎందుకంటే?
Home/Entertainment/JioHotstar: జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇవాళ టాప్ 10 తెలుగు ఓటీటీ ట్రెండింగ్ సినిమాలు- కానీ, చూడాల్సినవి 5 మాత్రమే- ఎందుకంటే?
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