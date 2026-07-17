గ్రాండ్గా కళ్యాణం కమనీయం జీవితం టీజర్ రిలీజ్.. దర్శకుడి లైఫ్ నుంచి తీసిన సినిమా అంటూ డైరెక్టర్ వీఎన్ ఆదిత్య కామెంట్స్
Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Teaser Launch: తెలుగులో వస్తున్న సరికొత్త ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా కళ్యాణం కమనీయం జీవితం. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రాండ్గా నిర్వహించిన కళ్యాణం కమనీయం జీవితం టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు హాజరైన అతిథులు ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Teaser Launch Event: వివిఫై మీడియా ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై, ఖాన్ దురాని, సాహితి ఆవంచ హీరో హీరోయిన్స్గా తెరకెక్కిన సినిమా "కళ్యాణం కమనీయం జీవితం". ఈ సినిమాకు రవి లోకిరెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. పైలా ప్రసాద్ రావు, కిషోర్ గుండాల సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
కళ్యాణం కమనీయం జీవితం టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్
అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు రెడీ అవుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రాన్ని రాజవంశీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా కళ్యాణం కమనీయం జీవితం టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ఘనంగా కళ్యాణం కమనీయం జీవితం టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి దర్శకులు వీఎన్ ఆదిత్య, రాంప్రసాద్, మల్లిడి సత్యన్నారాయణ రెడ్డి, నటుడు జెమినీ సురేష్ అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ వీఎన్ ఆదిత్య, నిర్మాత కిశోర్ గుండాల, దర్శకుడు రవి లోకిరెడ్డి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
వీఎన్ ఆదిత్య కామెంట్స్
డైరెక్టర్ వీఎన్ ఆదిత్య మాట్లాడుతూ.. "కళ్యాణం కమనీయం జీవితం టైటిల్ చూసి మీకు పెళ్లయ్యిందా అని డైరెక్టర్ను అడిగాను. టీజర్ చూస్తే ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇంత భారీగా తెరకెక్కించారు. తన లైఫ్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయి చేసిన సినిమా ఇదని దర్శకులు రవి లోకిరెడ్డి చెప్పారు" అని అన్నారు.
"చాలామంది కొత్త దర్శకులు రూపొందించే ప్రేమ కథలు వారి నిజ జీవితాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందినవే ఉంటాయి. అవన్నీ సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. అలాగే కళ్యాణం కమనీయం జీవితం సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించాలి. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్నారు" అని దర్శకుడు వీఎన్ ఆదిత్య చెప్పారు.
నిర్మాత కిశోర్ గుండాల స్పీచ్
ప్రొడ్యూసర్ కిషోర్ గుండాల మాట్లాడుతూ.. "మా కళ్యాణం కమనీయం జీవితం సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు చేశారు. అలాగే మా చిత్రంలో చంద్రబోస్ గారు ఓ పాటను విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు వీఎన్ ఆదిత్య గారు అతిథిగా వచ్చారు. ఇంతమంది పెద్ద వాళ్ల సపోర్ట్ మా టీమ్కు దక్కడం సంతోషంగా ఉంది" అని అన్నారు.
"నేను కార్పొరేట్ ప్రపంచం నుంచి సినిమాల మీద ప్యాషన్తో టాలీవుడ్కు వచ్చాను. యూఎస్లో ఫిలిం మేకింగ్ మీద కోర్స్ చేశాను. గతంలో 24 కిస్సెస్ సహా మరికొన్ని చిత్రాలు నిర్మించాము. ఇప్పుడు కళ్యాణం కమనీయం జీవితం సినిమా చేస్తున్నాం. మరో సినిమా కూడా లైనప్లో ఉంది. ఇదొక బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం. ప్రేక్షకులు కోరుకునే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి" అని నిర్మాత కిషోర్ గుండాల తెలిపారు.
దర్శకుడు రవి లోకిరెడ్డి ఏమన్నారంటే?
డైరెక్టర్ రవి లోకిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. "నా ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం ఈ సినిమా వెనక ఉంది. నా నిజ జీవితంలోని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్కు ఫిక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ జోడించి ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించాను. చాలా మంచి లవ్ స్టోరీ ఇది. డ్రామా, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది" అని వెల్లడించారు.
"ఈ కథ రాసినప్పుడు రైటర్ అరవింద్ ఒక కొత్త పాయింట్ను యాడ్ చేశాడు. ఆ పాయింట్తో మూవీ స్క్రిప్ట్ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది. మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంతో సహకరించారు. మా టీమ్ చాలా ప్యాషన్తో వర్క్ చేశారు. మంచి సాంగ్స్ కుదిరాయి. కళ్యాణం కమనీయం జీవితం సినిమా మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది, ఎంగేజ్ చేస్తుంది" అని దర్శకుడు రవి లోకిరెడ్డి పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
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