కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్: ఇంట్లోంచి పారిపోయిన జ్యోత్స్న- రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న కార్తీక్- నిలదీసిన తాత, తండ్రి!
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ జనవరి 8వ ఎపిసోడ్లో సుమిత్ర రోగం, దీప మాటలు గుర్తు చేసుకున్న జ్యోత్స్న భయంతో వణికిపోతుంది. బట్టలు సర్దుకుని దొంగలా పారిపోతుంది. కానీ, గుమ్మం దగ్గర కార్తీక్ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుంటాడు. శివ నారాయణ, దశరథ్ వచ్చి నిలదీస్తారు. సుమిత్రకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని కాంచనకు తెలుస్తుంది.
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో దీపను శ్రీధర్ ఇంటికి తీసుకొస్తాడు. ఏమైందని కాంచన అడుగుతుంది. దీప ఏడుస్తూ కుప్పకూలిపోతుంది. పంతులు గారు చెప్పిన గండం వచ్చేసింది. సుమిత్రను చుట్టుముట్టుంది అని దీప అంటే.. చెల్లెమ్మకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని శ్రీధర్ చెబుతాడు.
కడుపులో బిడ్డ తట్టుకోలేకపోవచ్చు
రోగం ఎంత తట్టుకోలేమో చికిత్సను కూడా అంతే తట్టుకోలేం. అది విని చెల్లెమ్మ తట్టుకోగలదా. తనను అంతా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారని శ్రీధర్ అంటాడు. కన్నతల్లికి కష్టం వచ్చినట్లుగా దీప ఎలా తల్లడిల్లిపోతుందో అని కాంచన అంటుంది. నువ్వే మీ అన్నయ్యకు ధైర్యం చెప్పాలని కాంచనకు, నీ బాధ కడుపులో ఉన్న బిడ్డ తట్టుకోలేకపోవచ్చు. ఎక్కువగా బాధపడకు అని శ్రీధర్ చెప్పి వెళ్లిపోతాడు.
మరోవైపు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ గురించి తెగ వణికిపోతుంది జ్యోత్స్న. ఈ గండం నుంచి బయటపడాలంటే ముందు ఇంట్లోంచి బయటపడాలి అని బట్టలు సర్దుకుంటుంది జ్యోత్స్న. లగేజ్ పట్టుకుని హాల్లోకి వస్తుంది. ఎవరి కంట పడకుండా వెళ్లిపోవాలి అనుకున్న జ్యోత్స్న ఇంటి తలుపులు తీస్తుంది. అక్కడ కార్తీక్ ఉంటాడు. అది చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతుంది జ్యోత్స్న.
ఈ టైమ్లో బ్యాగ్తో బయలుదేరారు. అంటే పారిపోతున్నారు అని కార్తీక్ అడుగుతాడు. జ్యోత్స్న చేసిన తప్పులను ఇన్డైరెక్ట్గా అంటాడు. ఏ తప్పులు చేయకపోతే దొంగల పారిపోతున్నారు అని కార్తీక్ అంటాడు. నేనేం పారిపోవట్లేదని జ్యో అంటే.. మరి ఇంట్లో ఎవరికైనా చెప్పారా అని కార్తీక్ అడిగుతాడు. నేను ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని జ్యోత్స్న అంటుంది.
రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాం
నాకు కూడానా అని శివ నారాయణ వస్తాడు. కనీసం నాకైనా చెప్పొచ్చుగా అని దశరథ్ అంటాడు. ఈ టైమ్లో ఎవరికి చెప్పకుండా ఎందుకు బ్యాగ్తో వెళ్తున్నావ్ అని కార్తీక్ అంటాడు. బావ నన్ను అడ్డంగా ఇరికించావ్ కదా అని జ్యోత్స్న మనసులో అనుకుంటుంది. హాల్లో నిలబెట్టి జ్యోత్స్నను నిలదీస్తారు. అమ్మ పరిస్థితి తెలిసి పారిపోతున్నావంటే ఏమనుకోవాలి. అసలు నువ్వు కూతురువా కాదా అని శివ నారాయణ గట్టిగా అడుగుతాడు.
ఇంతలో పారిజాతం వచ్చి ఏమైందని అడుగుతుంది. ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోమ్మని సలహా ఇచ్చింది నువ్వే కదా అని శివ నారాయణ అంటాడు. నాకు ఏం తెలియదు అని పారు అంటుంది. లగేజ్ సర్దుకుని ఇంట్లోంచి పారిపోతుంటే రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నామని కార్తీక్ అంటాడు. ఏమే నిజమా అని పారు నిలదీస్తుంది. భయంతో పారిపోవాలనికుంది. కానీ, కార్తీక్ గాడి కంట్లో పడకుండా పారిపోవచ్చుగా అని పారు మనసులో అనుకుంటుంది.
నా కూతురు ఇలా తయారైంది ఏంటీ నాన్న. డాక్టర్ చెప్పింది మర్చిపోయావా. నువ్వు చాలా అవసరం అని. సుమిత్రను నువ్వు ఎప్పుడు సంతోషపెట్టలేదు. నీ వల్ల ఎన్నోసార్లు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. నీ పెళ్లి గురించే మాట్లాడుతుంటుంది. నీ పెళ్లి గురించి ఎంత ఆలోచిస్తాం అని దశరథ్ అంటాడు.
వెళ్లిపోడానికి కారణం ఏంటీ
నా భార్యకు ఇలాంటి వ్యాధి రావడం ఏంటీ. పరిష్కారం లేకపోతే నా గుండె ఆగిపోయేదు. కానీ, పరిష్కారం నువ్వని చెప్పారు. నా భార్య బతుకుతుందని నమ్మకం కలిగింది. మమ్మల్ని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వదిలేసి వెళ్తున్నావంటే మేము ఏమనుకోవాలి. నీకు తల్లి అంటే ఇష్టం లేదా అని దశరథ్ ఆవేదనగా చెబుతాడు.
అసలు నువ్వు వెళ్లిపోడానికి కారణం ఏంటో చెప్పు అని శివ నారాయణ, దశరథ్ నిలదీస్తారు. మమ్మీ గురించి ఆలోచించి రూమ్లో కూర్చుంటే ఏదో భయంగా అనిపించింది. వెంటనే ఆలోచించకుండా చేశాను అని జ్యోత్స్న చెబుతుంది. జ్యోత్స్న, పారిజాతం ఇద్దరికి వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపిస్తాడు శివ నారాయణ. నీకు నిజం చెప్పాలి తాత. అప్పటివరకు జ్యోత్స్న ఇలాంటి వేషాలు వేస్తూనే ఉంటుంది అని కార్తీక్ మనసులో అనుకుంటాడు.
కార్తీక్ ఇంటికి వెళ్తాడు. దీప ఏడుస్తూనే ఉంటుంది. అది చూసిన కార్తీక్ ఓదారుస్తాడు. కడుపులో బిడ్డ పరిస్థితి ఏంటీ అని అడుగుతాడు. నా అంత అదృష్టవంతురాలు లేదు బావ తనకు జరిగింది చెబుతుంది దీప. నాకు పుట్టినవాళ్లు తన అమ్మమ్మ దగ్గర పెరగాలని అనుకున్నా, కానీ, ఇలా అన్ని అడ్డు పడుతున్నాయని దీప అంటుంది. అక్కడితో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.