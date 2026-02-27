Edit Profile
    కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్:దీపే కూతురు-సుమిత్ర‌తో ద‌శ‌ర‌థ‌-దీప‌కు కాలు అడ్డుపెట్టిన జ్యో-దశరథ ఉగ్రరూపం-ప‌నిమనిషిగా జ్యో

    Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే ఫిబ్రవరి 27 ఎపిసోడ్ భలే రసవత్తరంగా సాగుతుంది. సుమిత్ర దగ్గరకు దీపను తీసుకెళ్లిన దశరథ ఆమెనే కన్నకూతురని చెప్తాడు. కాలు అడ్డుపెట్టి దీపను పడగొట్టాలని చూసిన జ్యోత్స్న, పారుపై దశరథ ఆవేశంతో ఊగిపోతాడు. జ్యోత్స్ననే వంట పనులు చేయాలని చెప్తాడు.

    Published on: Feb 27, 2026 7:09 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే ఫిబ్రవరి 27 ఎపిసోడ్ లో.. దాసు మామయ్య కనిపించకపోవడానికి కారణం కిడ్నాప్ ఏమోనని పారు భయపడుతుందని శివనారాయణ ముందు పారిజాతాన్ని ఇరికించాలని కార్తీక్ ట్రై చేస్తాడు. సుమిత్ర ఆపరేషన్ కోసం టెన్షన్ పడుతున్నానని పారు కవర్ చేస్తుంది.

    కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)
    సుమిత్ర దగ్గరకు దీప

    వీడేంటే మనతో ఫుట్ బాల్ ఆడుకుంటున్నాడు. చూస్తుంటే మన గుట్టంతా వీడికి తెలిసినట్లే ఉందని కార్తీక్ గురించి జ్యోత్స్నతో పారిజాతం అంటుంది. మరోవైపు గదిలో ఉన్న సుమిత్ర దగ్గరకు దీపను దశరథ తీసుకెళ్తాడు. కొందరికి కొన్ని నిజాలు తెలియకపోతే హాయిగా నిద్రపోతారు. కానీ కొందరికి తెలిసిన నిజాలు చెప్పుకొనేవరకు నిద్ర రాదమ్మా. చక్కగా టిఫిన్ చేసి, ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుని మీ అమ్మ హాయిగా నిద్ర పోతుందని దీపతో దశరథ అంటాడు.

    దీపే కన్నకూతురు

    తన కూతురు తనను కాపాడుతుందని నమ్మకం మీ అమ్మకు వచ్చింది. మరి ఆ కూతురు ఎవరో తెలియాలి కదా. నా కథను దేవుడు కొత్తగా రాశాడు. ఈ రోజు నేను కన్నతల్లికి కన్నకూతురిని పరిచయం చేయబోతున్నానని దశరథ అంటాడు. పడుకుంటున్న సుమిత్రను పిలిచి దీపే మన కన్న కూతురు. తన పుట్టుక గురించి ఎవరికి చెప్పొద్దని నీ కన్నకూతురు మాట తీసుకుంది. లేదంటే ఇప్పటికే తన గురించి అందరికీ తెలిసేది అని దశరథ ఎమోషనల్ అవుతాడు.

    తల్లి చనిపోయిందని

    మీ నాన్నకు ఎంత ధైర్యం వచ్చిందో చూశావా? ఈ ధైర్యం ఎవరు ఇచ్చారో మీ అమ్మకు తెలియాలని దశరథ అంటాడు. మామయ్య ముందు బయటకు వెళ్దాం పదా అని కార్తీక్ అంటాడు. నిజం చెప్పేస్తే మనకు భారం దిగిపోతుంది. కానీ అవతలి వాళ్లకు అప్పుడే భారం మొదలవుతుంది. జాతరలో తప్పిపోయిన ఓ కొడుకు అయిదేళ్ల తర్వాత ఇంటికి వచ్చాడు. మరో అయిదేళ్లకు నేనే నీ అసలైన కొడుకుని అని మరొకరు వచ్చారు. ఆ విషయం తల్లికి అర్థమైంది. కానీ ఆనందం మోయలేక ఆ తల్లి చనిపోయిందని కార్తీక్ కథ చెప్తాడు.

    కాలు అడ్డం పెట్టి

    అత్త ఏదీ మోయలేదు. ముందు అత్తకు ఆపరేషన్ జరగాలి. పూర్తిగా కోలుకున్నాకే నిజం చెప్పాలని దీపను తీసుకుని కార్తీక్ గది నుంచి వెళ్లిపోతాడు. జ్యోత్స్న, పారిజాతం కలిసి దీప, కార్తీక్ ను ఏడిపించాలని అనుకుంటారు. దీపను పారు కాఫీ తెమ్మంటుంది. జ్యో కాలు అడ్డం పెట్టడంతో కాఫీ అంత పారు మీద పడుతుంది. కళ్లు నెత్తికెక్కి కావాలని పోస్తే చూసుకోవా? అని అడుగుతావేంటీ అని జ్యోత్స్న అంటుంది. దీపను కొట్టడానికి పారు చేయి ఎత్తుతుంది.

    దశరథ ఆవేశం

    అప్పుడే వచ్చిన దశరథ పారిజాతంపై సీరియస్ అవుతాడు. దీప మీద చేయి ఎందుకు ఎత్తుతున్నావ్ పిన్ని అని గట్టిగా అరుస్తాడు. దీపకు నువ్వు కాలు ఎందుకు అడ్డుపెట్టావ్? చెప్పు జ్యోత్స్న అని దశరథ అడుగుతాడు. మొబైల్ చూస్తూ కాలు ముందుకు పెట్టానని జ్యో చెప్తుంది. జరిగిన దాంట్లో దీప పొరపాటు లేనట్లే కదా. తప్పంతా నువ్వే చేశావు పిన్ని. నీకు తెలియదా? నేను అర్థమయ్యేలా చెప్తానని దశరథ అరుస్తాడు.

    పిన్ని తప్పు చేశావ్

    కార్తీక్ చెప్పినా దశరథ వినడు. పెద్ద పొరపాటే జరిగింది. దీప కింద పడిపోయి ఉంటే ఏం జరిగేది? పిన్ని నువ్వు ఏ తప్పు చేశావో నీకు తెలియదా? అని గట్టిగట్టిగా దశరథ అరుస్తాడు. పనిమనిషిని కాఫీ అడగడం తప్పు కాదు కదా దశరథ అని పారు అంటుంది. దీప పని మనిషి కాదు, నా మేనల్లుడి భార్య. నా చెల్లెలి కోడలు. నీకు దీప పనిమనిషి ఏమో కానీ నాకు మాత్రం ఆప్తురాలు. ఒక గతం మరొకరికి కథే కావచ్చు. కానీ అనుభవించిన వాళ్లకు జీవితం అని పారుకు గట్టిగా తగిలేలా దశరథ అంటాడు.

    దీప ఎవరో చెప్పు జ్యోత్స్న? దీప కడుపుతో ఉన్న మనిషి. కడుపుతో ఉన్న మనిషికి పని చెప్పడం తప్పా కాదా? కాఫీ కావాలంటే జ్యోత్స్నను అడగాలి. జ్యోత్స్న తీసుకురాదా? ఇక మీదట నువ్వు పని చేయడం చూడాలనుకుంటున్నా. దీప పని చేయదు. ఈ రోజు నుంచి దీప నీకు కానీ పిన్నికి కానీ కాఫీలు, టిఫిన్లు ఇవ్వదు. జ్యోత్స్న ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తుందని దశరథ ఆవేశంగా మాట్లాడతాడు.

    భర్తకు కాఫీ పెట్టదా?

    జ్యోత్స్న మీద ఎందుకు ఇంత కోపం చూపిస్తున్నావ్? ఇప్పుడు కొత్త పనులు ఎలా వస్తాయని శివనారాయణ అడుగుతాడు. నేర్చుకోవాలి కదా నాన్న. పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోయే మనిషే కదా. అక్కడ భర్తకు కాఫీ పెట్టదా? పని చేయకపోతే మన పెంపకం గురించి తప్పుగా చెప్పుకుంటారు. ఈ రోజు నుంచి జ్యోత్స్న ఇంటి పనులు నేర్చుకోవాల్సిందేనని దశరథ అంటాడు. నా వల్ల కాదు డాడీ అని జ్యోత్స్న చెప్తుంది. నీ వల్ల కాకపోతే గ్రానీని చేయమను అని దశరథ అంటాడు.

    దశరథను కార్తీక్ బయటకు తీసుకెళ్తాడు. దశరథ బాధ మీకు అర్థమైందా? దీప కడుపులో పెరుగుతుంది వాళ్ల అమ్మ అని దశరథ, కాంచన నమ్ముతున్నారు. దీప పడపోయిందంటే వాడి బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను. కడుపులో బిడ్డ కోసం నువ్వు కొన్ని పనులు తగ్గించుకో అని దీపకు శివనారాయణ చెప్తాడు. నాన్న దీపను ఒక్క మాట కూడా అననివ్వడం లేదని జ్యోత్స్న పారుతో అంటుంది.

    మామయ్య ఎందుకు ఇంత ఆవేషం అని దశరథను కార్తీక్ అడుగుతాడు. సుమిత్రను చూస్తుంటే పాపం చేస్తున్నానేమోనని అనిపిస్తుంది. జ్యోత్స్న, పారును చూస్తుంటే వాళ్ల పాపాలు గుర్తుకు వస్తున్నాయని దశరథ అనడంతో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    © 2026 HindustanTimes