Karthika Deepam 2: కార్తీక దీపం 2లో ఊహించని మలుపు.. మాలిని మాస్టర్ ప్లాన్.. జ్యోత్స్నతో సూరజ్ పెళ్లి.. మైండ్ గేమ్ ఇదేనా?
Karthika Deepam 2: స్టార్ మా టాప్ సీరియల్ 'కార్తీక దీపం 2'లో కథనం ఊహించని మలుపులు తిరుగుతోంది. జ్యోత్స్న, సూరజ్ పెళ్లి కోసమే మాలిని మాస్టర్ ప్లాన్ వేసిందనే చర్చ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. అసలు సూరజ్ ఎవరు? మాలిని తన కొడుకును నిజంగానే పంపించిందా? అన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Karthika Deepam 2: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటూ, రేటింగ్స్ లో దూసుకెళ్తున్న 'కార్తీక దీపం 2' (ఇది నవవసంతం) సీరియల్ రోజురోజుకూ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారుతోంది. కార్తీక్, దీపల మధ్య ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఒకవైపు సాగుతుండగానే, మరొకవైపు మాలిని వేస్తున్న కుట్రలు సీరియల్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గత కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా జ్యోత్స్న వివాహం చుట్టూ తిరుగుతున్న హై-వోల్టేజ్ డ్రామా ప్రేక్షకులను టీవీ స్క్రీన్లకు కట్టిపడేస్తోంది.
మాలిని మాస్టర్ ప్లాన్
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ కథా పరిణామాలను పరిశీలిస్తే, జ్యోత్స్నను తన వైపు తిప్పుకోవడం ద్వారా శివ నారాయణపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని మాలిని పక్కా స్కెచ్ వేసినట్లే కనిపిస్తోంది. అందుకే ఇంటికి పిలిపించి మరీ సగం ఆస్తి ఆఫర్ చేసింది. కానీ జ్యోత్స్న అందుకు ఒప్పుకోలేదు.
సూరజ్ తో పెళ్లి
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో శివ నారాయణ ఫ్యామిలీలో ఒకడిగా మారిన సూరజ్ స్వయంగా మాలిని కొడుకే అనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. సీరియల్ కథ కూడా అదే విధంగా సాగుతుంది. మొదటి నుంచి జ్యోత్స్న చుట్టూ పెళ్లి అని సూరజ్ తిరుగుతున్నాడు.
తన ప్లాన్ లోనే భాగంగానే సూరజ్ను రంగంలోకి దించి, జ్యోత్స్న మనసును గెలుచుకునే బాధ్యతను అతనికి మాలిని అప్పగించిందనిపిస్తోంది. మాలిని దిశానిర్దేశంలో సాగుతున్న సూరజ్.. శివ నారాయణ కుటుంబంలో తన స్థానాన్ని బలపరచుకోవడానికి అత్యంత తెలివిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు.
జ్యోత్స్నకు సంబంధం
సడెన్ గా జ్యోత్స్నకు పెళ్లి సంబంధం అంటూ ఓ ఫ్యామిలీని శివ నారాయణ ఇంటికి స్వయంగా మాలిని పంపించింది. ఆ వెనుకాలే మామయ్య దక్షిణామూర్తితో కలిసి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మాలిని, దక్షిణామూర్తి కలిసి జ్యోత్స్న పెళ్లి ఎప్పుడు చేస్తారంటూ శివ నారాయణ అండ్ ఫ్యామిలీని రెచ్చగొట్టారు. ఇలా రెచ్చగొట్టడం వెనుక సూరజ్ తో జ్యోత్స్న పెళ్లి చేయించాలనే మాస్టర్ ప్లాన్ ఉందని తెలుస్తోంది.
ఫ్యామిలీలో ఒకడిగా
తాజా సన్నివేశాల్లో సూరజ్ కేవలం జ్యోత్స్నను మాత్రమే కాకుండా, ఇంటి పెద్ద అయిన శివ నారాయణతో పాటు కుటుంబ సభ్యులందరినీ తన మాటకారితనంతో, మర్యాదపూర్వకమైన ప్రవర్తనతో ఇంప్రెస్ చేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. శివ నారాయణతో సహా ఇంట్లో అందరి మనసులు గెలుచుకున్నాడు.
ఇప్పుడు మాలిని రెచ్చగొట్టడంతో జ్యోత్స్న పెళ్లి వీలైనంత త్వరగా చేసేందుకు శివ నారాయణ, దశరథ, సుమిత్ర, కార్తీక్, దీప ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. వరుడిగా ఇంకా ఎవరినో ఎందుకు సూరజ్ నే అడుగుదామనే సీన్ వచ్చేలాగే సీరియల్ కథ సాగుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. మాలినికి కావాల్సింది కూడా అదే.
ఏ మలుపు తిరుగుతుందో?
బుల్లితెర ట్రెండ్స్, టీఆర్పీ (TRP) విశ్లేషణ ప్రకారం.. రొటీన్ రొమాంటిక్ సన్నివేశాల కంటే కుటుంబంలో జరిగే మైండ్ గేమ్స్, పెళ్లి మలుపులు సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ను పెంచడంలో కీలకంగా మారుతాయి. రాబోయే ఎపిసోడ్లలో సూరజ్, జ్యోత్స్న పెళ్లి జరుగుతుందా? సూరజ్ అసలు రంగును కార్తీక్ కనిపెడతాడా? అనేది అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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