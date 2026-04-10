Mammootty: కొడుకు సినిమాలో తండ్రికి మోసం, ఆ పాత్రకు భారీ రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వాల్సిందే.. మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి కామెంట్స్
Mammootty About Lokah Moothon Role: కొడుకు దుల్కరల్ సల్మాన్ నిర్మించిన లోకా సినిమాలో తనను మోసం చేసి ఇరికించారని మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఒకవేళ లోకా 2లో తను పూర్తి పాత్ర చేయాలంటే భారీగా రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చుకోవాలని, అది వారిని షాక్ చేస్తుందని మమ్ముట్టి అన్నారు.
గతేడాది మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో సంచలనం సృష్టించిన సూపర్ హీరో మూవీ 'లోకా' సీక్వెల్పై మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన కొడుకు దుల్కర్ సల్మాన్ తనను మోసం చేశాడని, పార్ట్-2లో నటించాలంటే భారీ రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వాల్సిందేనని మమ్ముట్టి వ్యాఖ్యానించారు.
తండ్రి గొంతు.. కొడుకు నిర్మాణం
డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వంలో కల్యాణి ప్రియదర్శన్, నస్లెన్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన 'లోకా చాప్టర్ 1: చంద్ర' బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ సినిమాను దుల్కర్ సల్మాన్ స్వయంగా నిర్మించడమే కాకుండా, అందులో 'ఓడియన్' అనే కీలక పాత్రలో కూడా మెరిశారు.
అయితే ఈ సినిమాలో అత్యంత శక్తివంతమైన 'మూతోన్' పాత్రకు వినిపించే గొంతు దుల్కర్ తండ్రి, మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టిది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ పాత్ర వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని మమ్ముట్టి బయటపెట్టారు. లోకా సినిమాలో మూతోన్ పాత్రకు వాయిస్ ఇవ్వడం గురించి మమ్ముట్టి మాట్లాడుతూ.. అసలు తాను ఆ సినిమాలో ఉన్నాననే విషయం తనకు తెలియదని నవ్వుతూ చెప్పారు.
"నన్ను మోసం చేశారు": మమ్ముట్టి
"మొదట దుల్కర్ నా దగ్గరికి రాలేదు. తన మేనేజర్, స్నేహితుడు వచ్చి కేవలం ఒక్క డైలాగ్కు వాయిస్ ఇవ్వమని అడిగారు. నేను కేవలం 'వద్దు' (Venda) అని మాత్రమే చెప్పాను. సినిమాలో కనిపించే చేయి కూడా నాది కాదు. కానీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక, అది నేనే అని ప్రచారం చేశారు. నిజం చెప్పాలంటే నన్ను మోసం చేసి ఆ పాత్రలో ఇరికించారు" అని మమ్ముట్టి సరదాగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
సీక్వెల్లో నటించాలంటే భారీ ఫీజు ఉండాల్సిందే!
లోకా చాప్టర్ 2లో మమ్ముట్టి నటించాలంటే ఆయనను ఒప్పించడం చాలా కష్టమని గతంలో దుల్కర్ సల్మాన్ పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్పందిస్తూ.. "నేను నటించడానికి సిద్ధపడటం మాత్రమే కాదు, నా ఫీజు విషయంలో వాళ్లు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆ రెమ్యూనరేషన్ చూసి వాళ్లే షాక్ అవుతారు" అని మమ్ముట్టి చమత్కరించారు. ఇదే క్రమంలో తాను 'వాంపైర్' (పిశాచి) పాత్రలో కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుందని యాంకర్ను ప్రశ్నిస్తూ సీక్వెల్లో తన పాత్రపై సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేశారు.
లోకా యూనివర్స్ అంటే ఏమిటి?
ఇదిలా ఉంటే, తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'హనుమాన్' లాంటి సూపర్ హీరో చిత్రాలు ఎలాగో, మలయాళంలో 'లోకా' అలాంటి ఒక జానపద, అతీంద్రియ శక్తుల కలయిక. ఇందులో చంద్ర (కల్యాణి ప్రియదర్శన్)ది ఒక యక్షిణి పాత్ర. మైఖేల్ (టొవినో థామస్) చాప్టర్ 2లో కథానాయకుడు. ఒక సామాన్య మానవుడిలా కనిపించే రాక్షస శక్తి అతను.
సినిమా రేంజ్ మారిపోవడం ఖాయం
ఇక చార్లీ (దుల్కర్ సల్మాన్) రూపం మార్చుకోగల శక్తి ఉన్న ఓడియన్. ఇలా స్టార్ నటీనటులు, డిఫరెంట్ పాత్రలతో ఉండే లోకా అనే అద్భుత ప్రపంచంలో మూతోన్ పాత్రే అందరికీ నాయకుడు. మమ్ముట్టి ఈ పాత్రను పూర్తిస్థాయిలో పోషిస్తే సినిమా రేంజ్ మారిపోవడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది.
పేట్రియాట్ రిలీజ్
ప్రస్తుతం మమ్ముట్టి తన తదుపరి భారీ మల్టీస్టారర్ 'పేట్రియాట్' (Patriot) మూవీ విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. మే 1న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్, పుష్ప విలన్ ఫహద్ ఫాజిల్, లేడి సూపర్ స్టార్ నయనతార వంటి దిగ్గజాలు నటిస్తున్నారు.
