మెగా ఫ్యాన్స్ కు అదిరే ట్రీట్. సంక్రాంతి రేసులో నిలిచిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది. డైెరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి స్టైల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తో, బాస్ యాక్టింగ్ తో ట్రైలర్ అదిరిపోయింది.
2026 సంక్రాంతికి పండగ జోష్ ను రెట్టింపు చేయడానికి వస్తున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు అంటూ థియేటర్లో ఆడియన్స్ ను అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇవాళ ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ లా కనిపిస్తోంది మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ. ట్రైలర్ లాస్ట్ లో వెంకీ, చిరు కౌంటర్లు అదిరిపోయాయి.
చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటిస్తున్న మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమా సంక్రాంతి సందర్బంగా జనవరి 12, 2026న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం (జనవరి 4) ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మరోసారి తన హిట్ ఫార్ములా అయిన ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ గా మన శంకర వరప్రసాద్ సినిమాను రెడీ చేశాడని ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
యాక్షన్ ప్లస్ కామెడీ
అనిల్ రావిపూడి మూవీస్ అంటేనే యాక్షన్ తో పాటు కామెడీ కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ను అలరించే ఎలిమెంట్స్ తప్పనిసరి. అందుకే అతని సినిమాలన్నీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు తెగ నచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ కూడా అదే పంథాలో సాగుతోంది. ట్రైలర్ చూస్తే అదే అనిపిస్తోంది.
వింటేజీ లుక్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి వింటేజీ లుక్ లో అదరగొట్టారు. సినిమాలో ఆయన వయసు చాలా తగ్గిపోయింది. స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా ఆయన యాక్షన్, నయనతారతో కెమిస్ట్రీ, కామెడీ టైమింగ్ ట్రైలర్ లో హైలైట్ గా నిలిచాయి.
‘‘ఇంటిలిజెన్స్ బ్యూరో, రా ఏజెంట్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్. ఎలాంటి క్రిమినల్ ను అయినా ఉతికి, పిండి ఆరేస్తారు. తప్పు చేసినోన్ని కోసి కారం పెడతారు’’ అని బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఎలివేషన్ వస్తుంటే చిరు మాత్రం బట్టలు ఉతుకుతూ, వంకాయ మసాల కర్రీ చేస్తూ కనిపించాడు.
ఫ్రస్టేషన్
నయనతారతో చిరంజీవి లవ్ సీన్లు కూడా ట్రైలర్ లో ఆకట్టుకున్నాయి. ఆ తర్వాత భార్య టార్చర్ కు చిరులో కనిపించే ఫ్రస్టేషన్ కామెడీ పండిస్తుంది. మనల్ని టార్చర్ పెట్టే పెళ్లాం తరుపు బంధువులను, మరీ ముఖ్యంగా అత్తగారిని, మామగారిని ఆడుకుంటుంటే ఉంటుందయ్యా అని చిరు తెగ సంబరపడిపోతారు.
వెంకీ ఎంట్రీ
ట్రైలర్ చివర్లో హెలికాప్టర్ లో వెంకటేష్ ఎంట్రీ అదిరిపోయింది. చిరు, వెంకీ కౌంటర్లు కూడా బాగా పేలాయి. ‘‘చూడటానికి మంచి ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లా ఉన్నావ్. ఇలా మాస్ ఎంట్రీలు ఇస్తున్నావేంటీ’’ అని చిరు అంటే.. ‘‘మాస్ కే బాస్ లా ఉన్నావ్. నువ్వు ఫ్యామిలీ సైడ్ రాలేదా ఏంటీ’’ అని వెంకీ అంటాడు.
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా జనవరి 12న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో చిరంజీవి, వెంకటేష్, నయనతార, కేథరీన్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్టర్. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్ టైన్మెంట్స్ పై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల ఈ మూవీని నిర్మించారు.