Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వ్యవయసాయం చేసే విధానం మారితే చూసే తీరు మారుతుంది-ఆకట్టుకునేలా మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్-టికెట్ ధరలపై హీరో త్రిగుణ్

    వ్యవసాయంపై తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ తెలుగు రూరల్ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రం మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమాకు మధుదీప్ చెలికాని దర్శకత్వం వహించారు. ఇవాళ గ్రాండ్‌గా మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఆ విశేషాల్లోకి వెళితే..!

    Published on: Jan 04, 2026 7:25 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హీరో త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ, అనీష్ కురువిల్లా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' మధుదీప్ చెలికాని రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను సీహెచ్‌వీఎస్ఎన్ బాబ్జీ సమర్పణలో లోటస్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్‌పై అరవింద్ మండెం నిర్మించారు.

    వ్యవయసాయం చేసే విధానం మారితే చూసే తీరు మారుతుంది-ఆకట్టుకునేలా మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్-టికెట్ ధరలపై హీరో త్రిగుణ్
    వ్యవయసాయం చేసే విధానం మారితే చూసే తీరు మారుతుంది-ఆకట్టుకునేలా మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్-టికెట్ ధరలపై హీరో త్రిగుణ్

    మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్ రిలీజ్

    అరుణ్ చిలువేరు, ప్రకాష్ చెరుకూరి సంగీతం అందించిన మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్‌ను ఇవాళ (జనవరి 4) గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేశారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. వ్యవసాయం, ప్రకృతి వంటి అంశాలపై ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.

    ఆకట్టుకునేలా డైలాగ్స్

    టీజర్‌లో విజువల్స్, మ్యూజిక్, డైలాగ్స్ బాగున్నాయి. 'వ్యవసాయం చేసే విధానం మారితే చూసే విధానం మారుతుంది' వంటి సంభాషణలు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. కాగా, మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్ రిలీజ్ సందర్భంగా ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్‌లో హీరో త్రిగుణ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పాడు.

    ఒక హోప్ వచ్చింది

    మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో హీరో త్రిగుణ్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ వేడుకకి విచ్చేసిన అతిధులు అందరికీ నమస్కారం. గత కొన్ని రోజులుగా చిన్న సినిమాలన్నీ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాయి. అందరికి ఒక హోప్ వచ్చింది. సినిమాలు చూసేందుకు థియేటర్‌కి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది" అని అన్నాడు.

    తక్కువ ధరల్లో టికెట్స్

    "బాబ్జి గారికి థాంక్యూ. తక్కువ ధరల్లో టికెట్స్ పెడితే ఆడియన్స్ అందరూ వచ్చి చూస్తారని భావిస్తున్నాను. మోడరన్ లైఫ్, పాత పద్ధతిలో ఉన్న వ్యవసాయాన్ని ఎలా కలపొచ్చు అనేది ఈ సినిమాలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా చూపించారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఇందులో చెప్పాం" అని హీరో త్రిగుణ్ తెలిపాడు.

    వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే

    "మనమందరం కూడా వ్యవసాయం నుంచే వచ్చాము. ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అన్ని తరాలు కూడా వ్యవసాయం నుంచే వచ్చాయి. వ్యవసాయం గురించి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మాట్లాడుతూనే సినిమా చాలా ఎంటర్టైనింగ్‌గా ఉంటుంది" త్రిగుణ్ పేర్కొన్నాడు.

    మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ రిలీజ్ డేట్

    "ఈ సినిమాకి పని చేసిన అందరికీ పేరుపేరునా థాంక్ యూ. త్వరలోనే మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమో హోమ్ రిలీజ్ డేట్‌ని అనౌన్స్ చేస్తాం. తప్పకుండా ఈ సినిమాని మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను" అని తన స్పీచ్ ముగించాడు హీరో త్రిగుణ్.

    మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నటీనటులు

    ఇదిలా ఉంటే మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లతోపాటు అనీష్ కురువిల్లా, శివాజీ రాజా, హర్ష వర్ధన్, సత్య కృష్ణన్, హర్ష చెముడు, నెల్లూరు సుదర్శన్, సివిఎల్ నర్సింహారావు, గుండు సుదర్శన్, వేణు యెల్దండి, సప్తగిరి, గిరిధర్, సరయు, సత్తిపండు తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/వ్యవయసాయం చేసే విధానం మారితే చూసే తీరు మారుతుంది-ఆకట్టుకునేలా మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్-టికెట్ ధరలపై హీరో త్రిగుణ్
    News/Entertainment/వ్యవయసాయం చేసే విధానం మారితే చూసే తీరు మారుతుంది-ఆకట్టుకునేలా మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీజర్-టికెట్ ధరలపై హీరో త్రిగుణ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes