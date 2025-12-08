నిన్ను కోరి డిసెంబర్ 8 ఎపిసోడ్:శాలిని ప్రెగ్నెన్సీ నిజమని డాక్టర్ బుకాయింపు-పీక మీద కత్తి పెట్టిన చంద్ర-క్రాంతికి ఫోన్
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే డిసెంబర్ 8వ తేదీ ఎపిసోడ్ లో డాక్టర్ తో అసలు నిజం చెప్పించాలని విరాట్, చంద్రకళ ప్రయత్నిస్తారు. కానీ శాలిని ప్రెగ్నెన్సీ నిజమని డాక్టర్ బుకాయిస్తుంది. చంద్ర కత్తి తీసుకుని డాక్టర్ పీక మీద పెడుతుంది. మరోవైపు రఘురాంను మరో డాక్టర్ పరీక్షిస్తాడు.
నిన్ను కోరి సీరియల్ ఈ రోజు డిసెంబర్ 8 ఎపిసోడ్ లో డాక్టర్ గా ఊహించుకున్న రఘురాం పేషెంట్లను ట్రీట్ చేస్తాడు. కడుపు నొప్పి అంటే కళ్లు చూపించమని అంటాడు రఘురాం. అజీర్తి చేసిందని, నీళ్లలో చెంచాడు వాము, జీలకర్ర వేసి బాగా మరిగించి తాగమని చెప్తాడు. తెలుగులో ప్రిస్కిప్షన్ రాస్తాడు. మరోవైపు రఘురాం కోసం జగదీశ్వరి, శ్యామల వెతుకుతారు.
బేబీ ఎవరు?
బేబీని కలవడానికి వెళ్లానని కామాక్షితో చెప్తుంది శ్రుతి. బేబీని గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకోని కామాక్షి మాట్లాడుతుంది. మధ్యలో శాలిని వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటారని అనడంతో శ్రుతి షాక్ అవుతుంది. కానీ శాలిని మాట మారుస్తుంది. రోజు బేబీ బేబీ అని పరుగెత్తుతున్నావ్ కానీ ఒక్క సారి కూడా ఇంటికి ఎందుకు రాదు? అని కామాక్షి అడుగుతుంది. రఘురాం ఎక్కడ అని విరాట్, చంద్ర కూడా వెతుకుతారు. బెల్ మోగించిన రఘురాం మళ్లీ అంతా గుర్తుకు తెచ్చుకుంటాడు.
డాక్టర్ దగ్గరకు రఘురాం
తండ్రిని ఎలా వదిలేశాడని విరాట్ పై ఫైర్ అవుతుంది శ్యామల. డాక్టర్ వచ్చి అడిగితే రఘురాం కనిపించడం లేదని చెప్తారు. అప్పుడే రఘురాం వస్తాడు. అతణ్ని డాక్టర్ పరీక్షిస్తాడు. మీరు సరైన మందులే ఇస్తున్నారా? అని డాక్టర్ ను అడుగుతాడు రఘురాం. నిన్న ఏం జరిగిందో డాక్టర్ చెప్పమంటే.. నా మేనకోడలు శ్రుతి ఎవరి బైక్ మీదో వచ్చిందని రఘురాం చెప్తాడు. నా మెడిసిన్ పని చేస్తుందని, అలా అయితేనే శ్రుతి దగ్గర నుంచి డబ్బులు అందుతాయని డాక్టర్ అనుకుంటాడు.
డాక్టర్ షాక్
విరాట్, చంద్రకళను చూసి డాక్టర్ షాక్ అవుతుంది. మమ్మల్ని గుర్తు పట్టారా? డాక్టర్ అని విరాట్ అడుగుతాడు. శాలిని బావ, తోటి కోడలు అని అంటుంది. కనెక్షనా? లేదా కరెప్షనా? లేని ప్రెగ్నెన్సీ ఉందని చెప్పి ఒక మనిషికి ఫేవర్ చేశారంటే క్లోజ్ కనెక్షన్ అయినా ఉండాలి? లేదంటే డబ్బుల కోసం ఏదైనా చేసే కరెప్టెడ్ అయి ఉండాలని చంద్ర గట్టిగానే అడుగుతుంది. తనకు ఏం తెలియనట్లు డాక్టర్ కవర్ చేయాలని చూస్తుంది.
విరాట్ రిక్వెస్ట్
శాలిని ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో అబద్దం చెప్పలేదని డాక్టర్ చెప్తుంది. మీరు చేసిన పని వల్ల ఓ కుటుంబం ముక్కలవుతుంది. అన్నదమ్ముల మధ్య వైరం పెరిగింది. ఓ అమాయకురాలిపై నింద పడింది. దయచేసి నిజం ఒప్పుకోండని విరాట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. కానీ మీలాంటి ఫ్రాడ్స్ తో మాట్లాడలేని అని డాక్టర్ ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడే శాలినికి ఫోన్ చేస్తానని డాక్టర్ అంటుంది.
చంద్ర సీరియస్
మర్యాదగా మా మాట వింటారా? అని చంద్రకళ అక్కడే ఉన్న కత్తి తీసి డాక్టర్ పీక మీద పెడుతుంది. నా కుటుంబం కోసం జైలుకు వెళ్లడానికి కూడా వెనుకాడను అని చంద్ర అనేసరికి ఒప్పుకుంటానని డాక్టర్ అంటుంది. క్రాంతికి ఫోన్ చేసి చెప్పమంటారు. డాక్టర్ క్రాంతికి ఫోన్ చేసి హాస్పిటల్ కు రమ్మంటుంది. ఇక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
