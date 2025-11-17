నిన్ను కోరి నవంబర్ 17 ఎపిసోడ్: బావకు చంద్ర ముద్దు-చిచ్చురేపేలా శాలిని కుట్ర-క్రాంతికి విరాట్ ఫస్ట్ విషెస్
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే నవంబర్ 17 ఎపిసోడ్ లో ముద్దు కోసం భార్యతో విరాట్ గేమ్ ఆడతాడు. చివరకు బావకు ముద్దు పెడుతుంది చంద్రకళ. క్రాంతి బర్త్ డే రోజు ఇంట్లో చిచ్చు రేగేలా శాలిని ప్లాన్ వేస్తుంది. క్రాంతికి ఫస్ట్ విష్ చెప్తాడు విరాట్.
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే నవంబర్ 17 ఎపిసోడ్ లో ఇప్పుడు మనం ఒక ఆట ఆడాలి. ఓడిపోయినవాళ్లు గెలిచిన వాళ్లకు ముద్దు పెట్టాలని విరాట్ అంటాడు. పులుసు ఆటలో కావాలనే ఓడిపోతావ్, నేను ఆడను అని చంద్ర అంటుంది. కానీ జెన్యూన్ గా ఆడదామని విరాట్ అనడంతో గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎవరు గెలిచినా పెట్టేదే ముద్దే కదా అని విరాట్ ఉత్సాహంతో ఉంటాడు.
విరాట్ కు ముద్దు
నువ్వు 12 సార్లు ఓడిపోయావు, నేను 13 సార్లు ఓడిపోయా. 12 ముద్దులు చెల్లు. ఒకటే పెట్టాలని విరాట్ చెంప మీద ముద్దు పెడుతుంది చంద్రకళ. మరోవైపు చంద్రను వెనకేసుకొస్తూ జగదీశ్వరి మాట్లాడటం శ్యామల, కామాక్షికి నచ్చదు. ఇంట్లో ఉన్న సమస్యకు, వాళ్ల భార్యాభర్తల బంధానికి ఏ సంబంధం లేదు. మీకు నచ్చకపోయినా సరే కొన్ని చూసీచూడనట్లు వదిలేయాలి. మీ అన్నయ్యకు చెప్పి నీకు మంచి సంబంధం చూడమంటావా అని శ్యామలతో సరదాగా అంటుంది జగదీశ్వరి.
శాలిని ప్లాన్
డాక్టర్ కు కాల్ చేసి మాట్లాడుతుంది శాలిని. ఎప్పుడు నా గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు తెలిసిపోతుందేమోనని భయపడుతున్నా. మళ్లీ పాత స్థితిలోకి తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పమంటుంది శాలిని. మీ మామయ్య ముందు జరిగేవన్ని అబద్దాలేనని తెలిసేలా చేసి స్ట్రెస్ పెంచి, నా దగ్గరకు తీసుకు రమ్మని డాక్టర్ చెప్తాడు. అప్పుడే క్రాంతి వస్తుంది. శాలిని ఏదో ఒకటి చెప్పి కవర్ చేస్తుంది.
ఫస్ట్ విష్
చిన్నప్పటి నుంచి క్రాంతికి నేనే ఫస్ట్ బర్త్ డే విష్ చేసేవాణ్ని. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. నేను విష్ చేస్తే క్రాంతి ఎలా రియాక్టవుతాడో ఏమో. ఒకవేళ చేయకపోతే మారిపోయానని అనుకుంటాడు అని చంద్రతో చెప్తాడు విరాట్. క్రాంతికి ముందు నాన్నను విషెస్ చెప్పమంటాడు విరాట్. కాదు నువ్వే చెప్పాలని రఘురాం అంటాడు.
విరాట్ ను నానా మాటలు అనేలా మళ్లీ క్రాంతిని రెచ్చగొట్టి బయటకు తీసుకొస్తుంది శాలిని. ఇంటి కోడలు అంటే శాలినిలా ఉండాలని శ్యామల కావాలనే అంటుంది. ముందు చెప్పాల్సిన వాడు చెప్పాలి కదా అని విరాట్ ను పిలుస్తాడు రఘురాం. హ్యాపీ బర్త్ డే క్రాంతి అని విరాట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాడు. తండ్రిని చూసి క్రాంతి కూడా పాజిటివ్ గా రియాక్టవుతాడు. కానీ ముందుగా నువ్వుగా విష్ చేస్తే బాగుండేదని తండ్రితో అంటాడు క్రాంతి.
ఇలాగే ఉండాలని
మీ బాండ్ చాలా స్పెషల్. నీకు ముందుగా అన్నయ్యనే విష్ చేయాలి. చిన్నప్పటి నుంచి అదే కదా జరుగుతుంది. మీరు ఇలాగే ఉండాలని రఘురాం అంటాడు. క్రాంతికి ఇష్టమని విరాట్ ఆత్రేయపురం నుంచి పూతరేకులు తెప్పిస్తాడు. క్రాంతి వాటిని తీసుకోవడంతో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
