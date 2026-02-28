Edit Profile
    OTT Movies: ఓటీటీలోకి ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు- చూసేందుకు 12 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒకేదాంట్లో 4!

    OTT Release Movies Friday: ఓటీటీలోకి నిన్న ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 12 సినిమాలు ఉంటే.. అందులో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక ఒక్క ఓటీటీలోనే 4 సినిమాలు ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. మరి అవేంటో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Feb 28, 2026 5:40 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి నిన్న ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. జీ5, నెట్‌ఫ్లిక్స్, ఆహా, సన్ నెక్ట్స్, జియో హాట్‌స్టార్‌తోపాటు తదితర ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు, వాటి జోనర్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    జీ5 ఓటీటీ

    డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనబడుటలేదు (తెలుగు ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫ్యామిలీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 27

    తడయమ్ (తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 27

    క్రాంతి జ్యోతి విద్యాలయ్ మరాఠీ మాధ్యం (మరాఠీ సోషల్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 27

    అబర్ ప్రళయ్ 2 (బెంగాలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 27

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    అక్యూజ్డ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 27

    షట్టర్ (థాయి హారర్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 27

    ఫార్ముల 1: డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ సీజన్ 8 (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 27

    ఆహా ఓటీటీ

    హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ అంథాలజీ అడల్ట్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 27

    సర్కార్ సీజన్ 6 (తెలుగు రియాలిటీ గేమ్ షో)- ఫిబ్రవరి 27

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    హనీ (తెలుగు సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 27

    నీలి హక్కీ (కన్నడ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 27

    హులు ఓటీటీ

    ఇన్ ది బ్లింక్ ఆఫ్ యాన్ ఐ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 27

    కిస్ ఆఫ్ ది స్పైడర్ వుమెన్ (అమెరికన్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 27

    అట్రోపియా (ఇంగ్లీష్ సెటైరికల్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 27

    సీక్రెట్ స్టోరీస్: రోస్లిన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళం సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 27

    క్రేజీ ఓల్డ్ లేడీ (స్పానిష్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- షడ్డర్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 27

    మోనార్క్: లెగసీ ఆఫ్ మాన్‌స్టర్స్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 27

    ఫాదర్ మదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ (ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా అంథాలజీ సినిమా)- ముబి ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 27

    ఇలా నిన్న (ఫిబ్రవరి 27) ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు, తడయమ్, అక్యూజ్డ్, షట్టర్, హాట్ స్పాట్ 2 మచ్, సర్కార్ సీజన్ 6, హనీ, నీలి హక్కి, సీక్రెట్ స్టోరీస్ రోస్లిన్, మోనార్క్, క్రేజీ ఓల్డ్ లేడీ, ఇన్ ది బ్లింక్ ఆఫ్ యాన్ ఐతో కలిపి 12 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.

    తెలుగులో 6- ఒకేదాంట్లో 4

    ఈ మొత్తం 18 సినిమాల్లో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇక వీటన్నింటిలో 4 సినిమాలు ఒక్క జీ5 ఓటీటీలోనే డిజిటల్ ప్రీమియర్ అవడం విశేషం.

