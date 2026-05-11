OTT Movies: ఓటీటీలోకి 16 సినిమాలు- ఒక్కరోజే 9, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- 1700 కోట్ల ధురంధర్ 2 నుంచి థ్రిల్లర్స్ వరకు!
OTT Movies This Week: ఎండలు మండిపోతున్న వేళ ఈ వీకెండ్లో ఇంటి పట్టునే ఉండి ఎంజాయ్ చేసేలా ఓటీటీలు అదిరిపోయే కంటెంట్ను సిద్ధం చేశాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్, ఆహా, జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న మొత్తం 16 సినిమాల లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఓ లుక్కేయండి!
OTT Releases This Week: ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ఈ వారం కూడా యాక్షన్, థ్రిల్లర్, డ్రామా వంటి విభిన్న జోనర్లతో ప్రేక్షకులను పలకరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి. ముఖ్యంగా వెండితెరపై వసూళ్ల సునామీ సృష్టించిన బ్లాక్ బస్టర్ల నుంచి ఉత్కంఠ రేపే థ్రిల్లర్ డాక్యుమెంటరీల వరకు ఓటీటీ సినిమాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
17 వందల కోట్ల వీరుడు 'ధురంధర్' వచ్చేస్తున్నాడు!
థియేటర్లలో నెల రోజులకు పైగా సంచలనం సృష్టించిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది.
ధురంధర్ 2 సినిమా రూ. 1700 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్ నటించిన ధురంధర్ 2 జియో హాట్స్టార్లో మే 15 నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగులో కూడా ధురంధర్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ అవనుంది.
క్రైమ్ డ్రామా 'కర్తవ్య'.. నెట్ఫ్లిక్స్లో!
బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ భార్య గౌరీ ఖాన్ నిర్మాణంలో, రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై రూపొందిన క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'కర్తవ్య'. సైఫ్ అలీ ఖాన్ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్న ఈ క్రైమ్ డ్రామాకు పుల్కిత్ దర్శకత్వం వహించారు. రసిక దుగ్గల్, సంజయ్ మిశ్రా వంటి ప్రతిభావంతులు నటించిన ఈ చిత్రం మే 15 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది.
విద్యార్థుల పోరాటం 'ఎగ్జామ్'
నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత ఎ. సర్గుణం దర్శకత్వం వహించిన తమిళ డ్రామా ఓటీటీ సిరీస్ 'ఎగ్జామ్'. పోటీ పరీక్షల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొనే మానసిక ఒత్తిడి, భావోద్వేగాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఈ సున్నితమైన కథాంశం కలిగిన సిరీస్ మే 15 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
యూపీ గ్యాంగ్స్టర్ల వేట.. ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ సీజన్ 2
యూపీ పోలీస్ ఎస్టీఎఫ్ అధికారి అవినాష్ మిశ్రా నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందిన 'ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్' రెండో సీజన్ కూడా ఈ వారమే రానుంది. రణదీప్ హుడా ప్రధాన పాత్రలో గ్యాంగ్స్టర్ల అరాచకాలను అరికట్టే సాహసోపేతమైన ప్రయాణాన్ని ఇందులో చూడొచ్చు. మే 15న జియో హాట్స్టార్లో ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ అవనుంది.
యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా.. 'ది క్రాష్'
ఓహియోలో 17 ఏళ్ల యువతి ఉద్దేశపూర్వకంగా కారును గోడకు ఢీకొట్టి, తన ప్రియుడి మరణానికి కారణమైంది. 2022 నాటి ఈ ఒళ్లు గగుర్పొడిచే యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా 'ది క్రాష్' డాక్యుమెంటరీని రూపొందించారు. ఇది మే 15 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవనుంది.
ప్రముఖ హాస్యనటుడు మార్టిన్ షార్ట్ కెరీర్పై తీసిన 'మార్టిన్, లైఫ్ ఈజ్ షార్ట్' డాక్యుమెంటరీ (మే 12), మనీ హైస్ట్ స్పిన్-ఆఫ్ సిరీస్ 'బేర్లిన్ అండ్ ది లేడీ విత్ యాన్ ఎర్మైన్' (మే 15) నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో సందడి చేయనున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ఒరు దురోహ సహచర్యతిళ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా)- మే 13
నెమిసిస్ (ఇంగ్లీష్ వెబ్ సిరీస్)- మే 14
సోల్మేట్ (జపనీస్ వెబ్ సిరీస్)- మే 14
ధురంధర్ 2 (హిందీ సినిమా)- మే 15 (ఓవర్సీస్ రిలీజ్)
కర్తవ్య (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ)- మే 15
బెర్లిన్ అండ్ ద లేడీ విత్ ఎర్మిన్ (ఇంగ్లీష్ వెబ్ సిరీస్)- మే 15
మార్టిన్, లైఫ్ ఈజ్ షార్ట్ (డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- మే 15
ది క్రాష్ (డాక్యుమెంటరీ చిత్రం)- మే 15
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ఆఫ్ క్యాంపస్ (ఇంగ్లీష్ వెబ్ సిరీస్)- మే 13
ఎగ్జామ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్)- మే 15
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
ది పనిషర్: వన్ లాస్ట్ కిల్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా)- మే 12
తుఖ్రా కా మేరే ప్యార్ సీజన్ 2 (హిందీ వెబ్ సిరీస్)- మే 12
ధురంధర్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ సినిమా)- మే 15
ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ సీజన్ 2 (హిందీ వెబ్ సిరీస్) - మే 15
కాళిదాస్ 2 (తమిళ చిత్రం)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- మే 12
తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ (తెలుగు సినిమా)- ఆహా ఓటీటీ- మే 15
టిఘీ (మరాఠీ మూవీ)- జీ5 ఓటీటీ- మే 15
ఓటీటీలోకి మొత్తంగా 16 సినిమాలు
వీటితో కలిపి ఈ వారం (మే 11 నుంచి 17 వరకు) మొత్తంగా 16 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో 9 సినిమాలు ఒక్క మే 15న ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్నాయి. అలాగే, తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 5 మూవీస్ ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవనున్నాయి.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.