OTT Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు-14 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 3 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్!
OTT Release Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 14 సినిమాలు ఉంటే అందులో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 3 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, కామెడీ వంటి జోనర్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ఈషా (తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 20
హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ (తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 20 ఆహా (ఓటీటీ)
తీర్థరూప తండేయవరిగే (కన్నడ ఫ్యామిలీ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 20
ది డ్రీడ్ఫుల్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 20
జీ5 ఓటీటీ
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి (తెలుగు రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 20
కెనెడీ (హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 20
రాక్షస (కన్నడ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 20
పాతిరాత్రి (మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 20
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
స్ట్రిప్ లా (ఇంగ్లీష్ అడల్ట్ యానిమేషన్ కామెడీ లీగల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 20
ఫైర్బ్రేక్ (స్పానిష్ సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 20
పవనే (సౌత్ కొరియన్ రొమాంటిక్ మెలోడ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 20
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
లక్కీ: ది సూపర్స్టార్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 20
నీ జా 2 (చైనీస్ యానిమేషన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫాంటసీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 20
హులు ఓటీటీ
వాచింగ్ యూ (ఇంగ్లీష్ సైలాజికల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 20
ది ఆస్ట్రోనాట్ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 20
హీటెడ్ రైవల్రీ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 20
అమోస్ అలెగ్జాండర్ (మలయాళం సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 20
డెడ్ ఆఫ్ వింటర్ (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా చిత్రం)- హెచ్బీవీ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 20
అదాలత్ ఓ ఎక్తి మేయే (బెంగాలీ సోషల్ డ్రామా సినిమా)- హోయ్చోయ్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 20
