OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 10 సినిమాలు- 8 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్- థ్రిల్లర్సే ఎక్కువ!
OTT Release Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 10 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో చూసేందుకు 8 చాలా స్పెషల్గా తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఈటీవీ విన్ తదితరవాటిలో విభిన్న జోనర్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
OTT Release Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజు ఏకంగా 10 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో రెండు, మూడు తప్పా ఎక్కువగా థ్రిల్లర్సే ఉండటం విశేషం. ఆ సినిమాలు ఏంటీ, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ఐ విల్ ఫైండ్ యూ(తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ డ్రామా మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూన్ 18
పర్ అస్పెర అడ్ అస్త్ర (మాండరిన్ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా)- జూన్ 18
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
దృశ్యం 3 (మలయాళ క్రైమ్ మిస్టరీ ఫ్యామిలీ డ్రామా మూవీ)- జూన్ 18
ఆహా ఓటీటీ
థాంక్యూ సుబ్బారావు (తెలుగు కామెడీ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జూన్ 18
ధైర్యే సాహసే అమృత (తెలుగు రూరల్ కామెడీ లవ్ డ్రామా మూవీ)- జూన్ 18
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
జయముంది భయమేలా మనసా (తెలుగు కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- జూన్ 18
హంగామా ఓటీటీ
పర్సనల్ ట్రైనర్ సీజన్ 2 (హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూన్ 18
ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ
అబ్ హోగా హిసాబ్ (హిందీ రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూన్ 18
కేబుల్వన్ ఓటీటీ
మెయిన్ హాన్ (Maain Haan) (పంజాబీ రొమాంటిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- జూన్ 18
చౌపల్ ఓటీటీ
పర్ధాన్ (పంజాబీ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూన్ 18
ఇలా ఇవాళ (జూన్ 18) ఒక్కరోజు 10 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా పర్ధాన్, పర్ అస్పెర అడ్ అస్త్ర మినహా మిగతా సినిమాలు ఉన్నాయి.
అయితే, తెలుగులో మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఐ విల్ ఫైండ్ యూ, థాంక్యూ సుబ్బారావు, జయముంది భయమేలా మనసా 3 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. మరి ఈ తెలుగు ఓటీటీ సినిమాల గురించి ఓ లుక్కేద్దాం.
‘ఆహా’లో క్రైమ్ కామెడీ ‘థాంక్యూ సుబ్బారావు’
ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి వ్యక్తి అయిన సుబ్బారావు జీవితంలోకి అనుకోకుండా ఒక పెద్ద క్రైమ్ మిస్టరీ వచ్చి పడితే ఎలా ఉంటుంది? ఆ సమస్య నుంచి అతను తన తెలివితేటలతో, కామెడీగా ఎలా తప్పించుకున్నాడు అనేదే ఈ సినిమా కథాంశం.
ఈ సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలకొస్తే.. సీరియస్ థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్కు స్వచ్ఛమైన హాస్యాన్ని జోడించి దర్శకుడు ఈ చిత్రాన్ని మలిచారు. లీడ్ క్యారెక్టర్ల పర్ఫార్మెన్స్, కథలో వచ్చే ఊహించని ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను ఆద్యంతం నవ్విస్తూనే థ్రిల్ ఇస్తాయి.
పల్లెటూరి నవ్వుల విందు ‘ధైర్యే సాహసే అమృత’
‘ఆహా’ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం ‘ధైర్యే సాహసే అమృత’. ఇదొక పక్కా పల్లెటూరి నేపథ్యంలో సాగే రూరల్ కామెడీ లవ్ డ్రామా. హీరో పిరికోడు అయితే, తన లవ్ను ఎలా దక్కించుకున్నాడనే కథతో ఇది తెరకెక్కింది.
ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్గా సహజసిద్ధమైన పాత్రలు, నేటితరం రూరల్ కామెడీ చిత్రాలను ఇష్టపడే వారికి కనెక్ట్ అయ్యే డైలాగులు ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వీకెండ్లో కుటుంబంతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకోవడానికి ఈ చిత్రం చక్కగా సరిపోతుంది.
ఈటీవీ విన్లో ‘జయముంది భయమేలా మనసా’
చిన్న సినిమాలకు, ఫీల్ గుడ్ కంటెంట్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన ఈటీవీ విన్ (ETV Win) ఈ వారం ‘జయముంది భయమేలా మనసా’ అనే యూత్ఫుల్ కామెడీ డ్రామాను అందిస్తోంది. నేటి తరం యువత తమ కెరీర్, ప్రేమ, జీవితంలో ఎదుర్కొనే మానసిక భయాలు, గందరగోళాలు.. వాటిని అధిగమించి వారు ఎలా విజయం సాధించారనే చక్కని పాయింట్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.
సున్నితమైన హాస్యం, గుండెకు హత్తుకునే ఎమోషన్స్తో సాగే ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ క్లాస్ ఆడియన్స్తో పాటు యూత్ను బాగా అలరించే ఆసక్తికర అంశాలు ఉన్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్లో హాలీవుడ్ మిస్టరీ ‘ఐ విల్ ఫైండ్ యూ’
గ్రిప్పింగ్ సస్పెన్స్ కథలను ఇష్టపడే వారి కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక పవర్ఫుల్ హాలీవుడ్ క్రైమ్ డ్రామాను మోసుకొచ్చింది. ‘ఐ విల్ ఫైండ్ యూ’ అనే ఈ వెబ్ సిరీస్ తెలుగు డబ్బింగ్తో కూడా వచ్చేసింది.
నగరంలో అనుమానాస్పదంగా అదృశ్యమైన తన కూతురిని వెతికే క్రమంలో ఒక తండ్రికి ఎదురైన భయంకరమైన నిజాలు, అంతర్జాతీయ క్రైమ్ నెట్వర్క్ చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. హాలీవుడ్ స్థాయి యాక్షన్ సీన్స్, మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎపిసోడ్స్ ఈ ఓటీటీ సిరీస్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. పక్కా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తో సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More