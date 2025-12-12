Edit Profile
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు- 14 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఎక్కడెక్కడ చూడాలంటే?

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 14 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో కేవలం 5 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. జియో హాట్‌స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5, ఆహాలలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలేంటో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 12, 2025 5:33 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. జియో హాట్ స్టార్ నుంచి హోయ్‌చోయ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వరకు ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతున్న ఆ సినిమాలు, వాటి జోనర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

    జియో హాట్‌‌స్టార్ ఓటీటీ

    ఆరోమలే (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    ది గ్రేట్ సంశుద్దీన్ ఫ్యామిలీ (హిందీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 12

    టేలర్ స్విఫ్ట్: ది ఎరాస్ టూర్- ది ఫైనల్ షో (ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ డాక్యుమెంటరీ కాన్సర్ట్ ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 12

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    గుడ్‌బై జూన్ (బ్రిటీష్ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    సింగిల్ పాపా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    వేక్ అప్ డెడ్ మ్యాన్: ఏ నైఫ్స్ అవుట్ మిస్టరీ (అమెరికన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    కాంత (తెలుగు పీరియాడిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 12

    సిటీ ఆఫ్ షాడోస్ (స్పానిష్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    హౌమ్ ఫర్ క్రిస్మస్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    అంధకార (మలయాళ క్రైమ్ సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 12

    తీయావర్ కులై నదుంగ (తమిళ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    టెల్ మీ సాఫ్ట్‌లీ (స్పానిష్ టీన్ రొమాంటిక్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    భయ్: ది గౌరవ్ తివారీ మిస్టరీ (హిందీ హారర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12 (అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ)

    జీ5 ఓటీటీ

    సాలీ మొహబ్బత్ (హిందీ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    కేసరియా@100 (హిందీ హిస్టరీ డ్రామా డాక్యుమెంటరీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    3 రోజెస్ సీజన్ 2 (తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఆహా ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12

    ఎఫ్1 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమా)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12

    ఫెమించి ఫాతిమా (మలయాళ సోషల్ డ్రామా మూవీ)- మనోరమ మ్యాక్స్- డిసెంబర్ 12

    కర్మ కోర్మా (బెంగాలీ క్రైమ్ రివేంజ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- హోయ్‌చోయ్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ 19 సినిమాలు

    ఇలా ఇవాళ (డిసెంబర్ 12) ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వాటిలో కాంత, త్రీ రోజెస్, అంధకార, తీయావర్ కులై నదుంగ, ఆరోమలే, సింగిల్ పాపా, భయ్, ఎఫ్1, కర్మ కోర్మా, సాలీ మొహబ్బత్, ది గ్రేట్ సంశుద్దీన్ ఫ్యామిలీ సినిమాలు స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్

    వీటితోపాటు టెల్ మీ సాఫ్ట్‌లీ, సిటీ ఆఫ్ షాడోస్, వేక్ అప్ డెడ్ మ్యాన్‌తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 14 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఐదు మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.

