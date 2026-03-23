OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 11 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒకేదాంట్లో 4!
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 11 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో సైకలాజికల్, రొమాంటిక్, కామెడీ, యాక్షన్, క్రైమ్, హారర్ ఫాంటసీ, హారర్ థ్రిల్లర్ వంటి అన్ని రకాల జోనర్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈటీవీ విన్ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5, జియో హాట్స్టార్, సన్ నెక్ట్స్, ఆహా వరకు ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ తెలుగు సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
సుమతీ శతకం (తెలుగు రూరల్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 19
సీతా రాములు (తెలుగు ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- మార్చి 22
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ది హౌజ్మెయిడ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎరోటిక్ సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మార్చి 19
స్టీల్ బాల్ రన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ యానిమేటెడ్ వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 19
బ్యూటీ ఇన్ బ్లాక్ సీజన్ 2 పార్ట్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎల్జీబీట్యూక్యూ ఫ్యామిలీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 19
పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ బ్రిటీష్ క్రైమ్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ)- మార్చి 20
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
విష్ణు విన్యాసం (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- మార్చి 20
జీ5 ఓటీటీ
జటాధర (తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
సీతా పయనం (తెలుగు రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ రోడ్ జర్నీ మూవీ)- మార్చి 19
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
చిరాయా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ మ్యారిటల్ రేప్ సోషల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20