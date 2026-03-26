OTT Crime: ఓటీటీలోకి వచ్చిన సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- ఒక ఫోన్ నెంబర్, ఎన్నో మిస్టరీలు- ఊహించని ట్విస్టులతో సీక్వెల్!
OTT Psychological Crime Thriller Streaming: పంజాబీలో సూపర్ హిట్ కొట్టిన సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ పంఛీకి సీక్వెల్గా తెరకెక్కిన సినిమా పంఛీ 2. డైరెక్ట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయిన పంఛీ 2 చిత్రం ఒక ఫోన్ నెంబర్, ఎన్నో మిస్టరీలతో సాగుతుంది. ఊహించని ట్విస్టులున్న పంఛీ 2 ఓటీటీ రిలీజ్పై లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీల హవా పెరిగినప్పుటి నుంచి ప్రతి సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్లతో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు వస్తున్నాయి. అలా, ఇటీవల కాలంలో పంజాబీ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి కూడా విభిన్నమైన కథలు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
పక్షి అనే అర్థం
ఆ వరుసలో సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్ 'పంఛీ 2' (Panchhi 2). పంఛీ అంటే పంజాబీ భాషలో పక్షి అనే అర్థం వస్తుంది. మొదటి భాగం అందించిన ఉత్కంఠను కొనసాగిస్తూ, భావోద్వేగాలు, సంబంధాలు, ఊహించని మలుపులతో ఈ సీక్వెల్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్
2021లో ఓటీటీలో నేరుగా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చి సూపర్ హిట్ అయిన సినిమానే పంఛీ. ఈ మొదటి పార్ట్ పంఛీకి ఐఎమ్డీబీలో పదికి 7.5 రేటింగ్ ఉంది. అలాంటి పంఛీకి సీక్వెల్గా పంఛీ 2 ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ ఏడాది నేరుగా పంఛీ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
ఆకట్టుకునే నటన.. బలమైన పాత్రలు
ఈ చిత్రంలో ప్రిన్స్ కన్వల్జిత్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, ఆరుషి శర్మ, నైక్రా ధిల్లాన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. పంఛీ పాత్రలో ప్రిన్స్ కన్వల్జిత్ సింగ్ మరోసారి తన నట విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు. ఆరుషి, నైక్రా తమ నటనతో కథకు ఎమోషనల్ డెప్త్ను జోడించారు. ప్రతి సన్నివేశం ఎంతో సహజంగా, ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉండటంలో వీరి నటన కీలక పాత్ర పోషించింది.
ఒక ఫోన్ నంబర్.. ఎన్నో మిస్టరీలు!
పంఛీ (ప్రిన్స్ కన్వల్జిత్ సింగ్) తన ప్రేయసి షాలు చనిపోయిందని భావించి బాధలో ఉంటాడు. కానీ, అనుకోకుండా ఆమె ఫోన్ నంబర్ నుంచి రిప్లై రావడం, ఫోన్ కాల్స్ రావడం మొదలవుతుంది. ఆ గొంతు షాలుది కాదని తెలిసినా పంఛీ ఆ స్వరాన్ని ప్రేమిస్తాడు. ఆ ఫోన్ నంబర్ మరొకరి చేతుల్లోకి మారినప్పుడు కొత్త ప్రేమ చిగురిస్తుంది. కానీ అదే సమయంలో అనుమానాలు కూడా మొదలవుతాయి.
వణుకు పుట్టించే నిజాలు
ఒకానొక దశలో పంఛీ పైనే హత్యారోపణలు వస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే తన కుటుంబం గురించి, ఒక పారిపోయిన హంతకుడి గురించి వెన్నులో వణుకు పుట్టించే నిజాలు పంఛీకి అతనికి తెలుస్తాయి. చివరకు పంఛీ ఎలాంటి కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు? తన గతాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? అనేదే ఈ సినిమా కథ.
పంఛీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఎన్నో మిస్టరీలు, ఊహించని ట్విస్టులతో తెరకెక్కిన ఈ సీక్వెల్ పంఛీ 2 ఓటీటీలోకి నిన్న (మార్చి 25) వచ్చేసింది. పంజాబీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ చౌపల్లో నేరుగా పంఛీ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం కేవలం పంజాబీ భాషలోనే పంఛీ 2 చౌపల్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.
