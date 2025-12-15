Edit Profile
    ఓటీటీలోకి యాంకర్ సుమ కనకాల తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ- ఐఎమ్‌డీబీలో ఏకంగా 8 రేటింగ్- 4 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్- ఎక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ ప్రేమంటే స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేస్తోంది. ప్రియదర్శి, బ్యూటిఫుల్ ఆనంది హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమాలో యాంకర్ సుమ కీలక పాత్ర పోషించింది. 8 రేటింగ్ సాధించిన ఈ సినిమా 4 భాషల్లో ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. మరి ఈ ప్రేమంటే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 15, 2025 12:58 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి వారం వారం సరికొత్త సినిమాల సందడి సాగుతూనే ఉంటోంది. కొత్త వారంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వగానే వచ్చే లేటెస్ట్ ఓటీటీ రిలీజెస్‌పై మంచి బజ్ క్రియేట్ అవుతోంది. అందులోనూ తెలుగు కంటెంట్ ఓటీటీ సినిమాలకు మరింత క్రేజ్ ఉంటోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ వారం ఓటీటీలోకి తెలుగు సినిమా రానుంది.

    ఓటీటీలోకి యాంకర్ సుమ కనకాల తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ- ఐఎమ్‌డీబీలో ఏకంగా 8 రేటింగ్- 4 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్- ఎక్కడంటే?
    రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్

    ఆ మూవీనే ప్రేమంటే. థ్రిల్ ప్రాప్తిరస్తు అనేది మూవీ క్యాప్షన్. తెలుగులో రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న ప్రియదర్శి, బ్యూటిఫుల్ భామ ఆనంది హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు.

    కీలక పాత్రలో యాంకర్ సుమ

    స్టార్ యాంకర్ సుమ కనకాల కీలక పాత్ర పోషించి నవ్వించిన ఈ సినిమాలో ఆమెతోపాటు వెన్నెల కిశోర్, హైపర్ ఆది, ఆటో రామ్ ప్రసాద్ సైతం కామెడీతో ఆకట్టుకున్నారు. ప్రేమంటే సినిమాకు నవనీత్ శ్రీరామ్ కథ అందించి దర్శకత్వం వహించారు. రానా స్పిరిట్ మీడియా సమర్పణలో పుస్కూర్ రామ్ మోహన్ రావు, జాన్వీ నారంగ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించి నిర్మించారు.

    సమర్పకులుగా రానా దగ్గుబాటి

    అంటే ప్రేమంటే సినిమాకు టాలీవుడ్ హల్క్ రానా దగ్గుబాటి సమర్పకులుగా ఉన్నాడు. లియోన్ జేమ్స్ సంగీతం అందించిన ప్రేమంటే సినిమా నవంబర్ 21న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే, ప్రేమంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్‌డ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. కానీ, కామెడీ పరంగా సినిమాకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.

    ప్రేమంటే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    ఈ నేపథ్యంలోనే ఐఎమ్‌డీబీ నుంచి పదికి ఏకంగా 8 రేటింగ్‌ను సొంతం చేసుకుంది ప్రేమంటే సినిమా. ఇదిలా ఉంటే, ఇప్పుడు ప్రేమంటే ఓటీటీలోకి వచ్చేయనుంది. ఈ వారమే ప్రేమంటే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. డిసెంబర్ 19న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రేమంటే ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ రిలీజ్ చేసి మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

    4 భాషల్లో రిలీజ్

    అంతేకాకుండా తెలుగుతోపాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ వంటి నాలుగు భాషల్లోనూ ప్రేమంటే ఓటీటీ ప్రీమియర్ కానుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయినవాళ్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో ఎంచక్కా చూసి నవ్వేసుకోవచ్చు.

    ప్రేమంటే కథ

    ఇకపోతే ప్రేమంటే సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. వివాహంపై మది అలియాస్ మధుసూదన్ (ప్రియదర్శి), రమ్య (ఆనంది)కి వేరు వేరు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఓరోజు అనుకోకుండా ఇద్దరు ఒకరి వివాహంలో కలుసుకుంటారు. వారి పరిచయం, సంభాషణల తీరుతో ఇద్దరు ప్రేమలో పడతారు. ఇద్దరికి పెళ్లి కూడా అవుతుంది.

    ప్రేమంటే ట్విస్టులు

    ఆ తర్వాత వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన మది, రమ్యల జీవితం ఎలా సాగిందనేదే ప్రేమంటే సినిమా కాన్సెప్ట్. లవ్ లైఫ్ తర్వాత పెళ్లి జీవితం ఎలా ఉంది?, భార్యాభర్తల మధ్య ఉండాల్సింది ఏంటీ? ఒకరినొకరు ఎలా చూసుకోవాలి?, ఈ ఇద్దరి మధ్య తలెత్తిన సమస్యలు ఏంటీ?, వాటి పరిష్కారాలు ఏంటీ? అనే విషయాలను కామెడీ, రొమాన్స్ అంశాలను మేళవించి డైరెక్టర్ తెరకెక్కించారు.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి

    ప్రతి భార్యాభర్తకు కనెక్ట్ అయ్యే కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ప్రేమంటే సినిమాను నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో డిసెంబర్ 19 నుంచి వీక్షించవచ్చు.

