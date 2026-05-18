OTT Telugu: నవ్వుల జర్నీకి రెడీ.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న లేటెస్ట్ కామెడీ థ్రిల్లర్.. జెట్లీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
OTT Telugu: కమెడియన్ సత్య హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘జెట్లీ’ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చేస్తోంది. విమాన జర్నీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కామెడీ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు.
OTT Telugu: టాలీవుడ్లో తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను నవ్వించే కమెడియన్ సత్య ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ క్రేజీ యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ‘జెట్లీ’. ‘మత్తు వదలరా’ ఫేమ్ రితేష్ రానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందు టాలీవుడ్ సర్కిల్స్లో మంచి అంచనాలే ఏర్పడ్డాయి. ఈ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతుంది.
జెట్లీ ఓటీటీ
కమెడియన్ సత్య హీరోగా, వెన్నెల కిశోర్ మరో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన‘జెట్లీ’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ చిత్రం మే 25, 2026న ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రసార హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ‘జియోహాట్స్టార్’ సొంతం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ‘జెట్లీ’ డిజిటల్ ప్రీమియర్ తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
తెలుగులో మాత్రమే
మే 25, 2026 నుంచి జెట్లీ మూవీ జియోహాట్స్టార్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో ఈ క్రేజీ రైడ్ను మిస్ అయిన వారు, ఇంటి వద్దే కూర్చుని హ్యాపీగా డిజిటల్ స్క్రీన్లపై వీక్షించవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఈ చిత్రం కేవలం ఒరిజినల్ తెలుగు వెర్షన్లో మాత్రమే అందుబాటులోకి రానుంది. ఇతర దక్షిణాది భాషలు లేదా హిందీ వెర్షన్ల డిజిటల్ విడుదలపై మేకర్స్ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
వినూత్నమైన ప్రమోషన్స్, ఆసక్తికరమైన ట్రైలర్తో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆడియన్స్ను పూర్తిస్థాయిలో అలరించలేకపోయిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఓటీటీ వీక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమైంది.
విమానంలో సాగే కామెడీ థ్రిల్లర్
దాదాపు కథ మొత్తం ఒక విమానం బ్యాక్డ్రాప్లోనే సాగడం జెట్లీ ప్రత్యేకత. ఒక పెద్ద బ్యాంకింగ్ స్కామ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో సత్య ‘డాక్టర్ వేదవ్యాస్’ అనే విలక్షణమైన పాత్రను పోషించాడు. కథానాయకుడి పాత్రలోని చిత్రవిచిత్రమైన ప్రవర్తన, విమాన ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ఊహించని మలుపులతో దర్శకుడు రితేష్ రానా ఈ కామెడీ థ్రిల్లర్ను రూపొందించాడు.
థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకున్నప్పటికీ, ఓటీటీలో ఇలాంటి క్రేజీ కాన్సెప్ట్ సినిమాలకు మంచి ఆదరణ లభించే అవకాశముంది. అందుకే డిజిటల్ ఆడియన్స్ ఈ చిత్రానికి కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
టాప్ ప్రొడక్షన్
జెట్లీ చిత్రంతో ‘మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా 2024’ రియా సింఘా హీరోయిన్గా టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. వెన్నెల కిశోర్, అజయ్, వైవా హర్ష, కబీర్ దూహన్ సింగ్, గెటప్ శ్రీను, శ్రీనివాస్ రెడ్డి వంటి భారీ తారాగణం కీలక పాత్రల్లో నటించారు. క్లాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ‘మైత్రి మూవీ మేకర్స్’ ఈ సినిమాను థియేటర్లలో పంపిణీ చేసింది. యువ సంచలనం కాలభైరవ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందించాడు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
- సత్య నటించిన జెట్లీ సినిమా ఏ ఓటీటీలో విడుదల కానుంది?
కమెడియన్ సత్య హీరోగా నటించిన ‘జెట్లీ’ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ‘జియో హాట్స్టార్’ సొంతం చేసుకుంది.
2. జెట్లీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ తేదీ ఎప్పుడు?
ఈ యాక్షన్ కామెడీ డ్రామా మే 25, 2026 నుండి జియో హాట్స్టార్ ప్లాట్ఫామ్లో అధికారికంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
3. ఈ సినిమా ఇతర భాషల్లో కూడా ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంటుందా?
ప్రస్తుతానికి జెట్లీ సినిమా కేవలం తెలుగు వెర్షన్లో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇతర భాషల డబ్బింగ్ వెర్షన్ల విడుదలపై ఎలాంటి సమాచారం లేదు.
