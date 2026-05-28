    Samavarthi: 7 అడవులు, 42 ప్రమాదకర లొకేషన్లు- విష సర్పాలు, క్రూర మృగాల మధ్య సత్యదేవ్ మూవీ- సమవర్తి మేకింగ్ వీడియో రిలీజ్

    Satyadev Samavarthi Movie Making Video Released: వైవిధ్యభరితమైన కథలతో అలరించే యంగ్ హీరో సత్యదేవ్ తన 16వ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించారు. 'సమవర్తి' పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ లుక్, సాహసోపేతమైన లొకేషన్లతో కూడిన మేకింగ్ గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతున్నాయి.

    May 28, 2026, 14:50:04 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Satyadev Samavarthi Movie Making Video Released: టాలీవుడ్‌లో ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేకుండా, కేవలం నటనపై ఉన్న పట్టుతో వచ్చి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న నటుడు సత్యదేవ్. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, నేడు వైవిధ్యమైన సినిమాలతో హీరోగా దూసుకుపోతున్నారు. అయితే, సత్యదేవ్ నటిస్తున్న సరికొత్త మూవీకి చిత్ర యూనిట్ తాజాగా టైటిల్‌ను ఖరారు చేసింది.

    సత్యదేవ్ కెరీర్‌లో 16వ సినిమాగా రానున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు ‘సమవర్తి’ అనే పవర్‌ఫుల్ పేరును పెట్టారు. టైటిల్ ప్రకటనతో పాటే చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, మేకింగ్ గ్లింప్స్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

    7 అరణ్యాలు.. 42 లొకేషన్లు!

    టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్‌తో పాటు ‘బిహైండ్ ది వుడ్స్ ఆఫ్ సమవర్తి’ పేరుతో విడుదల చేసిన స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. సాధారణంగా ఇండోర్ సెట్లలోనో లేదా రెగ్యులర్ లొకేషన్లలోనో యాక్షన్ సీన్లు తీస్తుంటారు. కానీ, ఈ సమవర్తి సినిమా కోసం చిత్ర బృందం ఏకంగా దక్షిణ భారతదేశంలోని 7 దట్టమైన అడవి ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ చేశారు.

    ఇప్పటివరకు ఏ సినిమా షూటింగ్ జరుపుకోని 42 అత్యంత ప్రమాదకరమైన లొకేషన్లలో ఈ సినిమాను చిత్రీకరించడం విశేషం. విష సర్పాలు, క్రూర మృగాల మధ్య చిత్ర యూనిట్ ఎంత సాహసోపేతంగా షూటింగ్ చేసిందో ఈ గ్లింప్స్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.

    సృష్టి, వినాశనం మధ్య ఒక యుద్ధం

    "సృష్టికైనా, వినాశనానికైనా ఒక పిలుపు రావాలి, ఒక పోరాటం పుట్టాలి, ఒక చిన్న యుద్ధం జరగాలి.." అంటూ ఈ గ్లింప్స్‌లో వినిపించే సంభాషణలు సినిమాలోని గంభీరమైన కథాంశాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఇక గ్లింప్స్ చివరలో వచ్చే "ఇక్కడ స్వర్గానికైనా చావే కావాలి తమ్ముడు.." అనే హుక్ లైన్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది.

    ఈ చిత్రంతో సత్యదేవ్ పూర్తిగా సరికొత్త జోన్‌లోకి అడుగుపెడుతూ ఫుల్-ఫ్లెడ్జ్‌డ్ యాక్షన్ అవతారంలో కనిపించనున్నారు. తెలుగులో ఇప్పటివరకు రాని ‘ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్’ అనే విభిన్నమైన జోనర్‌లో దర్శకుడు అజయ్ నాగ్. వి ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా మలిచారు.

    పాన్ ఇండియా రేంజ్‌లో విడుదల

    రుద్ర పిక్చర్స్, పంచభూత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి సంయుక్తంగా ఈ భారీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్‌తో పాటు ప్రముఖ మలయాళ నటుడు దిలీష్ పోతన్, రాజీవ్ కనకాల, గనవి లక్ష్మణ్, రవీంద్ర విజయ్, మోహన్ భగత్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

    సమవర్తి చిత్రానికి సింజిత్ యెర్రమిల్లి సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా, హర్ష మల్లికార్జున, దేవ్ దీప్ గండికుండు కెమెరా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ ముగించుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సత్యదేవ్ కొత్త సినిమా టైటిల్ ఏమిటి?

    సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రానికి 'సమవర్తి' అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఇది ఒక ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా.

    2. 'సమవర్తి' సినిమా షూటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది?

    ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా సాహసోపేతంగా సాగింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 7 దట్టమైన అరణ్య ప్రాంతాల్లో, ఇప్పటివరకు ఎవరూ వెళ్లని 42 లొకేషన్లలో ఈ చిత్రాన్ని చిత్రీకరించారు.

    3. ఈ సినిమాను ఏయే భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు?

    ఈ వైవిధ్యభరితమైన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

    4. 'సమవర్తి' చిత్ర దర్శకుడు, నిర్మాతలు ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రుద్ర పిక్చర్స్, పంచభూత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

