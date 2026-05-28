Samavarthi: 7 అడవులు, 42 ప్రమాదకర లొకేషన్లు- విష సర్పాలు, క్రూర మృగాల మధ్య సత్యదేవ్ మూవీ- సమవర్తి మేకింగ్ వీడియో రిలీజ్
Satyadev Samavarthi Movie Making Video Released: వైవిధ్యభరితమైన కథలతో అలరించే యంగ్ హీరో సత్యదేవ్ తన 16వ ప్రాజెక్ట్ను ప్రకటించారు. 'సమవర్తి' పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ లుక్, సాహసోపేతమైన లొకేషన్లతో కూడిన మేకింగ్ గ్లింప్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతున్నాయి.
Satyadev Samavarthi Movie Making Video Released: టాలీవుడ్లో ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా, కేవలం నటనపై ఉన్న పట్టుతో వచ్చి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న నటుడు సత్యదేవ్. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ ప్రారంభించి, నేడు వైవిధ్యమైన సినిమాలతో హీరోగా దూసుకుపోతున్నారు. అయితే, సత్యదేవ్ నటిస్తున్న సరికొత్త మూవీకి చిత్ర యూనిట్ తాజాగా టైటిల్ను ఖరారు చేసింది.
సమవర్తి మేకింగ్ వీడియో రిలీజ్
సత్యదేవ్ కెరీర్లో 16వ సినిమాగా రానున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్కు ‘సమవర్తి’ అనే పవర్ఫుల్ పేరును పెట్టారు. టైటిల్ ప్రకటనతో పాటే చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, మేకింగ్ గ్లింప్స్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
7 అరణ్యాలు.. 42 లొకేషన్లు!
టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్తో పాటు ‘బిహైండ్ ది వుడ్స్ ఆఫ్ సమవర్తి’ పేరుతో విడుదల చేసిన స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. సాధారణంగా ఇండోర్ సెట్లలోనో లేదా రెగ్యులర్ లొకేషన్లలోనో యాక్షన్ సీన్లు తీస్తుంటారు. కానీ, ఈ సమవర్తి సినిమా కోసం చిత్ర బృందం ఏకంగా దక్షిణ భారతదేశంలోని 7 దట్టమైన అడవి ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ చేశారు.
ఇప్పటివరకు ఏ సినిమా షూటింగ్ జరుపుకోని 42 అత్యంత ప్రమాదకరమైన లొకేషన్లలో ఈ సినిమాను చిత్రీకరించడం విశేషం. విష సర్పాలు, క్రూర మృగాల మధ్య చిత్ర యూనిట్ ఎంత సాహసోపేతంగా షూటింగ్ చేసిందో ఈ గ్లింప్స్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.
సృష్టి, వినాశనం మధ్య ఒక యుద్ధం
"సృష్టికైనా, వినాశనానికైనా ఒక పిలుపు రావాలి, ఒక పోరాటం పుట్టాలి, ఒక చిన్న యుద్ధం జరగాలి.." అంటూ ఈ గ్లింప్స్లో వినిపించే సంభాషణలు సినిమాలోని గంభీరమైన కథాంశాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఇక గ్లింప్స్ చివరలో వచ్చే "ఇక్కడ స్వర్గానికైనా చావే కావాలి తమ్ముడు.." అనే హుక్ లైన్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది.
ఈ చిత్రంతో సత్యదేవ్ పూర్తిగా సరికొత్త జోన్లోకి అడుగుపెడుతూ ఫుల్-ఫ్లెడ్జ్డ్ యాక్షన్ అవతారంలో కనిపించనున్నారు. తెలుగులో ఇప్పటివరకు రాని ‘ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్’ అనే విభిన్నమైన జోనర్లో దర్శకుడు అజయ్ నాగ్. వి ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా మలిచారు.
పాన్ ఇండియా రేంజ్లో విడుదల
రుద్ర పిక్చర్స్, పంచభూత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి సంయుక్తంగా ఈ భారీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్తో పాటు ప్రముఖ మలయాళ నటుడు దిలీష్ పోతన్, రాజీవ్ కనకాల, గనవి లక్ష్మణ్, రవీంద్ర విజయ్, మోహన్ భగత్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
సమవర్తి చిత్రానికి సింజిత్ యెర్రమిల్లి సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా, హర్ష మల్లికార్జున, దేవ్ దీప్ గండికుండు కెమెరా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ ముగించుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
