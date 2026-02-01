క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్తో తనను ముడిపెడుతూ వస్తున్న వార్తలపై బిగ్ బాస్ ఫేమ్ షెఫాలీ బగ్గా తీవ్రంగా స్పందించారు. వైరల్ అవుతున్న ఏఐ (AI) పోస్టర్లను అసహ్యకరమైనవిగా అభివర్ణిస్తూ, ట్రోలర్ల తీరును సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎండగట్టారు. దీంతో షెఫాలీ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
టీమ్ ఇండియా లెగ్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ వ్యక్తిగత జీవితం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గత నెలలో బిగ్ బాస్ 13 కంటెస్టెంట్, జర్నలిస్ట్ షెఫాలీ బగ్గాతో కలిసి చాహల్ ముంబైలో కనిపించడంతో వీరిద్దరి మధ్య ఏదో ఉందనే పుకార్లు షికారు చేశాయి.
అయితే, ఈ పుకార్లకు తోడు 'కిస్ కిస్కో ప్యార్ కరూన్' సినిమా తరహాలో రూపొందించిన కొన్ని ఏఐ (AI) పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ కావడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది. ఈ వైరల్ పోస్టర్లలో చాహల్ పక్కన ఆయన భార్య ధనశ్రీ వర్మతో పాటు ఆర్జే మహ్వాష్, షెఫాలీ బగ్గా ఫోటోలను చేర్చారు. దీనిపై షెఫాలీ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ట్రోలర్లపై షెఫాలీ ఆగ్రహం
శనివారం (జనవరి 31) తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ఈ పోస్టర్ను షేర్ చేస్తూ.. "ఇది చాలా అసహ్యంగా ఉంది! అమ్మాయిల పట్ల ట్రోలర్లు ప్రవర్తించే తీరు సిగ్గుచేటు. ముందు మీ జీవితాల మీద దృష్టి పెట్టండి. మన సమాజంలోని వికృత మనస్తత్వానికి ఇదొక నిదర్శనం" అంటూ ఘాటుగా స్పందించారు షెఫాలీ బగ్గా.
చాహల్ సెటైరికల్ రియాక్షన్
గ్రాఫిక్ డిజైనర్ విజయ్ కుమార్ బరియా సృష్టించిన ఈ పోస్టర్లు స్వయంగా చాహల్ దృష్టికి కూడా వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆయన వీటిని సీరియస్గా తీసుకోకుండా తనదైన శైలిలో వ్యంగ్యంగా స్పందించారు.
"అడ్మిన్.. ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు మిగిలిపోయారు. వచ్చేసారి కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి పోస్టర్లు వేయి" అంటూ చాహల్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆ ఒరిజినల్ పోస్ట్ను సదరు డిజైనర్ తొలగించారు.
అసలేం జరిగింది?
ఇదిలా ఉంటే, గత నెలలో యుజ్వేంద్ర చాహల్, షెఫాలీ ముంబైలో ఒక డిన్నర్ మీటింగ్ తర్వాత కలిసి కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఫ్యాన్ పేజీల్లో వైరల్ కావడంతో డేటింగ్ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. గతంలో ఆర్జే మహ్వాష్తో కూడా చాహల్ పేరు వినిపించింది. వీరిద్దరూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకోవడంతో ఆ పుకార్లు మరింత పెరిగాయి.
నిజానికి చాహల్, ధనశ్రీ వర్మల మధ్య మనస్పర్థలు ఉన్నాయని, వారు విడిపోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో తరచూ వార్తలు వస్తుంటాయి. కానీ, అవన్నీ కేవలం పుకార్లేనని ఈ దంపతులు పలుమార్లు స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు ఏఐ టెక్నాలజీని వాడుకుని సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలను కించపరిచేలా పోస్టర్లు సృష్టించడం పట్ల సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.