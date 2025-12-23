మీకు దురంధర్ నచ్చిందా? అయితే ఓటీటీలోని అలాంటి ఈ 8 స్పై థ్రిల్లర్స్ ను మిస్ అవొద్దు.. అదిరే ట్విస్ట్లు
దురంధర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. కొత్త రికార్డులతో దుమ్ము రేపుతోంది. ఈ స్పై థ్రిల్లర్ కు జనాలు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే ఓటీటీలో ఉన్న అలాంటి ఈ 8 స్పై థ్రిల్లర్లు కూడా ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తున్నాయి. వీటిపై ఓ లుక్కేయండి. అదిరే ట్విస్ట్ లు థ్రిల్ పంచుతాయి.
దురంధర్ మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిందా? రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ మీకు నచ్చిందా? అయితే ఇంకెందుకు లేటు. ఈ హాలీడే సీజన్ లో ఓటీటీలోని ఇలాంటి స్పై థ్రిల్లర్లు మిమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నాయి. ఈ 8 సినిమాలు, సిరీస్ లు చూసేయండి.
స్పెషల్ ఆప్స్ (వెబ్ సిరీస్)
జియోహాట్ స్టార్ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ స్పెషల్ ఆప్స్. ఇది పక్కా స్పై థ్రిల్లర్. ఉగ్రవాదుల దాడి వెనుక ఉన్న వాళ్లను కనిపెట్టే ఆపరేషన్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. ఇది ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. నీరజ్ పాండే రూపొందించిన భారతీయ గూఢచారి థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా జరిగిన అనేక ఉగ్రవాద దాడుల వెనుక ఒకే మాస్టర్ మైండ్ ఉందని నమ్మిన భారతదేశపు రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ (R&AW) నుండి వచ్చిన అనుభవజ్ఞుడైన ఏజెంట్ హిమ్మత్ సింగ్ పై ఈ కథనం కేంద్రీకృతమై ఉంది.
రాజీ (సినిమా)
రాజీ అనేది ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన భారతీయ స్పై డ్రామా చిత్రం. ఇందులో ఆలియా భట్ 1971 భారత-పాకిస్తాన్ యుద్ధం సమయంలో భారతదేశం కోసం రహస్య ఏజెంట్ గా పని చేసే సహమాన్ ఖాన్ పాత్రను పోషించింది. హరీందర్ సిక్కా రాసిన 'కాలింగ్ సహమాన్' నవల ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ కథ పాకిస్తానీ సైనిక అధికారిని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత భారతీయ కమాండ్ కు కీలక సమాచారాన్ని అందించడానికి ఆమె పాకిస్తాన్ లోకి ప్రవేశించిన ప్రయాణాన్ని అనుసరిస్తుంది.
టెహ్రాన్ (వెబ్ సిరీస్)
టెహ్రాన్ అనేది ఆపిల్ టీవీ+ లో అందుబాటులో ఉన్న ఇజ్రాయెల్-నిర్మిత స్పై థ్రిల్లర్. ఇది ఇజ్రాయెల్ మోసాద్ హ్యాకర్, ఫీల్డ్ ఏజెంట్ ను ఇరానియన్ రాజధానిలో ధైర్యంగా అండర్ కవర్ మిషన్ లో అనుసరిస్తుంది. ఈ సిరీస్ హై-స్టేక్స్ గూఢచారంతో తీవ్రమైన రాజకీయ డ్రామాను మిళితం చేస్తుంది. కథానాయిక తన లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయడానికి శత్రు భూభాగం, సంక్లిష్టమైన నైతిక నిర్ణయాలు, ప్రాణాంతకమైన నష్టాలను ఎదుర్కొంటుంది. దీని కథనం, అంతర్జాతీయ స్థాయి 'దురంధర్' వంటి ఉత్కంఠ, సెట్టింగ్ డైనమిక్స్ ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఫౌడా (వెబ్ సిరీస్)
'ఫౌడా' అనేది నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రసారమవుతున్న ఇజ్రాయెల్ గూఢచారి థ్రిల్లర్ సిరీస్. ఇది అండర్ కవర్ కౌంటర్-టెర్రర్ ఆపరేషన్ల కఠినమైన, గ్రౌండ్-లెవెల్ చిత్రణకు ప్రసిద్ధి చెందింది. లియోర్ రజ్, అవి ఇస్సాచారోఫ్ సృష్టించిన ఈ షో పాలస్తీనియన్ భూభాగాలలో రహస్యంగా పనిచేసే ఒక ఉన్నత ఇజ్రాయెల్ యూనిట్ కమాండర్ అయిన డోరాన్ ను అనుసరిస్తుంది.
హంట్ (సినిమా)
ప్రైమ్ వీడియో / వికీ 'హంట్' అనేది దక్షిణ కొరియన్ స్పై థ్రిల్లర్. ఇది ఒక జాతీయ నిఘూడ సంస్థలో ఉద్రిక్త అంతర్గత విచారణ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇద్దరు సీనియర్ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ లు తమ సొంత శ్రేణులలో పనిచేస్తున్న ఒక మోల్ ను కనుగొనడానికి బాధ్యత వహిస్తారు. ఈ చిత్రంలో లీ జంగ్-జే, జంగ్ వూ-సుంగ్ లను ప్రధాన పాత్రలలో నటించారు.
బెర్లిన్ (సినిమా)
జీ5 ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్న 2024 హిందీ-భాషా స్పై థ్రిల్లర్ చిత్రం బెర్లిన్. దీనికి అతుల్ సబర్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ కథ ఒక చెవిటి, మూగ వ్యక్తి చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతను విదేశీ గూఢచారి అని అనుమానిస్తారు. ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అతని నిజమైన పాత్రను నిర్ధారించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు రహస్యాలు వెలుగు చూస్తాయి.
ఆర్టికల్ 370 (సినిమా)
జియోహాట్స్టార్ / నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న 'ఆర్టికల్ 370' అనేది మరో స్పై థ్రిల్లర్. దీనిని 'దురంధర్' దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ నిర్మించారు. భారతదేశంలో ఒక ప్రధాన రాజ్యాంగ మార్పు చుట్టూ ఉన్న చట్టపరమైన, రహస్య సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయంలోని ఒక సీక్రెట్ ఆఫీసర్, ఒక బ్యూరోక్రాట్ తెర వెనుక ఎత్తుగడలను ఈ కథనం అనుసరిస్తుంది.
ముఖ్బీర్: ది స్టోరీ ఆఫ్ ఏ స్పై (వెబ్ సిరీస్)
1965 ఇండియా, పాక్ వార్ సమయంలో స్పై ఏజెంట్ కథతో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ 'ముఖ్బీర్: ది స్టోరీ ఆఫ్ ఏ స్పై'. ఇది జీ5 ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. మలోయ్ కృష్ణ ధర్ పుస్తకం ఆధారంగా ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల సిరీస్ ను తీసుకొచ్చారు. ఇందులో ప్రకాష్ రాజ్, జైన్ ఖాన్ దురాని, అదిల్ హుస్సేన్ వంటి నటులు నటించారు. యుద్ధ సమయంలో శత్రువుల ఎత్తుగడలను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశానికి సహాయం చేసిన ఒక అండర్ కవర్ ఏజెంట్ కథతో ఇది సాగుతుంది.