    తమిళ నాట సినీ అవార్డులు- 2016 నుంచి 2022 వరకు ప్రకటన- సూర్య, ధనుష్, సాయి పల్లవిలకు అగ్రస్థానం- పూర్తి జాబితా ఇదే!

    తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు 2016 నుంచి 2022 సంవత్సరాలకు గానూ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డులను ప్రకటించింది. సూర్య, ధనుష్, నయనతార, సాయి పల్లవి వంటి అగ్ర తారలు ఉత్తమ నటీనటులుగా నిలవగా.. లోకేష్ కనగరాజ్, మారి సెల్వరాజ్ ఉత్తమ దర్శకులుగా ఎంపికయ్యారు. మరి ఈ అవార్డుల పూర్తి జాబితాను చూసేద్దాం.

    Published on: Jan 31, 2026 12:51 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    కోలీవుడ్ సినీ ప్రియులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న తమిళనాడు రాష్ట్ర చలన చిత్ర అవార్డులు (Tamil Nadu State Film Awards) ఎట్టకేలకు వెలువడ్డాయి. 2016 నుంచి 2022 వరకు, గత ఏడేళ్ల కాలంలో సినిమా, టెలివిజన్ రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని ప్రభుత్వం గౌరవించింది. ఈ భారీ జాబితాలో కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు సూర్య, ధనుష్‌తో పాటు అందరి ఫేవరెట్ సాయి పల్లవి, కీర్తి సురేష్ వంటి తారలు అగ్ర స్థానంలో మెరిశారు.

    తమిళ నాట సినీ అవార్డులు- 2016 నుంచి 2022 వరకు ప్రకటన- సూర్య, ధనుష్, సాయి పల్లవిలకు అగ్రస్థానం- పూర్తి జాబితా ఇదే!
    తమిళ నాట సినీ అవార్డులు- 2016 నుంచి 2022 వరకు ప్రకటన- సూర్య, ధనుష్, సాయి పల్లవిలకు అగ్రస్థానం- పూర్తి జాబితా ఇదే!

    టెలివిజన్ విషయానికొస్తే, రాధిక శరత్ కుమార్, వాణి భోజన్, నీలిమా రాణి, సంఘవి, రేవతి, రేష్మ, షబానా సహజన్, గాబ్రియెల్లా సుల్లస్, చైత్ర వంటి వారికి అవార్డులు వరించాయి.

    ముఖ్య విశేషాలు:

    లోకేష్ కనగరాజ్: నేడు ఇండియాలోనే మోస్ట్ వాంటెడ్ దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న లోకేష్ కనగరాజ్, తన మొదటి సినిమా ‘మా నగరం’కు గానూ ‘ఉత్తమ దర్శకుడు’ అవార్డును దక్కించుకోవడం విశేషం.

    జై భీమ్: జాతీయ అవార్డుల సమయంలో విస్మరణకు గురైందన్న అసంతృప్తిని తుడిచిపెడుతూ, ‘జై భీమ్’ సినిమాకు ఈ అవార్డులలో దక్కాల్సిన గౌరవం లభించింది. 2021 ఏడాదికి గానూ ఇది ఉత్తమ చిత్రంగా సూర్య నటించిన జై భీమ్ నిలిచింది.

    ధనుష్ అరాచకం: ధనుష్ వివిధ సంవత్సరాల్లో వివిధ చిత్రాలకు గానూ పలు విభాగాల్లో అవార్డులను సొంతం చేసుకుని తన సత్తా చాటారు.

    సంవత్సరాల వారీగా విజేతల వివరాలు:

    2016 విజేతలు:

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రథమ): మా నగరం

    ఉత్తమ చిత్రం (ద్వితీయ బహుమతి): పురియాద పుదీర్

    ఉత్తమ చిత్రం (తృతీయ బహుమతి): మావీరన్ కిట్టు

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): మనుసంగద

    ఉత్తమ మహిళా సాధికారత చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): అరువి

    ఉత్తమ నటుడు: విజయ్ సేతుపతి (పురియాద పుదీర్)

    ఉత్తమ నటి: కీర్తి సురేష్ (పాంబు సట్టై)

    ఉత్తమ నటుడు (ప్రత్యేక బహుమతి): ఎస్ గురు సోమసుందరం (జోకర్)

    ఉత్తమ నటి (ప్రత్యేక బహుమతి): అదితి బాలన్ (ఆరువి)

    ఉత్తమ విలన్: రెహమాన్ (ఒరు ముగతిరై)

    ఉత్తమ హాస్య నటుడు: రోబో శంకర్ (మరణానంతరం) (వెలైను వందుట్ట వెల్లైకరన్)

    ఉత్తమ హాస్య నటి: మధుమిత (కాష్మోరా)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: ఆర్ పార్థిబన్ (మావీరన్ కిట్టు)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: మనీషా యాదవ్ (ఒరు కుప్పై కథాయ్)

    ఉత్తమ దర్శకుడు: లోకేష్ కనగరాజ్ (మానగరం)

    ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: సామ్ సిఎస్ (పురియాద పుదీర్)

    ఉత్తమ గీత రచయిత: మధన్ కార్కీ ('నాన్ ఉన్')

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (పురుషుడు): వెల్మురుగన్ (ఒరు కుప్పై కథాయ్)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయని: వైకోం విజయలక్ష్మి (వెలైను వందుట్ట వెల్లైకరన్)

    ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్: బాలసుబ్రహ్మణ్యం (కథకలి)

    ఉత్తమ ఎడిటర్: కాశీ విశ్వనాథన్ (మావీరన్ కిట్టు)

    ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్: జాన్ బ్రిట్టో (ఇలామి)

    ఉత్తమ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్: అన్బరీవ్ (కాష్మోరా/24)

    2017 విజేతలు:

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రథమ): అరం (Aramm)

    ఉత్తమ చిత్రం (ద్వితీయ బహుమతి): విక్రమ్ వేద

    ఉత్తమ చిత్రం (మూడవ బహుమతి): తారామణి

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): టు లెట్

    ఉత్తమ మహిళా సాధికారత చిత్రం (స్పెషల్ ప్రైజ్): ధర్మదురై

    ఉత్తమ నటుడు: కార్తీ (తీరన్ అధిగారమ్ ఒండ్రు)

    ఉత్తమ నటి: నయనతార (అరం)

    ఉత్తమ నటుడు (స్పెషల్ ప్రైజ్): సంతోష్ శ్రీరామ్ (టు లెట్)

    ఉత్తమ నటి (ప్రత్యేక బహుమతి): ఆండ్రియా జెరెమియా (తారామణి)

    ఉత్తమ విలన్: ప్రసన్న (తిరుట్టు పాయలే 2)

    ఉత్తమ హాస్య నటుడు : బాల శరవణన్ (ఎన్ ఆలోడ సెరుప్ప కానోమ్)

    ఉత్తమ హాస్య నటి: ఊర్వశి (మగలిర్ మట్టుమ్)

    ఉత్తమ సహాయ నటుడు: బోస్ వెంకట్ (కవన్ / తీరన్ అధిగరం ఒండ్రు)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: సును లక్ష్మి (ఆరం)

    ఉత్తమ దర్శకుడు: పుష్కర్-గాయత్రి (విక్రమ్ వేద)

    ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: హిప్ హాప్ తమిజా (కవన్)

    ఉత్తమ పాటల రచయిత: వివేక్ (తీరన్ అధిగరం ఒండ్రు)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకురాలు (మహిళ): శక్తి శ్రీ గోపాలన్ (విక్రమ్ వేద)

    ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్: పి.చెల్లదురై (తిరుట్టు పాయలే 2)

    ఉత్తమ ఎడిటర్: ఎ.రాజా మహ్మద్ (తిరుట్టు పాయలే 2/వీరయ్యన్)

    ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్: ఎ.కె.ముత్తు (ఆండవ కాణోం)

    ఉత్తమ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్: దిలీప్ సుబ్బరాయన్ (విక్రమ్ వేద / తీరన్ అధిగరం ఒండ్రు)

    2018 విజేతలు:

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రథమ): పరియేరుమ్ పెరుమాళ్

    ఉత్తమ చిత్రం (ద్వితీయ బహుమతి): కడైకుట్టి సింగం

    ఉత్తమ చిత్రం (తృతీయ బహుమతి): 96

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): సీతకాఠి

    ఉత్తమ మహిళా సాధికారత చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): కనా

    ఉత్తమ నటుడు: ధనుష్ (వడ చెన్నై)

    ఉత్తమ నటి: జ్యోతిక (చెక్క చివంద వానమ్)

    ఉత్తమ విలన్: సముద్రఖని (వడ చెన్నై)

    ఉత్తమ హాస్య నటుడు : యోగి బాబు (మోహిని)

    ఉత్తమ హాస్య నటి: దేవదర్శిని (96)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: అమీర్ (వడ చెన్నై)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: విజి చంద్రశేఖర్ (కడైకుట్టి సింగం)

    ఉత్తమ దర్శకుడు: మారి సెల్వరాజ్ (పరియేరుమ్ పెరుమాళ్)

    ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: సంతోష్ నారాయణన్ (వడ చెన్నై)

    ఉత్తమ పాట రచయిత: త్యాగరాజన్ కుమారరాజా (సీతకాటి)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (పురుషుడు): సిద్ శ్రీరామ్ (బహుళ చిత్రాలు)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (మహిళ): ఆరాధన శివకార్తికేయన్ (కనా)

    ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్: ఆర్.వెల్రాజ్ (కడైకుట్టి సింగం/వడ చెన్నై)

    ఉత్తమ ఎడిటర్: సన్ లోకేష్ (రాట్సాసన్)

    ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్: వినోద్ రాజ్‌కుమార్ (సీతకాఠి)

    ఉత్తమ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్: సుప్రీం సుందర్ (గోలి సోడా 2)

    2019 విజేతలు:

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రథమ): అసురన్

    ఉత్తమ చిత్రం (ద్వితీయ బహుమతి): ఒత్త సెరుప్పు సైజ్ 7

    ఉత్తమ చిత్రం (తృతీయ బహుమతి): కోమలి

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): కేడీ ఎంగిరా కరుప్పురై

    ఉత్తమ మహిళా సాధికారత (ప్రత్యేక బహుమతి): పొన్ మగల్ వంధాల్

    ఉత్తమ నటుడు: ఆర్. పార్థిబన్ (ఒత్త సెరుప్పు సైజ్ 7)

    ఉత్తమ నటి: మంజు వారియర్ (అసురన్)

    ఉత్తమ నటుడు (ప్రత్యేక బహుమతి): కార్తీ (ఖైదీ)

    ఉత్తమ నటి (ప్రత్యేక బహుమతి): ఇందుజా (మగముని)

    ఉత్తమ విలన్: అర్జున్ దాస్ (ఖైదీ)

    ఉత్తమ హాస్య నటుడు: కరుణాకరన్ (రాక్షసుడు)

    ఉత్తమ కామెడీ నటి: కోవై సరళ (కాంచన-3)

    ఉత్తమ సహాయ నటుడు: ప్రకాష్ రాజ్ (అసురన్)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: శ్రీరంజని (ఇంటి యజమాని)

    ఉత్తమ దర్శకుడు: ఆర్ పార్థిబన్ (ఒత్త సెరుప్పు సైజ్ 7)

    ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: థమన్ (మాగముని)

    ఉత్తమ పాట రచయిత: కబిలన్ (ఎన్జీకే)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (పురుషుడు): హరిచరణ్ (బహుళ చిత్రాలు)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (మహిళ): సైంధవి (అసురన్)

    ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్: తేని ఈశ్వర్ (పెరంబు)

    ఉత్తమ ఎడిటర్: ఆర్ సుదర్శన్ (ఒత్త సెరుప్పు సైజు 7)

    ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్: సిఎస్ బాలచంద్రన్ (ధర్మ ప్రభు)

    ఉత్తమ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్: అన్బారివ్ (ఖైదీ)

    2020 విజేతలు:

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రథమ): కూళంగల్

    ఉత్తమ చిత్రం (ద్వితీయ బహుమతి): సూరరై పొట్రు

    ఉత్తమ చిత్రం (తృతీయ బహుమతి): సందకరి

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): థేన్

    ఉత్తమ మహిళా సాధికారత చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): నాడుక్కవేరి నుంచి కమలి

    ఉత్తమ నటుడు: సూర్య (సూరరై పోట్రు)

    ఉత్తమ నటి: అపర్ణ బాలమురళి (సూరరై పోట్రు)

    ఉత్తమ నటుడు (ప్రత్యేక బహుమతి): తరుణ్ కుమార్ (థాయెన్)

    ఉత్తమ నటి (ప్రత్యేక బహుమతి): అబెర్నాథి (థాయెన్)

    ఉత్తమ విలన్: నందా (వానం కొట్టట్టుం)

    ఉత్తమ హాస్య నటుడు: రక్షన్ (కన్నుమ్ కన్నుమ్ కొల్లయ్యదితల్)

    ఉత్తమ హాస్య నటి: నిల్

    ఉత్తమ సహాయ నటుడు: కరుణ (సూరరై పొట్రు)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: వడివుక్కరై (జననాయగం వీర్పనాయక్కు ఆల్లా)

    ఉత్తమ దర్శకురాలు: సుధా కొంగర (సూరరై పోట్రు)

    ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: జివి ప్రకాష్ కుమార్ (సూరరై పొట్రు)

    ఉత్తమ గీత రచయిత: తామరై (తైనీలం)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (పురుషుడు): అమ్రిష్ (సందకరి)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (మహిళ): వర్ష రంజిత్ (తైనిలం)

    ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్: ఎన్.కె.ఏకంబరం (కా పాయ్ రణసింగం)

    ఉత్తమ ఎడిటర్: లారెన్స్ కిషోర్ (థాయెన్)

    ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్: అయ్యప్పన్ (సందకరి)

    ఉత్తమ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్: సూపర్ సుబ్బరాయణ్ (చేజింగ్)

    2021 విజేతలు:

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రథమ): జై భీమ్

    ఉత్తమ చిత్రం (ద్వితీయ బహుమతి): కడైసి వివాసాయి

    ఉత్తమ చిత్రం (తృతీయ బహుమతి): కర్ణన్

    ఉత్తమ మహిళా సాధికారత చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): నేత్రికన్

    ఉత్తమ నటుడు: ఆర్య (సర్పట్ట పరంపరై)

    ఉత్తమ నటి: లిజోమోల్ జోస్ (జై భీమ్)

    ఉత్తమ నటుడు (ప్రత్యేక బహుమతి): పశుపతి (సర్పట్టా పరంబారై),

    ఉత్తమ నటి (ప్రత్యేక బహుమతి): అమృత శ్రీనివాసన్ (ఇరుధి పక్కం)

    ఉత్తమ విలన్: తమిళ్ (జై భీమ్)

    ఉత్తమ కామెడీ నటుడు: యోగి బాబు (వరుణ్ డాక్టర్)

    ఉత్తమ కామెడీ నటి: మధుమిత (వారిసి)

    ఉత్తమ సహాయ నటుడు: కె మణికందన్ (జై భీమ్)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: డాక్టర్ రాయల్ రెబెక్కా (కడైసి వివాసాయి)

    ఉత్తమ దర్శకుడు: థా సే జ్ఞానవేల్ (జై భీమ్)

    ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: సీన్ రోల్డన్ (జై భీమ్)

    ఉత్తమ పాట రచయిత: తామరై (మారా)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (పురుషుడు): అరివు (జై భీమ్)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (మహిళ): భవతారిణి (మామణితన్)

    ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్: రిచర్డ్ ఎం నాథన్ (మానాడు)

    ఉత్తమ ఎడిటర్: ప్రవీణ్ (మానాడు)

    ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్: టి రామలింగం (కర్ణన్)

    ఉత్తమ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్: మహేష్ మాథ్యూ (కోడియిల్ ఒరువన్)

    2022 విజేతలు:

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రథమ): గార్గి

    ఉత్తమ చిత్రం (ద్వితీయ బహుమతి): తనక్కరన్

    ఉత్తమ చిత్రం (తృతీయ బహుమతి): సాక్షి

    ఉత్తమ చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): ఇరవిన్ నిజల్

    ఉత్తమ మహిళా సాధికారత చిత్రం (ప్రత్యేక బహుమతి): అవల్ అప్పడితాన్ 2

    ఉత్తమ నటుడు: విక్రమ్ ప్రభు (తానక్కారన్)

    ఉత్తమ నటి: సాయి పల్లవి (గార్గి)

    ఉత్తమ నటుడు (ప్రత్యేక బహుమతి): అప్పుకుట్టి (వజ్గ వివాసాయ్)

    ఉత్తమ నటి (ప్రత్యేక బహుమతి): దుషారా విజయన్ (నచత్రం నాగర్గిరాదు)

    ఉత్తమ విలన్: ప్రకాష్ రాజ్ (విరుమన్)

    ఉత్తమ హాస్య నటుడు: రోబో శంకర్ (మరణానంతరం) (ఇరవిన్ నిజాల్)

    ఉత్తమ హాస్య నటి: ఇంద్రజా శంకర్ (విరుమన్)

    ఉత్తమ సహాయ నటుడు: బోస్ వెంకట్ (తానక్కరన్)

    ఉత్తమ సహాయ నటి: వసుంధర (వజ్గ వివాసాయ్)

    ఉత్తమ దర్శకుడు: గౌతమ్ రామచంద్రన్ (గార్గి)

    ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: ఏఆర్ రెహమాన్ (పొన్నియిన్ సెల్వన్: 1)

    ఉత్తమ గీత రచయిత: ఇలంగో కృష్ణన్ (పొన్నియిన్ సెల్వన్: 1)

    ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు (పురుషుడు): హరిచరణ్ (ఇరవిన్ నిజాల్)

    ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్: ఆర్ ఆర్థర్ విల్సన్ (ఇరవిన్ నిజాల్)

    ఉత్తమ ఎడిటర్: సురేష్ ఉర్స్ (ఉలగమై)

    ఉత్తమ ఆర్ట్ డైరెక్టర్: తోట తరణి (పొన్నియిన్ సెల్వన్: 1)

    ఉత్తమ స్టంట్ కోఆర్డినేటర్: అన్ అరసు (విరుమన్)

    ఫిబ్రవరి 13న చెన్నైలో

    ఈ అవార్డులను ఫిబ్రవరి 13న చెన్నైలో నిర్వహించనున్న ఘనమైన వేడుకలో అందజేయనున్నారు. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత తమ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభించడంతో విజేతలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

