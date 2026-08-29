OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో 7 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, 4 మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- ఎందుకంటే?
OTT Release Movies Telugu New: ఓటీటీలో గత వారం తెలుగులో 7 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గానే ఉండగా 4 తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలుగా మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. ఆహా, నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, ఈటీవీ విన్, సోనీ లివ్ ఓటీటీల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
OTT Release Movies Telugu New: ప్రతి వారం సినీ ప్రియులు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ల వైపే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. థియేటర్లలో పెద్ద సినిమాల సందడి ఉన్నప్పటికీ, ఇంట్లోనే హాయిగా కూర్చుని విభిన్న జోనర్లలోని కథలను వీక్షించేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగ్గట్లే ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు సైతం ప్రతీ వారం రొమాన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, పొలిటికల్ థ్రిల్లర్స్, మాన్స్టర్ యాక్షన్ జోనర్లతో ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు వచ్చాయి. మరి ఆ తెలుగు ఓటీటీ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఆహాలో నవ్వుల పువ్వులు
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఒక ఆసక్తికర చిత్రంతో ముందుకొచ్చింది. 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' అనే ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా మూవీ ఆగస్టు 19 నుంచే ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో ఎదురయ్యే సరదా సంఘటనలు, నిత్య జీవితంలో చూసే సవాళ్లను ప్రతిబింబిస్తూ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
నెట్ఫ్లిక్స్, సోనీ లివ్లలో లవ్ డ్రామాలు
యూత్, రొమాంటిక్ కథాంశాలను ఇష్టపడే వారి కోసం నెట్ఫ్లిక్స్, సోనీ లివ్ వేదికలు కొత్త చిత్రాలను ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం (నెట్ఫ్లిక్స్): తమిళంలో మంచి విజయం సాధించిన రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ చిత్రం తెలుగు డబ్బింగ్ రూపంలో ఆగస్టు 21న నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో విడుదల అయింది.
చెన్నై లవ్ స్టోరీ (సోనీ లివ్): ప్రేమలోని వివిధ కోణాలు, మానసిక ఎమోషనల్ నేపథ్యంలో సాగే 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' ఆగస్టు 21న సోనీ లివ్ ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది.
ఈటీవీ విన్లో రెండు విభిన్న కథాంశాలు
తెలుగుదనంతో కూడిన కంటెంట్ను అందిస్తున్న 'ఈటీవీ విన్' ఈ వారం రెండు కొత్త ప్రయోగాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
ఎగ్ షెల్స్: మారుతున్న ఆధునిక బంధాలు, అనుబంధాల కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్ డ్రామా 'ఎగ్ షెల్స్' ఆగస్టు 21 నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
వర్షం కురిసిన రాత్రి: కుటుంబ బంధాలు, ప్రతీకారం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఎమోషనల్ రివేంజ్ డ్రామా 'వర్షం కురిసిన రాత్రి' ఆగస్టు 23 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చేసింది.
జీ5, లయన్స్ గేట్ ప్లేలో థ్రిల్స్ అండ్ యాక్షన్
యాక్షన్, హారర్ జోనర్లను ఇష్టపడే ఓటీటీ ఆడియెన్స్కు ఇవి మంచి ఛాయిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
జన నాయగన్ (జీ5): రాజకీయాలు, ఉత్కంఠభరిత అంశాలతో రూపుదిద్దుకున్న తమిళ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'జన నాయగన్' తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ ఆగస్టు 21న జీ5లో ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. దళపతి విజయ్, పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు నటించిన ఈ సినిమా ఓటీటీలో అలరిస్తోంది.
స్నేక్స్ 5 మాన్స్టర్ సీటీ (లయన్స్ గేట్ ప్లే): చైనీస్ హారర్ ఫాంటసీ సైన్స్ ఫిక్షన్ మాన్స్టర్ మూవీగా రూపొందిన ఈ విజువల్ వండర్ చిత్రం తెలుగు డబ్బింగ్తో ఆగస్టు 21న లయన్స్ గేట్ ప్లేలో ఆకట్టుకుంటోంది.
పట్టిక రూపంలో:
|సినిమా పేరు
|ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్
|జోనర్ / వివరాలు
|ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
|ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం
|నెట్ఫ్లిక్స్
|తమిళ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|ఆగస్టు 21
|స్నేక్స్ 5 మాన్స్టర్ సిటీ
|లయన్స్ గేట్ ప్లే
|చైనీస్ హారర్ ఫాంటసీ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|ఆగస్టు 21
|జన నాయగన్
|జీ5
|తమిళ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|ఆగస్టు 21
|చెన్నై లవ్ స్టోరీ
|సోనీ లివ్
|తెలుగు రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా
|ఆగస్టు 21
|ఎగ్ షెల్స్
|ఈటీవీ విన్
|తెలుగు రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్ డ్రామా
|ఆగస్టు 21
|వర్షం కురిసిన రాత్రి
|ఈటీవీ విన్
|తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ రివేంజ్ డ్రామా
|ఆగస్టు 23
|మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
|ఆహా ఓటీటీ
|తెలుగు ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా మూవీ
|ఆగస్టు 19
ఇంట్రెస్టింగ్గా 4
ఇలా గత వారం (ఆగస్టు 17 నుంచి 23 వరకు) తెలుగులో 7 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. వాటిలో అన్నీ సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి. అయితే, నాలుగు తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More