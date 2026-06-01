OTT Crime: ఓటీటీలోకి నేరుగా మైండ్ బ్లోయింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- కంటైనర్లో దొరికే మహిళ, ప్రాణం కోసం పోరాటం- తెలుగులో కూడా!
The Marked Women OTT Streaming In Telugu: ఓటీటీలోకి మైండ్ బెండ్ చేసే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ది మార్క్డ్ ఉమెన్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఓ కంటైనర్లో పోలీసులకు మహిళ దొరకడం, ఆమె చుట్టు అల్లుకున్న చీకటి రహస్యాల నేపథ్యంగా మూవీ తెరకెక్కింది. తెలుగులోనూ రానున్న ది మార్క్డ్ ఉమెన్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడో తెలుసుకుందాం.
Crime Thriller The Marked Women OTT Release In Telugu: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటీటీ వీక్షకులకు క్రైమ్, సస్పెన్స్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రాలు అంటే ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. అందుకే ఓటీటీల్లో వచ్చే డిఫరెంట్ భాషల్లోని థ్రిల్లర్ సిరీస్లు, సినిమాలకు ఇక్కడి ఆడియన్స్ ఎప్పుడూ బ్రహ్మరథం పడతారు.
మైండ్ బ్లోయింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
'మనీ హైస్ట్' వంటి అంతర్జాతీయ ఓటీటీ సిరీస్లను ఆదరించిన ఇండియన్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు మరో సరికొత్త మైండ్ బ్లోయింగ్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ముందుకు వస్తోంది. ఆ సిరీస్ పేరే 'ది మార్క్డ్ ఉమెన్' (The Marked Woman). ఇందులో కాండెలా పెన్యా, అనా రుజాస్, పోల్ లోపెజ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
బార్సిలోనా పోర్టులో వింత కేసు.. అసలు కథ ఏంటి?
ఈ సినిమా కథ మొత్తం ఒక వింత మిస్టరీ చుట్టూ తిరుగుతుంది. బార్సిలోనా నగరంలోని ఒక రేవు (పోర్ట్) లో ఉన్న కంటైనర్లో కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి, నోట్లో గుడ్డలు కుక్కిన స్థితిలో ఒక అపరిచిత మహిళ (అనా రుజాస్) కనిపిస్తుంది. ఆమెను పోలీసులు కాపాడినప్పటికీ, అసలు తానెవరు? ఆ కంటైనర్లోకి ఎలా వచ్చింది? అనే విషయాలను ఆమె గుర్తు తెచ్చుకోలేకపోతుంది. దాంతో ఆమెకు పూర్తిగా గతాన్ని మర్చిపోయే వ్యాధి (అమ్నీషియా) ఉన్నట్లు గుర్తిస్తారు.
ఈ వింత కేసును ఛేదించే బాధ్యతను డిటెక్టివ్ అన్నా రిపోల్ (కాండెలా పెన్యా) చేతుల్లో పెడతారు. ఆఫీసర్ క్విక్ జారేట్ (పోల్ లోపెజ్) సహాయంతో అన్నా రిపోల్ రంగంలోకి దిగుతుంది. ఆ అపరిచిత మహిళ అసలు గుర్తింపు ఏంటి? ఆమె మెదడులో దాగి ఉన్న రహస్యాలు ఎలాంటివి? ఆ తర్వాత ఆమె చుట్టూ జరిగిన సంఘటనలు ఏంటీ? అసలు ఆ మహిళ ఎవరు? అనే విషయాలు తెలియాలంటే ది మార్క్డ్ ఉమెన్ ఓటీటీ మూవీని చూడాల్సిందే.
మహిళ చేసే పోరాటాలు
అయితే, ఇది చూడటానికి సింపుల్ స్టోరీ లైన్లా అనిపిస్తుంది. కానీ, ది మార్క్డ్ ఉమెన్ ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం అంతకు మించిన సస్పెన్స్, మిస్టరీ, ఆ మహిళ వెనుక భయంకరమైన చీకటి రహస్యాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఆమెను చంపేందుకు కూడా ఓ వర్గం ప్రయత్నించడం, దాని నుంచి తనను తాను కాపాడుకునేందుకు ఆ మహిళ ఎలాంటి పోరాటాలు చేసిందనేది ఉత్కంఠంగా చూపించారు.
'మనీ హైస్ట్' నటుడితో పాటు భారీ తారాగణం
ఈ చిత్రంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న భారీ తారాగణం నటిస్తున్నారు. మన దేశంలో విపరీతమైన పాపులారిటీ సంపాదించిన ఓటీటీ సిరీస్ మనీ హైస్ట్ నటుడు లుకా పెరోస్తో పాటు మనోలో సోలో, కిరా మిరో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రముఖ దర్శకుడు గేబ్ ఇబానెజ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించగా, లారా సెండిమ్ స్క్రీన్ప్లే అందించారు.
ఫ్రెంచ్ పబ్లిషర్ పాయింట్స్, స్పానిష్ పబ్లిషర్ అల్ఫాగువారా సంయుక్తంగా ప్రచురించిన రోసా మోంటెరో, ఒలివియర్ ట్రక్ రాసిన ప్రసిద్ధ నవల ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇలాంటి ది మార్క్డ్ ఉమెన్ ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లతో పాటు అధికారిక స్ట్రీమింగ్ తేదీని సదరు ఓటీటీ సంస్థ ప్రకటించింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో
నెట్ఫ్లిక్స్లో ది మార్క్డ్ ఉమెన్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. జూన్ 5 నుంచి వరల్డ్ వైడ్గా నెట్ఫ్లిక్స్లో ది మార్క్డ్ ఉమెన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది. కేవలం ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ భాషల్లో మాత్రమే కాకుండా తెలుగు, హిందీలో కూడా ది మార్క్డ్ ఉమెన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉండనుంది.
