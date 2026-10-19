tiger shroff shot : బాలీవుడ్ను వణికిస్తున్న బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్! సల్మాన్ ఖాన్తో స్నేహం ప్రాణాంతకమా?
ముంబై జుహు ప్రాంతంలో హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ జరిపిన కాల్పులు బాలీవుడ్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసాయి. 90ల నాటి అండర్వరల్డ్ దాడులను గుర్తుచేస్తున్న ఈ వరుస బెదిరింపులు, సల్మాన్ ఖాన్ చుట్టూ ఉన్న వర్గాన్ని భయపెడుతూ చిత్రపరిశ్రమలో తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి.
ముంబై నగరంలో బాలీవుడ్ తారలపై మళ్లీ తుపాకుల మోత మోగుతోంది. ఆదివారం (అక్టోబర్ 18) రాత్రి జుహు ప్రాంతంలో ప్రముఖ యువ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ ప్రయాణిస్తున్న కారు లక్ష్యంగా అజ్ఞాత వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ప్రమాదంలో టైగర్ ష్రాఫ్, ఆయన డ్రైవర్, మరో వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. ఈ దాడికి తామే బాధ్యులమని లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బహిరంగంగా ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా సల్మాన్ ఖాన్తో కలిసి పనిచేసే నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు తీవ్ర పర్యవసానాలు ఉంటాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముంబై పోలీసులు ఈ ఘటనపై వేగంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించి నగరవ్యాప్తంగా భద్రతను పెంచారు.
90ల నాటి అండర్వరల్డ్ చీకటి రోజులు పునరావృతం!
గతంలో 1980, 90ల కాలంలో ముంబై అండర్వరల్డ్ గ్యాంగ్స్టర్లు హిందీ చిత్ర పరిశ్రమను తమ గుప్పిట్లో ఉంచుకోవడానికి బెదిరింపులు, వసూళ్లు, దాడులకు పాల్పడేవారు. 1997లో మ్యూజిక్ మొఘల్ గుల్షన్ కుమార్ దారుణ హత్య, అదే ఏడాది నిర్మాత ముకేష్ దుగ్గల్ కాల్చివేత, 2000లో దర్శకుడు రాకేష్ రోషన్పై జరిగిన ప్రాణాంతక దాడి వంటి ఘటనలు బాలీవుడ్ను తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేసాయి. ఆ తర్వాత పోలీసు వ్యవస్థ తీసుకున్న కఠిన చర్యలతో అండర్వరల్డ్ కట్టుదిట్టమైందని భావించినప్పటికీ, ఇప్పుడు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ముఠా రూపంలో ఆ చీకటి రోజులు మళ్లీ ముంబై వీధుల్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి.
సల్మాన్ ఖాన్తో స్నేహమే ప్రాణాంతకమా?
ఈ దాడులన్నింటికీ మూలం 1998 నాటి కృష్ణజింకల వేట కేసు. రాజస్థాన్లో కృష్ణజింకలను పవిత్రంగా భావించే బిష్ణోయ్ సమాజం తరఫున లారెన్స్ బిష్ణోయ్, సల్మాన్ ఖాన్ను తన ప్రధాన శత్రువుగా ప్రకటించుకున్నాడు. ఈ కక్ష సాధింపు చర్యలు కేవలం సల్మాన్కే పరిమితం కాకుండా, ఆయన కుటుంబం, స్నేహితుల వరకు పాకాయి.
2024 ఏప్రిల్లో బాంద్రాలోని సల్మాన్ నివాసం 'గెలాక్సీ అపార్ట్మెంట్స్' బయట మోటార్ సైకిల్పై వచ్చిన దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. సల్మాన్ తండ్రి, ప్రముఖ రచయిత సలీమ్ ఖాన్ను కూడా బెదిరించారు. ఆ తర్వాత 2024 అక్టోబర్ 12న సల్మాన్ ఖాన్కు అత్యంత ఆప్తమిత్రుడు, మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి బాబా సిద్దిఖీని ముంబై వీధుల్లో దారుణంగా కాల్చి చంపడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది.
అంతకుముందు 2023 నవంబర్లో కెనడాలో పంజాబీ నటుడు, గాయకుడు గిప్పీ గ్రెవాల్ ఇంటి బయట కూడా కాల్పులు జరిపి సల్మాన్తో ఉన్న సంబంధాల వల్లే ఈ దాడి అని బిష్ణోయ్ ముఠా స్పష్టం చేసింది.
వరుస బెదిరింపుల బోనులో బడా తారలు!
గత రెండేళ్లుగా బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ హిట్ లిస్ట్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది:
రోహిత్ శెట్టి, రణ్వీర్ సింగ్: 2026 ఫిబ్రవరిలో ప్రముఖ దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టి నివాసం వద్ద కాల్పులు జరగడమే కాకుండా, నటుడు రణ్వీర్ సింగ్కు రూ. 10 కోట్ల కప్పం చెల్లించాలని వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా బెదిరింపులు వచ్చాయి.
ఆయుష్ శర్మ: సల్మాన్ ఖాన్ బావ ఆయుష్ శర్మకు 2026 ఫిబ్రవరిలో క్రిప్టోకరెన్సీ రూపంలో డబ్బు చెల్లించాలని బెదిరింపు ఈమెయిల్స్ పంపారు.
ఆమిర్ ఖాన్: 2026 జులైలో మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఆమిర్ ఖాన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ సోషల్ మీడియా, ఆడియో సందేశాల ద్వారా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు.
కపిల్ శర్మ: కెనడాలోని కపిల్ శర్మ కేఫ్పై 2025లో మూడుసార్లు కాల్పులు జరిగాయి. ఆ కేఫ్ ప్రారంభోత్సవానికి సల్మాన్ ఖాన్ హాజరు కావడమే ఈ దాడికి కారణమని ముఠా ప్రకటించింది.
మునావర్ ఫారూఖీ: కంపాజిట్ ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికల ఆధారంగా స్టాండప్ కమెడియన్ మునావర్ ఫారూఖీపై దాడికి కుట్ర పన్నుతున్నట్లు తేలడంతో ముంబై పోలీసులు ఆయనకు ప్రత్యేక భద్రత కల్పించారు.
శాంతిభద్రతలకు సవాలుగా మారిన పరిస్థితులు!
సాధారణ ప్రజలే కాకుండా కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు, వ్యక్తిగత భద్రత, అత్యున్నత స్థాయి రక్షణ ఉండే సినీ ప్రముఖులకే నగరంలో రక్షణ లేకపోవడం మహారాష్ట్ర శాంతిభద్రతల యంత్రాంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారింది. డబ్బుల డిమాండ్, హెచ్చరికలు, దాడులతో భయాందోళనలు సృష్టించే ఈ పాత పద్ధతిని అణచివేయడానికి పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగిన తాజా దాడితో బాలీవుడ్ వర్గాలు తమ రక్షణపై తీవ్ర పునరాలోచనలో పడ్డాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More