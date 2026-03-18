    Ustaad Bhagat Singh OTT: ఓటీటీలోకి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ఈ ప్లాట్ ఫామ్ లోనే.. అదిరే రేటుకు డీల్

    Ustaad Bhagat Singh: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ అప్ కమింగ్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమా ఉగాది సందర్భంగా థియేటర్లకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఓటీటీ డీల్ వైరల్ గా మారింది. 

    Mar 18, 2026, 10:45:14 IST
    By Chandu Shanigarapu
    పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన మూవీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. పవన్- హరీష్ శంకర్ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా రిలీజ్ దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ చిత్ర బృందం వరుస సర్ ప్రైజ్ లతో అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ డీల్ కు సంబంధించిన ఓ బజ్ వైరల్ గా మారింది.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోస్టర్ లో పవన్ కల్యాణ్
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఖాతాలోకి ఉస్తాద్

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ఓటీటీ రైట్స్ కోసం గట్టి డిమాండ్ ఏర్పడింది. కొన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లు పోటీపడ్డాయి. కానీ చివరకు చివరకు ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ రేసులో నెగ్గింది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. మూవీ థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత ఈ ఓటీటీలోకి రానుంది.

    డీల్ ఎంతంటే?

    ప్రస్తుతం ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు మంచి ఓటీటీ డీల్ కుదిరిందని తెలిసింది. పవన్ కల్యాణ్ పాన్ ఇండియా క్రేజ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని నెట్‌ఫ్లిక్స్ సుమారు రూ. 80 కోట్లకు పైగా వెచ్చించి డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోనే స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఉగాది ధమాకా

    ఉస్తాద్ ఉగాది అంటూ పండక్కి బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసేందుకు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వచ్చేస్తుంది. మొదట ఈ సినిమా మార్చి 26న విడుదల కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, యష్ 'టాక్సిక్' సినిమా వాయిదా పడటంతో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఒక వారం ముందే ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది.

    మార్చి 19, 2026న ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా ఈ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నారు. ఇంకా ఒక్క రోజులోనే థియేటర్లలో పవర్ స్టార్ జోష్ స్టార్ట్ కానుంది.

    హీట్ పెంచుతున్న బాక్సాఫీస్ వార్

    మార్చి 19న రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన భారీ చిత్రం ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ కూడా విడుదలవుతుండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టి పోటీ నెలకొననుంది. హరీష్ శంకర్ మార్క్ డైలాగులు, పవన్ కల్యాణ్ పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ గెటప్ ప్రేక్షకులకు కనువిందు చేయనున్నాయి. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తుండగా, థమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చాడు.

    News/Entertainment/Ustaad Bhagat Singh OTT: ఓటీటీలోకి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ఈ ప్లాట్ ఫామ్ లోనే.. అదిరే రేటుకు డీల్
