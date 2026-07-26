Early Menopause Myths: చిన్న వయస్సులోనే పీరియడ్స్ వస్తే.. మెనోపాజ్ కూడా త్వరగా వచ్చేస్తుందా?
గత తరాలతో పోలిస్తే ఈతరం అమ్మాయిల్లో చిన్న వయస్సులోనే పీరియడ్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. అయితే దీనివల్ల మెనోపాజ్ (రుతుక్రమం ఆగిపోవడం) కూడా త్వరగానే వస్తుందా? అసలు శరీరంలో అండాలు త్వరగా అయిపోతాయా? ఈ అంశంపై వైద్య నిపుణుల స్పష్టత ఇక్కడ చూడండి.
నేటి ఆధునిక కాలంలో గత తరాలతో పోలిస్తే బాలికలలో చాలా చిన్న వయస్సులోనే పీరియడ్స్ మొదలవుతున్నాయి. ఈ మార్పును గమనిస్తున్న చాలామంది మనస్సుల్లో ఒక సందేహం నిరంతరం తొలిచేస్తోంది — పీరియడ్స్ త్వరగా ప్రారంభమైతే, మెనోపాజ్ (రుతుక్రమం పూర్తిగా ఆగిపోయే దశ) కూడా అంత త్వరగానే వచ్చేస్తుందా? ఈ అంశంపై పలు అధ్యయనాలు విభిన్న కోణాలను ఆవిష్కరించినప్పటికీ, అసలు నిజమేంటి అనే దానిపై వైద్య నిపుణులు స్పష్టమైన వివరణ ఇస్తున్నారు.
అసలు నిజం ఏంటి?
పీరియడ్స్ త్వరగా ప్రారంభమైతే, శరీరంలో ఉండే అండాల నిల్వలు వేగంగా ఖాళీ అయిపోతాయని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ మన శరీరం పనిచేసే తీరు అది కాదని డాక్టర్ ఛాబ్రా స్పష్టం చేశారు.
మహిళలు పుట్టుకతోనే ఒక పరిమిత సంఖ్యలో అండాలతో జన్మిస్తారు. వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ నిల్వలు సహజంగానే తగ్గుతుంటాయి. త్వరగా పీరియడ్స్ మొదలైనంత మాత్రాన ఈ ప్రక్రియ వేగవంతం కాదు. అండాల నిల్వలు, ప్రత్యుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని ప్రాథమికంగా జన్యువులే నిర్దేశిస్తాయి. వీటితో పాటు జీవనశైలి, పర్యావరణ పరిస్థితులు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ప్రభావం చూపుతాయి.
సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యంపై అనుమానాలు ఉన్నవారు కేవలం పీరియడ్స్ ఏ వయస్సులో ప్రారంభమయ్యాయనే దానిపై ఆధారపడకుండా.. యాంటీ-ముల్లెరియన్ హార్మోన్ పరీక్ష, ఆంత్రల్ ఫోలికల్ కౌంట్ వంటి వైద్య పరీక్షల ద్వారా ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.
మెనోపాజ్ సమయాన్ని నిర్ణయించేది ఏంటి?
వైద్య నిపుణుల ప్రకారం, మెనోపాజ్ ఏ వయస్సులో వస్తుందో చెప్పడానికి అత్యంత బలమైన ఆధారం జన్యుపరమైన అంశాలే. సాధారణంగా తల్లికి ఏ వయస్సులో మెనోపాజ్ వచ్చిందో, కుమార్తెకు కూడా దాదాపు అదే సమయానికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఇవి కాకుండా మెనోపాజ్ సమయాన్ని ప్రభావితం చేసే ఇతర ముఖ్యాంశాలు:
- ధూమపానం
- థైరాయిడ్ సమస్యలు
- ఎండోమెట్రియోసిస్
- పిసిఓఎస్
- కీమోథెరపీ లేదా రేడియోథెరపీ వైద్య చికిత్సలు
- అధిక బరువు లేదా స్థూలకాయం
ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వైద్యులను సంప్రదించాలి?
చిన్న వయస్సులోనే తొలి పీరియడ్ రావడం ఒక్కటే కంగారు పడాల్సిన విషయం కాదని డాక్టర్ ఛాబ్రా తెలిపారు. అయితే, తొలి పీరియడ్తో పాటు కింద పేర్కొన్న లక్షణాలు కూడా ఉంటే మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గైనకాలజిస్ట్ను సంప్రదించడం మంచిది:
- పీరియడ్స్ తీవ్రంగా క్రమం తప్పడం
- అధిక రక్తస్రావం లేదా తీవ్రమైన కడుపునొప్పి
- తీవ్రమైన మొటిమలు లేదా ముఖంపై శారీరకంగా ఎక్కువగా వెంట్రుకలు రావడం
- హఠాత్తుగా బరువులో మార్పులు రావడం
- కుటుంబంలో ఎవరికైనా చిన్న వయస్సులోనే మెనోపాజ్ వచ్చిన చరిత్ర ఉండటం
ఈ లక్షణాలు లోపల ఉన్న హార్మోన్ల అసమతుల్యత లేదా ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఇతర సమస్యలను సూచిస్తాయి.
ముందుగానే ప్రత్యేక ప్రణాళికలు అవసరమా?
చిన్న వయస్సులోనే పీరియడ్స్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేకమైన నిఘా లేదా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అయితే, కుటుంబంలో చిన్న వయస్సులోనే మెనోపాజ్ వచ్చిన చరిత్ర ఉన్న మహిళలు తమ ఫెర్టిలిటీ ప్లాన్స్పై గైనకాలజిస్ట్తో ముందే చర్చించడం మంచిది. అవసరమైతే 20ల చివరలో లేదా 30ల ప్రారంభంలో ఏఎంహెచ్ వంటి పరీక్షలు చేసుకోవడం ద్వారా అండాల ఆరోగ్యంపై స్పష్టత వస్తుంది.
పీరియడ్స్ ఏ వయస్సులోనే మొదలైనప్పటికీ.. సరైన శరీర బరువును నిర్వహించడం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటం, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను అదుపులో ఉంచుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా గైనకాలజీ పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More